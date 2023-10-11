Взятки с большегрузов в ЗКО: осуждены 6 сотрудников госорганов

В Уральске за взяточничество осудили сотрудников полиции, инспекции транспортного контроля и фитосанитарного контроля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО.

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На скамье подсудимых за получение на системной основе взяток оказались 4 сотрудника батальона патрульной полиции, 1 сотрудник инспекции транспортного контроля и 1 специалист фитосанитарного контроля. К уголовной ответственности привлекли и дававшего взятки.

Подсудимые обеспечивали беспрепятственный проезд через передвижной пост транспортного контроля большегрузам с зерном с превышением допустимой нагрузки и их последующее передвижение по Уральску, выдавали акты карантинного фитосанитарного контроля без досмотра и не привлекали нарушителей к административной ответственности.

Подсудимых осудили к различным срокам и видам наказания.

Отметим, что это был показательный судебный процесс в Уральском городском суде. На оглашении приговора присутствовали действующие сотрудники полиции, инспекции транспортного контроля и территориальной инспекции фитосанитарии.