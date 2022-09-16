Государственный театр танца «Наз» столичного акимата открыл XXIII театральный сезон с концертной программой «Қазақ жәдігерлері», посвященной VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий.

Основная идея представленной программы – консолидация вокруг таких идей, как мир, нравственность, общественное согласие, взаимная поддержка. Представление выстроено в основном на хореографических постановках, представляющих казахское нацио­нальное танцевальное искусство.

– Языком танца в нашей программе показаны казахские обычаи и национальные игры, что будет интересно не только гостям столицы, но и нашим искушенным зрителям. Танец – это красивые, грациозные движения, где нет слов, но пластикой тела и актерским мастерством можно рассказать, как проходят кокпар, күрес, келін түсіру, тұсау кесу, қыз қуу, бесікке салу, отау құру (где любовь двух сердец создает свой очаг), – рассказала о выступлениях заслуженный деятель РК, художественный руководитель театра Кадиша Агымбаева.

Перед зрителями также выступили мастера айтыса – Айсултан Басықара, Батима Изенаева, продемонстрировавшие, насколько многогранен и интересен этот вид искусства.

Как рассказали в театре, уже 18 сентября коллектив улетает в Турцию, чтобы принять участие в IV Всемирных играх кочевников. Главным организатором мероприятия является Международная организация ТЮРКСОЙ.