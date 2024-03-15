Взрослые за партой

Все больше желающих говорить в совершенстве на казахском языке. Коренные жители с возрастом подходят к устранению пробелов в знании родного языка осознанно. Стыдно становится, когда рядом люди другой национальности легко общаются на нем, с каждым днем активнее осваивают государственный язык, связывая свое будущее с Казахстаном, давно ставшим им родиной. И потому для тех, кто окончил школу в советское время, на первый план выходит проблема: где быстро и качественно получить нужные знания?

– Мы не можем контролировать деятельность частных языковых центров. Тем не менее в прошлом году решили собрать хоть какую-то информацию о них по городу Актобе. Для этого вооружились данными «2ГИС» и обзвонили обнаруженные на карте центры. Поинтересовались стоимостью занятий, их периодичностью, на какую аудиторию ориентированы. Определенно сообщить, какие из них качественные, а какие нет, не имеем возможности, – ответила на запрос журналис­та заместитель руководителя областного управления по языкам Маржан Жанасова.

По последним собранным данным, в областном центре зафиксированы 20 адресов, где можно овладеть государст­венным языком на платной основе. Из них восемь предна­значены для школьников. Судя по списку, два учебных центра закрылись, в двенадцати курсы казахского языка не предус­мотрены. С 15 объектами, в числе которых репетиторские школы, школы раннего развития, школы развития интеллекта, центры образовательных услуг, творческие студии, научно-исследовательский и учебно-методический центр, связаться по указанным номерам не удалось.

Интересна и финансовая сторона вопроса. В образовательной студии три занятия в неделю в группе обходятся в 20 тыс. тенге в месяц, в языковой школе два занятия в неделю – от 10 до 16 тыс. тенге ежемесячно. В лингвис­тическом центре два индивидуальных занятия по часу в неделю желающему обойдутся в 60–80 тыс. тенге за месяц. При этом в других мес­тах персональное обучение возможно в пределах от 2 до 5 тыс. тенге за час.

Маржан Жанасова дополнительно пояснила, что обучение организовано в подведомственном Центре по языкам. Те, кто серьезно намерен овладеть государственным языком, могут записаться на курсы, которые периодически, по мере наполнения групп, действуют в государственных организациях, крупных компаниях.

Хорошим известием стала новость о том, что управление по развитию языков заключило меморандум с региональной палатой предпринимателей «Атамекен». На первом занятии наставник-преподаватель Гульсайран Тулегенова с помощью теста определяет у слушателей уровень владения казахским языком, и на основе полученной информации она формирует содержание курса обучения, программу и задания для взрослых учащихся.

– Тренинги и бесплатные уроки охватят банковских сотрудников, предпринимателей. Позволят слушателям выучить необходимые базовые фразы на казахском языке, что поможет в общении с клиентами, парт­нерами и в быту, – поделился директор региональной палаты Дидар Боранкулов.

Также в рамках меморандума будут организованы встречи по разъяснению требований законов «О языках в РК», «О рекламе». Большим подспорьем этому делу стали постоянные встречи в коммерческих структурах, где сотрудники управления и отдела по развитию языков акимата города Актобе обращают внимание на преобладание объявлений и других текстов на русском, оказывают помощь в переводах, консультируют при необходимости и по другим лингвистическим вопросам.

В областном филиале Ассамблеи народа Казахстана в 2022 году был создан ситуа­тивный разговорный клуб SoiIe & Say. Основной его целью было формирование казахо­язычной среды, позволяющей свободно общаться. У членов клуба была возможность в ходе этнографических туров посещать сакральные места Актюбинской области, где желающие получали новые знания об объектах на казахском языке. Также на курсах они изучали традиции и обычаи казахского народа. Автором проекта была Малика Мырза, сотрудница управления по развитию языков. В настоящее время она обучается в Академии государственного управления при Президенте РК. Ее соавтором стала коллега Назерке Баубеккызы. Параллельно председатель областного этнокультурного объединения русских «Родина KZ» Юрий Гончаров создал языковой курс Abay, сделав ставку на ситуативный казахский язык, применял методику быстрого изучения бытового и разговорного языка.

В этом году начал действовать клуб «Мәміле». Вступительное занятие под названием «Мәміле – өзін-өзі таныстыру сабағы» провела заместитель директора Цент­ра обучения языкам Гульсайран Тулегенова. Собравшиеся познакомились в свободном формате, непринужденно пообщались. Успели за час выучить популярные словосочетания.

– Наша методика направлена прежде всего на развитие устной речи слушателей, на изучение языка через призму знания культуры, обычаев, традиций казахского народа. Каждое занятие включает работу над определенной темой, обсуждение, знакомство с новыми словами и фразами. Любой горожанин, независимо от возраста, национальности, желающий повысить свой уровень владения государственным языком, может посещать наши уроки, – отметила Рауза Сергалина, руководитель отдела по медиаобеспечению и координации идеологической работы КГУ «Қоғамдық келісім».

В ходе второго заседания клуба представители этнокультурных объединений показали уровень знания государственного языка, общаясь на тему «Ұлы даланың ұлтаралық тілі». Мартовская встреча была посвящена женской тематике: «Ана туралы жыр». Впереди новые направления. К примеру, для упрощенного обучения казахскому алфавиту и облегченного визуального восприятия Рауза Сергалина продумывает организацию уроков по темам «Мақал-мәтелдер», «Қазақ ертегілері», «Қазақ әндері» и так далее.

Как видим, в Актобе отношение к обучению государственному языку серьезное, поиск методик не прекращается.