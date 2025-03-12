Взять в долг и ездить с этажа на этаж

Пошли на принцип

Пару недель назад по меньшей мере семь тысяч пассажирских лифтов в многоквартирных жилых домах в республике должны были «встать на прикол». Принудительной остановки с 15 февраля подъемного оборудования, выслужившего предельный срок эксплуатации, потребовал единый техрегламент Евразийского экономического союза.

Казахстан, будучи участником этого международного объединения, придерживается совместно принятой регуляторной политики, а технический регламент ЕАЭС как раз и предусматривает, что лифты, отработавшие более 25 лет, должны быть модернизированы, а еще вернее, заменены на новые.

Но вот что в этой ситуации получилось любопытным. В прошлом году на Евразийском экономическом совете представители Российской Федерации сумели убедить в необходимости и возможности придержать введение «крайних» сроков использования устаревших лифтов на следующие пять лет – до февраля 2030 года. Инициативу поддержали остальные участники, но не Казахстан.

– В республике оставили прежние сроки, и в феврале у нас вступил в силу запрет на экс­плуатацию устаревшего лифтового оборудования. В этом была и наша, и Правительства принципиальная позиция. Все же понимают, что решение воп­роса только затянется еще на пять лет, и за это время мало что изменится, – объясняет президент ОЮЛ «Национальная ассоциация лифтовиков Казахстана» Ержан Игибаев.

Правда, теперь такая позиция, кажется, сделала проблему совсем уж неразрешимой. С одной стороны, остановить в одночасье семь тысяч отработавших свое лифтов – значит, лишить стандартных удобств десятки тысяч жителей городов. Но и не запретить использовать потенциально опасное оборудование – значит, согласиться на то, что люди будут постоянно рисковать жизнью и здоровьем. Какой должен быть выбор, а главное – кто его сделает, если любой из вариантов заведомо неудачен?

В руках собственника

Технический регламент, определяющий общие условия безо­пасной эксплуатации лифтового оборудования, принимался еще в будущность Таможенного сою­за, и документом от 2011-го устанавливалась упомянутая выше дата: «Лифты, отработавшие назначенный срок службы до 15 февраля 2025 года, должны быть приведены в соответствие с требованиями Технического регламента».

– Большую часть таких лифтов невозможно отремонтировать. Предприятий, выпустивших оборудование, которое все еще остается в эксплуатации, – а это Самаркандский и Могилевский заводы – уже не существует, значит, не найти и запчастей. Речь может идти о полной их замене, – добавляет руководитель объединения лифтовиков.

Лифтов, которые пережили нормативный срок эксплуатации, но все еще остаются в работе, особенно много в Павлодарской, Западно-Казахстанской областях, Петропавловске. Разумеется, все они учтены и «взяты на карандаш», но продолжают скрипеть своими изношенными мощами с этажа на этаж. Вероятнее всего, даже сегодня, когда на работу этой техники фактически наложен запрет.

– Мы видим здесь определенную вину акиматов, – продолжает Ержан Минимханович. – Неоднократно обращались в местные исполнительные органы с напоминанием, что необходимо принимать срочные меры по модернизации и обновлению лифтового парка. Но пока идем к цели неактивно. Единственный регион, который можно поставить в пример, – Алматы. Четыре года назад здесь насчитывалось больше трех тысяч лифтов с истекшим нормативным сроком, к сегодняшнему дню осталось не больше 50, и в этом году обещают все их заменить.

Если подходить формально, местная власть в судьбе лифтового хозяйства жилищного фонда играет только опосредованную роль: лифт – общее имущество собственников, и бремя ответственности за его состояние лежит на самих жильцах. Упреков может заслуживать разве что недостаточное продвижение государственных программ по модернизации жилищного фонда, в числе которых есть и обновление лифтового оборудования. Жителям городских многоэтажек действительно не всегда известно, как государство участвует в этом дорогостоящем предприятии. Но проблема далеко не только в этом.

Хочется как лучше

– В рамках программы по модернизации и капитальному ремонту жилищно-коммунального хозяйства возможна замена старых лифтов. Это кредиты из средств бюджета, которые получают под 0,1 процента местные исполнительные органы, а те распределяют их между собственниками. Жители получают деньги на возвратной основе, в рассрочку сроком от 7 до 15 лет. Поэтому в этом вопросе важна позиция именно собственников, – напоминает Кызгалдак Медетова, руководитель управления развития жилищного фонда Минпромстроя.

На самом деле, позиция собст­венника имеет значение в любом имущественном вопросе. Если он, конечно, не настолько щекотливый, как дальнейшая судьба изношенного лифтового парка.

– Поскольку лифты – объекты кондоминиума и принадлежат собственникам, они сами вправе принять решение, останавливать их или нет. Но, с другой стороны, это еще и опасные технические устройства, и поэтому, когда они представляют угрозу, вмешаться могут Комитет промышленной безопасности и акиматы, поскольку компетенция по контролю над сос­тоянием жилищного фонда принадлежит им. Сложившаяся­ ситуация непростая, но нам хочется, чтобы она ускорила процесс модернизации лифтового хозяйства, – объясняет свою позицию руководитель профессионального союза Ержан Игибаев.

Его коллега Нурлан Кенжебаев, президент ассоциации «Союз лифтовиков Казахстана», говорит уже о недостатке такого административного контро­ля. Реорганизация Комитета промышленной безопасности, смена его подведомственности и передача контрольных функ­ций местным исполнительным органам, по мнению специалис­та, «поставила в тупик многие вопросы контроля безопасности в бытовой сфере».

– Если раньше в Алматы шесть специалистов по линии промышленной безопасности контролировали восемь тысяч лифтов, то сейчас один смотрит за 13 тысячами, плюс к этому от двух до трех тысяч подъемников для инвалидов. Если мы хотим обезопасить бытовую сферу, на каждый городской район должен быть свой инспектор, – считает Нурлан Кенжебаев.

Купи и катайся

Планы в отношении устаревшего лифтового парка теперь верстаются на скорую руку. Создана специальная рабочая группа, поставлена задача: подвигнуть жильцов на получение госкредита и в короткие сроки завершить обновление старого лифтового парка. Дело, как говорится, за малым: за экспертной организацией, которая провела бы техническое освидетельствование не соответствующей техрегламенту техники и дала заключение о ее безопасности на переходный период. Насколько известно, пока такой агент не найден.

От жильцов городских высоток ждут осознанного выбора. Время показало, что покупка общедомового имущества – дело непростое, а ошибки в нем обходятся и вовсе дорого.

– Покупать такую технику, как лифты, нужно у официальных дистрибьюторов. Мы знаем немало примеров, когда строительные компании из экономии приобретали лифтовое оборудование у неизвестных поставщиков, а через два года гарантийного срока жильцы оставались наедине со своими проблемами – лифт вышел из строя, запчасти к нему не найти, поставщиков к ответственности не привлечь, – говорит Дастан Халенов, эксклюзивный дистрибьютор крупного лифтового завода.

Большой объем лифтового оборудования поступает в нашу страну из Китая. Поставляют его довольно надежные компании, продукция которых заняла свое место на рынке. Есть черный список производителей и поставщиков, которые успели испортить деловую репутацию. Казахстан имеет и четыре собственных производства – в Акмолинской области, Астане, Алматы, Талгаре. И они получают неплохие отклики потребителей.

В любом случае жильцам многоэтажек перед приобретением нового лифтового оборудования следует хорошенько изучить воп­рос и в технической, и в коммерческой его плоскости. С большой критикой нужно отнестись к предложениям с явно заниженной ценой. Скорее всего, это окажется уступкой в качестве, объеме услуги или последую­щего сервиса.

Осторожно нужно соглашаться на частичную модернизацию выработавших свой срок подъемников: невозможно получить новый лифт, заменив в старом только кабину. И, конечно, все спорные и сомнительные темы можно и нужно обсуждать с представителями акимата в жилищных управлениях, уполномоченных сопровождать программы государственной поддержки модернизации жилого фонда.