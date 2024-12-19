Юный казахстанец представил свои авторские сказки в Саудовской Аравии

Карагандинский школьник презентовал новое произведение на международной конференции ЮНЕСКО в Саудовской Аравии

Фото: МКИ

11-летний школьник из Караганды Платон Нечаев стал участником 6-й международной конференции обучающихся городов (6th International Conference on Learning Cities), которая прошла в Джубайле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Площадка собрала экспертов и представителей со всего мира для обсуждения ключевых вопросов устойчивого развития, проблемы изменения климата и создания обучающихся сообществ.

Платон Нечаев был приглашён для презентации образовательной программы «PLATON 5D мышление», которая способствует развитию креативного мышления через решение экологических и социальных задач и формирует новое поколение лидеров.

Кроме того, карагандинский школьник презентовал свою новую сказку «Волшебный компас времени», написанную специально для конференции. Также Платон предложил сделать обмен опытом между детьми Джубайлы и Караганды, посадив деревья дружбы в обоих городах.

Напомним, Платон известен, как один из самых юных креаторов Казахстана. Его рассказы посвящены разным историям и героям, любимому городу Караганде, ее истории.

Иллюстрации к своим работам маленький автор создаёт с помощью искусственного интеллекта.