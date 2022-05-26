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Взрослым – мыслить здраво, детям – учиться плавать
Наталья Денисова

В Кызылординской области увеличат число пляжей.

Пляжи нужны. Ведь именно в необустроенных для купания местах чаще всего гибнут люди на воде.

– В области функционируют пока только два частных пляжа, – рассказал заместитель начальника областного ДЧС Саид Молдакараев. – Один из них в Кызылорде, это «Сыр самалы», второй – место отдыха «Абай» в поселке Белколь. Отмечу, что в настоящее время разрабатывается постановление на четыре коммунальных пляжа.

Что касается запрещенных мест, у населения есть облюбованные для маевок территории у воды.

– На некоторых участках, кстати, купаться нельзя вообще, это самые опасные места, таковых у нас 64, – отметил Саид Молдакараев. – Рядом с ними установлены предупреж­дающие таблички. Я призываю жителей области соблюдать меры безопасности во время купального сезона.

Чтобы минимизировать рис­ки, нужны не только запрещающие таблички, но и элементарные навыки по оказанию первой медицинской помощи, нужно учить детей держаться на воде. Летом в Кызылординской области будут работать восемь лагерей детского отдыха, где и будет налажена эта работа.

– Спасатели планируют проводить уроки плавания для отдыхающих, думаем за лето научить плавать порядка шести тысяч школьников, – рассказал Саид Молдакараев.

В бассейне школы-лицея № 264 в Кызылорде детей тоже будут обучать плаванию.

– В настоящее время сотрудники организаций образования и департамента по чрезвычайным ситуациям проводят ежедневные рейды на берегу Сыр­дарьи в черте города Кызылорды, так как каникулы уже начались и подростки часто проводят время у речки, – рассказал руководитель отдела областного управления образования Берик Мамбетов. – Если выявляются купающиеся в неустановленных местах или отдыхающие без сопровождения взрослых дети, конечно, принимаются меры в отношении их родителей.

Очень важно, чтобы родители всегда знали, где находятся их дети, пусть даже и подростки.

– Несмотря на проделанную агитационно-пропагандистскую работу и рейды, в текущем году на водоемах области погибли 8 человек, в том числе 4 ребенка, – отметил Саид Молдакараев. – Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что купаться в опасных зонах нельзя. Мы готовы пресекать такие действия и спасать попавших в беду, но лучше, чтобы люди вели себя здраво и не допускали бед, не рисковали жизнями.

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Взрослым – мыслить здраво, детям – учиться плавать
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