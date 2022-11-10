​​​​​​​«Я рисую город свой»

На улицах Семея современные многоэтажки соседствуют с уютными старинными домиками, сохранившими историю и быт города времен купеческих ярмарок.

Недаром в Семей так любят приезжать писатели, художники, режиссеры…

Круги на песке

Никто не знает, каким город будет через двадцать или тридцать лет. А вот каким он был, запечатлели работы моего коллеги Руслана Шакабаева. С помощью акварели, угля или карандашей художнику из Семея удается передать характер и необычный колорит родного города. Он замечает все: милые деревянные окна, обветшавшие обшарпанные стены, красивые резные ворота…

Рисовать Руслан начал в раннем детстве. Его мама рассказывала: когда мальчику было три годика, он брал в руки палку и на песке рисовал все, что видел вокруг. И восхищенные сверстники, играющие рядом, прибегали посмотреть.

Талант сына заметил и отец – Эрлан Нургалиевич, который всю жизнь работал художником-оформителем. Конечно, профессия отца оказала на сына влия­ние, ведь его детство прошло среди красок, бумаги и карандашей. Папа стал и первым критиком работ маленького художника – внимательным и чутким. Он не отчитывал сына за неудачную перспективу или сочетание цветов, а подсказывал, как было бы лучше. И говорил сыну, что художнику нужно беречь руки, которые не должны потерять ловкость и чувствительность.

В 1980 году семья на несколько лет переехала в село Узун-Булак Кокпектинского района. Там Руслан и пошел в первый класс. А после возвращения в Семипалатинск Эрлан Нургалиевич сам отвел сына в детскую художественную школу, понимая, что одного таланта мало, необходимо учиться, развивать свои способности.

Поступить в художественную школу в 1988 году было не так-то просто – конкурс громадный! Однако это испытание мальчик выдержал легко и, сдав все положенные экзамены, был зачислен в 1 «Ж» класс детской художественной школы № 1. Детей было так много, что в классе с буквой «Ж» насчитывалось не менее двадцати человек.

Познавать азы искусства Руслану нравилось. Он до сих пор вспоминает свой класс и преподавателей, выезды на природу и свои первые рисунки. Его ранние работы до сих пор хранятся в детской художественной студии Музея имени семьи Невзоровых. Именно ее организовали при музее, когда в начале 90-х годов художественную школу в Семипалатинске закрыли. И педагоги пришли сюда, в музей, со своим архивом – детскими работами.

Нынешним летом на итоговой выставке Детской художественной школы была сделана ретроспектива рисунков ее воспитанников, а также тех, кто занимался в студии в разные годы. Вот тогда и нашелся рисунок маленького Руслана – домик на курьих ножках и Баба-Яга возле него.

– А я ведь совершенно забыл о нем, – улыбается Руслан. – Но было очень приятно, что в нашей школе так бережно относятся к работам ребят, где порой все вкривь и вкось, но написано искренне, по-детски наивно.

Руслан Шакабаев окончил СШ №31 в Татарском крае – городском районе, где некогда располагалась Татарская слобода, в которой жили купцы и ремесленники. Вопрос о выборе профессии для юноши не стоял, он поступил на художественно-графический факультет педагогического института. В процессе учебы, с 1994 по 1998 год, институт преобразовался, объединив три городских вуза, в университет «Семей», а позже стал Государственным университетом им. Шакарима.

Картинка телевизионная

Вот так Руслан Шакабаев стал профессиональным художником и учителем. Получив диплом, три года работал учителем в школе-гимназии № 6. Но у него была еще одна мечта – стать тележурналистом, показывать и рассказывать зрителям о происходящем вокруг. И когда семейский городской телеканал объявил конкурс журналистов и дикторов, Руслан отправился туда и попал в совершенно новый для себя мир – журналистику.

Этой профессии пришлось учиться на ходу. Новости не терпят долгих обдумываний и релакса, здесь главное – скорость подачи материала. Но нужны также и знание материала, собранность, четкость задач и действий.

Очень скоро Руслан стал одним из ведущих тележурналистов, начал сотрудничать с разными республиканскими телеканалами, в том числе и агентством «Хабар». При этом умудрялся сочетать работу на телевидении с созданием очерков и заметок для местной газеты. Позднее переквалифицировался в журналиста интернет-изданий и новостных порталов, освоил популярное направление SMM в социальных сетях. В общем, стал профессионалом самого высокого уровня.

Журналистика настолько поглотила, что кисти и карандаши были позабыты. Пока однажды не пришла идея сделать оригинальный подарок коллегам. Взял бумагу, кисти, акварель, карандаши и создал за несколько часов рисунок, на котором изобразил двухминаретную мечеть – украшение Татарского края. С этого все и началось: Руслан практически обрел второе дыхание, совмещая выпуски новостей с «выпуском» нового рисунка. На них были маленькие улочки и переулки, дворики, старинные здания, водонапорная башня… Сначала писал акварельными красками, потом к ним добавился уголь.

Увидев его рисунки, мне тоже захотелось попробовать свои силы в творчестве. Так появилась серия черно-белых рисунков с достопримечательностями Семея. Но работать в одном цвете оказалось не так увлекательно, хотелось разнообразить рисунок, придать ему цвет, теплоту, уют. Стала больше обращать внимание на работы художников, узнала, что многие коллеги также посвящают досуг творчеству. А благодаря соцсетям такое общение, обмен опытом, работами могут стать действительно безграничными…

Исчезающая натура

Сейчас Руслан рисует много, в неделю пишет не менее двух-трех работ. И ни одна из них не повторяет другую.

Как-то незаметно привычный маршрут от дома до работы стал новым источником вдохновения. Так совпало, что он живет в Татарском крае, где еще сохранилось очарование старого Семипалатинска, где жили и работали купцы, торговцы, приказчики и промышленные воротилы. Тут строили удивительные дома – в полтора-два уровня, из красного кирпича собственного производства и из дерева, с кирпичными воротами арочного типа.

В галерее телефона художника – сотни фотографий, именно с их помощью воссоздаются мелкие детали. Сначала на бумаге появляется контур здания или его фрагмент, а затем прорисовываются окна. По словам Руслана, это самый главный элемент будущей картины. И если, как говорят, глаза – зеркало души, то окна – зеркало дома. Художнику нравится, когда в старых домах стоят не пластиковые окна, а деревянные, с поперечными перекладинками и комнатными цветами на подоконнике.

А затем на рисунках появляются палисадники, цветы, кошки, собаки, птицы… Именно такие детали придают им особую теплоту и душевность.

Свои работы Руслан выставляет в соцсетях, они вызывают массу эмоций и откликов. Люди их ждут, обсуждают, делятся своей радостью: говорят о том, что, видя эти домики, они словно возвращаются в свое детство, счастливое и беззаботное.

Художником окончена летняя серия работ и завершается осенняя, когда густая листва желтеет и немного опадет, открывая взору фасады домиков, которых было не видно летом. Так, на фоне яркой осени появился рисунок мельницы Мусиных – метизно-фурнитурный завод.

– А потом будет зима – мое любимое время года… Я спешу запечатлеть старый город, который исчезает слишком быстро, стремительно. Хочу, чтобы мои рисунки сохранили его трогательную неброскую красоту и очарование. Это мой город – родной, любимый, близкий сердцу, – говорит художник.

Скоро в одном из музеев Семея будет представлена коллекция рисунков Руслана Шакабаева.