Теннисистки сборной Казахстана 15–16 апреля дома проведут решающий поединок квалификационного раунда командного чемпионата мира – Кубка Билли Джин Кинг – против немок. В случае победы подопечные Ярославы Шведовой впервые выйдут в финальную стадию пережившего реформу турнира. В интервью пресс-службе ФТК капитан женской сборной рассказала о подготовке команды к предстоящей игре.

– Ярослава, когда начнется непосредственная подготовка сборной Казахстана к предстоя­щему квалификационному матчу?

– Мы планируем собраться в столице за неделю до игр. Грунт в Национальном теннисном центре уже постелили, и там все готово. У нас будет возможность почувствовать корт, «прибиться» к нему и подготовиться.

– До старта чуть более двух недель. В каком состоянии подходит команда к матчу?

– В хорошей форме. Радует успех Анны Данилиной, которая отлично выступила в паре на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до финала. Елена Рыбакина также успешно выступает, хотя были проблемы со здоровьем, но сейчас она в полном порядке. Юлия Путинцева хорошие результаты показала на недавних американских мастерсах, впереди у нее турниры на грунте, где, как вы знаете, она играет превосходно. У Зарины Дияс небольшая травма, она восстанавливается. Да, пропустила несколько соревнований, но скоро присоединится к команде.

– Будет оптимальный состав?

– Да, все девочки заявлены по рейтингу и по результатам: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина и пятым дополнительным игроком будет Жибек Куламбаева, которая дебютирует в сборной. Жибек – наше будущее. Мы хотим, чтобы она подтягивалась к основным игрокам.

– Вы хорошо изучили соперниц? Какие у них сильные и слабые стороны?

– Сборная Германии – опытная команда, которая постоянно играет в данном турнире, финалист этого соревнования 2014 года. В составе есть Анжелика Кербер, чемпионка трех турниров Большого Шлема. Будем искать их слабые стороны и использовать. Наконец-то за много лет у нас жребий выпал, чтобы сыграть в родных стенах. В начале марта наша мужская сборная в квалификации Кубка Дэвиса победила Норвегию и завоевала путевку в финал. Думаю, что успех ребят мотивирует нас. Надеемся на мощную поддержку любимых болельщиков.

– С кем из текущего состава сборной Германии вам, будучи игроком, удалось сразиться?

– С Петкович в юниорах играла. На турнире во Франкфурте у нас был равный матч, она в конце встречи подвернула ногу и не смогла доиграть. Против Кербер играла два раза, счет в личных встречах 1:1. И вроде бы играла против Зигемунд.

– Мы впервые сыграем дома квалификацию. На горизонте – исторический выход команды в финальный этап. Что чувствуете?

– Конечно, чувствуем ответственность и очень хотим пройти в финал, потому что долго к этому шли и несколько раз у нас были возможности, но мы не смогли реализовать их. Где-то просто удачи не хватило, например, в матче с Канадой: по составу у них не сильная была команда, но они так вдохновились, играя дома, и мы уступили. Надеюсь, вдохновение сейчас нас не покинет.

– Помимо основной сборной, вы являетесь капитаном нашей молодежки. Почему решили поработать одновременно и с молодежью, и с главной командой?

– Я провела с молодежью межсезонный сбор, была приглашена после УТС. Видела, что есть классные девочки-игроки, у них огромный потенциал. Мне хотелось им помочь психологически, как-то подбодрить, зарядить и даже, может быть, своим присутствием их подтолкнуть к покорению новых вершин. Они наши будущие члены сборной, и, надеюсь, они добьются лучших результатов, чем удалось нам.

– Насколько вы оцениваете уровень игры нашего ближайшего резерва? Недавний отбор в сборную показал, что у девочек в Казахстане сумасшедшая конкуренция...

– Долго мы ждали подобной конкуренции, потому что всегда было несколько лидеров, а потом – большой пробел. Уверена, что сейчас этот пробел будет сокращаться и конкуренция повысится. Даже с основным составом. Нет конкуренции – нет ни дальнейшего рос­та, ни прогресса в мастерстве. Поэтому конкуренция – это здорово!

– Больше волнуетесь сейчас в роли капитана или, как раньше, в роли игрока?

– Сложный вопрос. Это разное волнение. Сейчас больше спокойна, потому что я концентрируюсь не на себе, а на девчонках. Раньше была концентрация на себя, потому что ответственность очень сильная, постоянно внушаешь, что должна выиграть и победить, принести очко, два очка...

Как капитан я уверена в своих игроках, знаю их силу, и моя ответственность в том, чтобы максимально подвести их индивидуально к каждому матчу, чтобы они раскрыли максимально свой потенциал, как-то найти ключики к ним, чтобы их раскрыть.

– Насколько комфортно вам в роли капитана сборной?

– Всегда задумывалась о капитанстве после окончания карьеры. Даже будучи игроком, у меня был опыт. На Азиатских играх в южнокорейском Инчхоне получилось быть капитаном. Мне понравилось.

– В октябре прошлого года вы ушли из большого спорта, посвятив себя семье, детям и капитанской работе. Тяжело ли далось это решение? Спустя пять месяцев в гармонии ли вы с тем, что делаете?

– О завершении карьеры давно задумывалась, потому что было непросто: травмы, операции, рож­дение детей, восстановление, эпидемия ковида. Я рада своему решению. Всегда хотелось оставаться в спорте, я фанат спорта.

Теннис, как индивидуальный вид спорта, приучает тебя фокусироваться и быть в каком-то смысле эгоистом, а с детьми это уже не так просто – они внимания требуют, забирают, и ты сам отдаешь им его. Не хотелось как-то их ограничивать в этом, хотелось уже с ними больше находиться, воспитывать и уделять время. «Отдающий без сожаления всегда получает» (улыбается). Впереди новые вершины, нет времени оглядываться назад. Нужно идти вперед и покорять их.