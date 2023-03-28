Ярмарку вакансий проведут для выпускников вузов в Астане

30 марта столичный Центр занятости населения совместно с городским Департаментом агентства РК по делам госслужбы проведут мини ярмарку вакансий, передает официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

Ярмарку вакансий проведут для выпускников вузов, в том числе лиц с инвалидностью, вышедших из мест лишения свободы, а также состоящих на учете службы пробации.

Представители Департамента расскажут о возможности трудоустройства молодых людей через молодежную практику, а также дадут разъяснения о правилах поступления на государственную службу.

Мини ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 12:00 часов по адресу: Бейбітшілік 9 (Бывший ЦУМ).