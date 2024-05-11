Юридический «десант» к консультации готов! Свежий выпуск 11 мая 2024 г. 4:45 77 Асет Сыздыков Департамент по противодействию коррупции Астаны и волонтеры оказали бесплатную юридическую помощь жителям города. фото столичного акимата Эта инициатива проводится в рамках проекта «Мобильная антикоррупционная группа». Она состоит из адвокатов, юристов и сотрудников правоохранительных органов. Юридический «десант» принимает всех желающих жителей в крупных торгово-развлекательных центрах Астаны. Главная цель специалистов – оперативно и грамотно ответить на актуальные вопросы населения. – В Астане в прошлом году стартовал антикоррупционный волонтерский проект, – рассказывает заместитель начальника управления превенции департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Астане Уалихан Курамаев. – В настоящее время насчитывается 209 волонтеров. Данный проект ставит важные задачи в сфере противодействия коррупции и повышения прозрачности деятельности различных учреждений. Среди тех, кто получил юрпомощь, Айнур Алпысбаева. По ее словам, проект дает большие возможности столичным жителям. – Здесь сидят настоящие профессионалы. Они предоставляют жителям бесплатные консультации. Например, я сначала проконсультировалась с адвокатом, а затем поговорила с юристом. Они разъяснили все мои вопросы и дали инструкции, что делать дальше, чтобы решить проблему, – выразила благодарность столичная жительница. Проект «Мобильная антикоррупционная группа» продлится до конца года. #акимат #консультации #противодействие коррупции #юридические консультации