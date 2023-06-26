YuMi спасает джунгли

В Перу робот помогает восстанавливать дождевые леса Амазонии, которые ученые называют легкими нашей планеты. Как передает NTD, тропический лес серьезно пострадал из-за расширения территорий, используемых для сельского хозяйства, а также чрезмерной вырубки деревьев, в том числе нелегальной.

За одно утро питающийся от солнечной энергии двурукий робот YuMi шведско-швейцарского производства высаживает порядка 600 семян. Фактически это позволяет заполнить деревьями территорию, равную двум футбольным полям. В проекте также участвуют местные жители.

Как отмечает эксперт по лесам Амазонии Деннис Дель Кастильо Торрес, нынешнюю ситуацию с утратой лесов еще можно спасти. Нужно только всем работать вместе.

Амазонские джунгли – самый крупный тропический лес в мире. Он занимает пять с половиной миллионов квадратных километров. Это половина общей площади оставшихся на планете тропических лесов.