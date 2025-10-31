собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Отырарском районе Туркестанской области произошел взрыв из-за самовольного подключения к газу, передает корреспондент kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу QazaqGaz Aimaq

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ЧП произошло в одном из жилых многоквартирных домов села Шаульдер. По предварительным данным, причиной взрыва газовоздушной смеси стало самовольное подключение к системе газоснабжения.

Пострадал один человек, зафиксированы повреждения нескольких квартир. Подача газа временно приостановлена, проводится обследование сетей.

АО «QazaqGaz Aimaq» напоминает: самовольное подключение к газу недопустимо и представляет серьёзную угрозу безопасности. Подключение и обслуживание оборудования должны выполняться только лицензированными специалистами.