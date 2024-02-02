Ювелирные украшения вынесла подруга из квартиры астанчанки
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Жительница столицы сообщила полицейским, что у нее пропали золотые серьги и кольцо стоимостью 430 тысяч тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Как сообщается, сотрудники криминальной полиции задержали 27-летнюю знакомую потерпевшей.
Женщина рассказала, что пришла в гости к приятельнице. Когда хозяйка квартиры отвлеклась, злоумышленница решила завладеть ее золотыми украшениями. Из шкатулки она забрала ювелирные изделия. Затем краденое сдала в ломбард.
— По факту кражи проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства изъяты. Женщина дала признательные показания, — подытожили в правоохранительных органах.