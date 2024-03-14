«Я думаю, что суд понимает свою ответственность перед обществом» - глава Сената о деле Бишимбаева

Сенат, Парламент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Руководитель палаты Маулен Ашимбаев выразил уверенность, что судебный процесс по делу Куандыка Бишимбаева будет объективным, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Сенат

– Я не сомневаюсь, что предстоящее решение суда будет объективным, справедливым, законным. Я думаю, что и суд, и руководство Верховного суда, понимают свою ответственность перед обществом, перед людьми. Я не думаю, что здесь кто-то сейчас поддастся на какие-то манипуляции. Поэтому журналисты тоже должны спокойно ситуацию воспринимать, – сказал спикер в интервью журналистам в Сенате. 

Он подчеркнул, что вся страна заинтересована в том, чтобы процесс был объективным. 

– Сейчас все заинтересованы в том, чтобы процесс был объективным, справедливым и законным. Все сейчас понимают свою ответственность. Я думаю, что с принятием закона о противодействии бытовому насилию ситуация будет меняться в сторону улучшения. И сегодня общество требует защиты женщин от бытового насилия. И думаю, будем двигаться в сторону улучшения ситуации, – сказал Ашимбаев.

#суд #Маулен Ашимбаев #комментарий #Бишимбаев

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