Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Туркестанской области
В Отырарском районе Туркестанской области произошел взрыв из-за самовольного подключения к газу, передает корреспондент kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу QazaqGaz Aimaq
ЧП произошло в одном из жилых многоквартирных домов села Шаульдер. По предварительным данным, причиной взрыва газовоздушной смеси стало самовольное подключение к системе газоснабжения.
Пострадал один человек, зафиксированы повреждения нескольких квартир. Подача газа временно приостановлена, проводится обследование сетей.
АО «QazaqGaz Aimaq» напоминает: самовольное подключение к газу недопустимо и представляет серьёзную угрозу безопасности. Подключение и обслуживание оборудования должны выполняться только лицензированными специалистами.