Юный казахстанец представил свои авторские сказки в Саудовской Аравии

Литература , Культура
109
Дана Аменова
корреспондент

Карагандинский школьник презентовал новое произведение на международной конференции ЮНЕСКО в Саудовской Аравии

Фото: МКИ

11-летний школьник из Караганды Платон Нечаев стал участником 6-й международной конференции обучающихся городов (6th International Conference on Learning Cities), которая прошла в Джубайле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Площадка собрала экспертов и представителей со всего мира для обсуждения ключевых вопросов устойчивого развития, проблемы изменения климата и создания обучающихся сообществ.

Платон Нечаев был приглашён для презентации образовательной программы «PLATON 5D мышление», которая способствует развитию креативного мышления через решение экологических и социальных задач и формирует новое поколение лидеров.

Кроме того, карагандинский школьник презентовал свою новую сказку «Волшебный компас времени», написанную специально для конференции. Также Платон предложил сделать обмен опытом между детьми Джубайлы и Караганды, посадив деревья дружбы в обоих городах.

Напомним, Платон известен, как один из самых юных креаторов Казахстана. Его рассказы посвящены разным историям и героям, любимому городу Караганде, ее истории.

Иллюстрации к своим работам маленький автор создаёт с помощью искусственного интеллекта.

#Саудовская Аравия #сказки #МКИ #автор

Популярное

Все
Пенсионная система Казахстана: становление и развитие
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Условия под стать названию
«Барыс» набрал очки в Москве
Объединить усилия власти, бизнеса и общества
В Карагандинском зоопарке поселились обезьяны Бразза
Профилактика доказывает эффективность
Креативно на казахском
Новые скрепы духовной столицы
Государственный деятель эпохи перемен
Все это следует шить!
Пресекли незаконную охоту на пернатых
Инструменты роста
В компании с Оффенбахом
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Бюджет Алматы «держит» бизнес
Закон Республики Казахстан
Учредители детсада осуждены за содержание «мертвых душ»
Региональный офис Euronews открылся в Астане
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Мост для межэтнического общения
Как защититься от харассмента?
Когда цифры говорят сами за себя...
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде
Глава государства посетил сельскую школу близ Талдыкоргана
Как определить подделку 10-тысячной банкноты
И дольше века газетный день
Президент отметил труд энергетиков госнаградами
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
S&P отметило снижение рисков в банковском секторе Казахстана
Президент сменил посла Казахстана в Японии
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Производство шоколада может прекратиться
Лица старого Уральска

Читайте также

Дни казахского кино прошли в Армении
Книгу о Бауыржане Момышулы издали в Москве
Алматинские студенты стали победителями Международного конк…
Меломанов Астаны приглашают на «Новогодний экспромт»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]