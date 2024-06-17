X Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» собрал представителей шести государств

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Айман Аманжолова
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Для проведения сбора в учебном центре «Али» Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова создана вся необходимая инфраструктура, обустроен палаточный городок, подготовлены площадки для состязаний и проложены маршруты

В минувшие выходные в г. Алматы прибыли 750 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Юноши и девушки представляют военно-патриотические клубы Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Полевой лагерь, развернутый на территории учебного центра «Али», живет по четкому расписанию. Сегодня на построении заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками полковник Раджан Жанысов поздравил именинников. Среди них – воспитанники военно-патриотических клубов «Айбар» Жамбылской области Нияз Пашалиев, «Жасқалқан» Службы государственной охраны РК – Арлан Ащербеков, «Жасшекарашы» Пограничной службы КНБ РК – Альнур Нурали, регионального командования «Запад» – Айкоркем Аманкос и Павлодарского областного специализированного лицея-школы-интерната «Жассарбаз» имени Кабанбай батыра – Арыстан Мубарак.

«Состязания уже начались. В программе – выполнение норматива по неполной разборке и сборке автомата АК-74, интеллектуальная игра «Айбындарыны», соревнования по национальным видам спорта и конкурс SmartSarbaz», – озвучил соревновательную программу первого дня председатель республиканского военно-патриотического движения «Жассарбаз» майор Мейрбек Мендыгалиев.

Напомним, военно-патриотический сбор приурочен к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Халық қаһарманы № 1 первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Его торжественное открытие состоится завтра в Военном институте Сухопутных войск, носящем имя выдающегося военачальника.

#Айбын #Жассарбаз

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