Ювелирные украшения вынесла подруга из квартиры астанчанки

Жительница столицы сообщила полицейским, что у нее пропали золотые серьги и кольцо стоимостью 430 тысяч тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, сотрудники криминальной полиции задержали 27-летнюю знакомую потерпевшей.

Женщина рассказала, что пришла в гости к приятельнице. Когда хозяйка квартиры отвлеклась, злоумышленница решила завладеть ее золотыми украшениями. Из шкатулки она забрала ювелирные изделия. Затем краденое сдала в ломбард.