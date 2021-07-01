Взгляд за кулисы

Парики с буклями, складной режиссерский стул и неоновые вывески – вот что первым бросается в глаза зрителям комедийной пьесы. Ее на сцене Карагандинского академического театра музыкальной комедии поставила режиссер Евгения Пермякова. Она омолодила произведение, написанное в XVIII веке по заказу австрийского императора Иосифа II, который был страстным поклонником творчества великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Режиссер перенесла действие из средневековой Европы в Америку 1930-х годов, когда страна стояла на пороге Великой депрессии.

По сюжету директор театра Франк набирает в труппу певиц. Каждая из претенденток хочет выделиться, показать, что она звезда, получить работу и самый высокий гонорар. Что победит – тщеславие и корысть или все-таки любовь к высокому искусству?

– Моя постановка «Директор театра» – это некое закулисье, то, что скрыто от глаз зрителя, – отмечает Евгения Пермякова. – Репетиции, взаимоотношения актеров между собой и с режиссером, соперничество, любовь – все это есть в каждом театре. Но ведь процесс создания спектакля в корне отличается от картинки, которую мы видим в итоге. Думаю, пьеса будет интересна и молодежи – за счет стилистики Америки 30-х годов, и взрослым поклонникам классической музыки – они смогут услышать произведения Моцарта.

Карагандинский театр музыкальной комедии сотрудничает со своими российскими коллегами. Для создания этого спектакля дирижер Валентин Богданов и ответственный за сценографию и костюмы Кирилл Пискунов приехали из Санкт-Петербурга, а балетмейстер Оксана Холева – из Калининграда, она служит в областном музыкальном театре.

– Работать было сложно, но интересно, – говорит Оксана Холева. – Сначала было непонятно, как соединить гениальную музыку Моцарта и хореографию 30-х годов XX века. Ведь это танго, чарльстон, фокстрот. Музыка написана для вокала и сложна для танцевального исполнения. Нет определенного ритма и темпа, приходилось выдумывать, соединять, вписывать. Судить зрителю, но мне кажется, нам удалось осовременить Моцарта.

Премьерные показы спектак­ля «Директор театра» публика восприняла с нескрываемым удовольствием. Карагандинцы, находясь на карантине, соскучились по хорошей музыке и тонкому юмору.

– Получил настоящее удовольствие и от музыки, и от игры актеров, – поделился впечатлением карагандинец Андрей Фадеев. – Посмеялся от души. Рекомендую всем посмотреть этот спектакль.