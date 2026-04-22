Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису

В Малайзии проходит финальный этап квалификации зоны Азия/Океания – ITF World Junior Tennis Competition (14&Under), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Данный турнир является решающим отборочным циклом: четыре лучшие команды региона получат путевки на командный чемпионат мира, который пройдет в августе в Чехии.

Как отметили в федерации, юниорская сборная Казахстана (девушки до 14 лет) демонстрирует на кортах Малайзии тотальное превосходство. Выступая в группе «В», теннисистки РК одержали две сухие победы подряд.

В стартовом поединке не оставили шансов сверстницам из Тайбэя, завершив встречу со счетом 3:0. Сегодня успех был закреплен в матче против сборной Шри-Ланки. Казахстанки вновь оказались сильнее во всех трех противостояниях, оформив итоговые 3:0.

Благодаря этим результатам сборная Казахстана досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.

Состав сборной Казахстана:

- Владислава Шек

- Адема Алсейпулова

- Айым Канагатова

Капитан команды: Марат Шарипов.

Завтра сборной РК предстоит принципиальный матч против команды Таиланда за первое место в группе. Лидерство обеспечит более выгодную позицию в сетке плей-офф, где потенциальными соперниками в 1/4 финала могут стать сборные Японии, Кореи, Китая или Новой Зеландии.

Победа в четвертьфинале и выход в полуфинал квалификации гарантируют сборной Казахстана заветную путевку на итоговый чемпионат мира в Чехию, добавили в ФТК.