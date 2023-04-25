Инспекторов транспортного контроля подозревают во взяточничестве в ЗКО

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Трое сотрудников инспекции транспортного контроля по Западно-Казахстанской области попали в поле зрения Антикора, сообщает Kazpravda.kz.

«Трое сотрудников инспекции подозреваются в неоднократном получении взяток от гражданина «Т.» за беспрепятственный проезд через передвижной пост транспортного контроля на автодороге «Самара-Шымкент» большегрузных автотранспортных средств с зерном, ввезенных из РФ с явным перегрузом», - сообщила пресс-служба областного департамента по противодействию коррупции.

В ведомстве добавили, что в соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит и традиционно напомнили, что «каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда».