В Алматы стартует X-й Региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Almaty-2025 по компетенциям WorldSkills International, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Цель чемпионата – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессиональных навыков. Это не просто соревнование, а уникальная площадка для обмена опытом и открытия новых возможностей для участников.

Каждый желающий сможет посетить чемпионат и поддержать участников в их стремлении к совершенству. Участниками конкурса являются студенты колледжей, осваивающие различные рабочие профессии. Они продемонстрируют свои знания и компетенции в таких направлениях, как сухое строительство и штукатурка, кирпичная кладка, облицовка плиткой, малярные и декоративные работы, сантехника и отопление, электромонтаж, визуальный мерчендайзинг и витринистика, промышленная автоматика, IT-решения для бизнеса, веб-технологии, информационные и кабельные сети, мобильная робототехника, электроника, световое и системное администрирование, инженерная графика CAD, пекарское мастерство, графический дизайн, кондитерское дело, разработка мобильных приложений, технология моды, парикмахерское искусство, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело и ресторанный сервис.

Каждое из этих направлений отражает высокий уровень мастерства и профессионализма, позволяя участникам продемонстрировать свои таланты и уникальные навыки.

Для объективного оценивания чемпионата привлечено более 250 сертифицированных экспертов из различных отраслей экономики города и работодатели. Победители чемпионата получат право участия в республиканском чемпионате WorldSkills Kazakhstan-2025, который состоится в ноябре этого года в Астане.

Также они получат шанс представить Казахстан на международной арене, приняв участие в EuroSkills Herning 2025, который пройдет в сентябре в Дании.