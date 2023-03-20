Взрывные работы на водоемах ведутся в Костанайской области

Общий объем взорванного льда составил 16 466 кубометров.
На реках и искусственных водоемах Костанайской области ведутся взрывные работы. Мероприятия для рыхления льда проводятся до начала ледохода и обеспечат безопасный пропуск паводка на проблемных участках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Так, на территории Джангельдинского района бригада специалистов ТОО "Normal Work" произвела серию взрывов на реке Сарыозен в селе Сага.
Другая бригада взрывников ТОО "БВР Строй" разрушила часть ледового затора на реке Карасу в Карасуском районе вблизи сел Белозерка и Зеленовка.
Возобновились взрывы в Карасуском районе на реке Тюнтюгур возле села Карамырза.
Также взрывные работы выполнены в Наурзумском районе - на реке Дамдинка, недалеко от села Дамды, и на дамбе рядом с поселком Шолаксай.
Средняя толщина ледового покрытия в местах рыхления составила порядка 1 метра, общий объем взорванного льда - 16 466 м/куб, взорванная площадь - 16 466 кв. м.
На месте организации операций по подрыву льда присутствовала комиссия из числа сотрудников ДЧС Костанайской области, представителей местных исполнительных органов, бригад взрывников ТОО "NIKSIT" и ТОО "БВР Строй".
При проведении взрывов специалисты обеспечили полный радиус безопасности, отметили в областном ДЧС.