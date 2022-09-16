Статьи
Языком танца
Елена Левкович

Государственный театр танца «Наз» столичного акимата открыл XXIII театральный сезон с концертной программой «Қазақ жәдігерлері», посвященной VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий.

Основная идея представленной программы – консолидация вокруг таких идей, как мир, нравственность, общественное согласие, взаимная поддержка. Представление выстроено в основном на хореографических постановках, представляющих казахское нацио­нальное танцевальное искусство.

– Языком танца в нашей программе показаны казахские обычаи и национальные игры, что будет интересно не только гостям столицы, но и нашим искушенным зрителям. Танец – это красивые, грациозные движения, где нет слов, но пластикой тела и актерским мастерством можно рассказать, как проходят кокпар, күрес, келін түсіру, тұсау кесу, қыз қуу, бесікке салу, отау құру (где любовь двух сердец создает свой очаг), – рассказала о выступлениях заслуженный деятель РК, художественный руководитель театра Кадиша Агымбаева.

Перед зрителями также выступили мастера айтыса – Айсултан Басықара, Батима Изенаева, продемонстрировавшие, насколько многогранен и интересен этот вид искусства.

Как рассказали в театре, уже 18 сентября коллектив улетает в Турцию, чтобы принять участие в IV Всемирных играх кочевников. Главным организатором мероприятия является Международная организация ТЮРКСОЙ.

Популярное

Все
Любовь к языку как путеводитель
Он мечтает о создании в Казахстане индустрии по производству детских игрушек
Шоу, созданное на стыке технологии и музыки
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Успевший набить оскомину вопрос об эксплуатации незаконно ввезенных иностранных автомобилей, похоже, близится к разрешению
Мы становимся лучше?
Сафуан Шаймерденов остался в народной памяти не только как незаурядный творец, но и как бесстрашный оратор, бросивший вызов «Красной империи»
Экстремальная гонка в горах
Время вперед!.. И назад тоже
Низкий поклон и материнская благодарность
Наградили стражей порядка
Мир глазами репортера
Искусственный художник
Звезды зажглись на западе!
Спортивные игры для городов
Будущее народа и настоящее
Шоу должно продолжаться
Саранчу не звали в гости
Есть вакансии
Языком танца
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Плохие дороги: причин не счесть
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК

Читайте также

Статьи
Шоу должно продолжаться
Статьи
Мир глазами репортера
Статьи
Искусственный художник
Статьи
Спортивные игры для городов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]