Взрыв газового баллона в Мойынты: погибли два человека

Одиннадцать пострадавших доставлены в районную больницу, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В Шетском районе Карагандинской области на станции Мойынты в одном из кафе произошёл взрыв газового баллона, после чего вспыхнул пожар.

На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое и интенсивное горение кафе по всей площади, сообщили в МЧС.

Прибывшие подразделения столкнулись с интенсивным открытым горением, что значительно осложнило ликвидацию пожара. Также произошло обрушение кровли на площади около 200 кв. м, в связи был проведен разбор завалов.

Пожар полностью ликвидирован на площади 300 кв.м.

Предварительная причина взрыва газового баллона - нарушения требований по безопасной эксплуатации систем газоснабжения, в том числе бытовых газовых баллонов.

По уточнённым данным, в результате происшествия погибло два человека, одиннадцать пострадавших были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Спасатели проводят обследование повреждённых конструкций и принимают меры по недопущению повторного возгорания.

