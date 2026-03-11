В период с 2019 по 2025 годы в Казахстане построено 911 километров новых железнодорожных путей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации задач, поставленных Главой государства по развитию транзитного потенциала и укреплению транспортно-логистической роли страны, продолжается системная работа по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

По данным ведомства, за период с 2019 по 2025 годы в стране различными видами ремонта охвачено 9436 километров железнодорожных путей. Проведенные работы позволили повысить уровень безопасности движения, увеличить пропускную способность магистралей и обеспечить стабильную работу транспортной системы страны.

Наибольший объем работ пришёлся на капитальный ремонт пути, в рамках которого было обновлено 3593 километра железнодорожного полотна. Данный вид ремонта предусматривает комплексное восстановление инфраструктуры, включая замену рельсов, шпал и других элементов верхнего строения пути.

Кроме того, выполнен покомпонентный ремонт на 1560 километрах железнодорожных линий. Этот формат работ направлен на замену отдельных изношенных элементов пути и позволяет поддерживать техническое состояние инфраструктуры на требуемом уровне.

Значительный объем составил и планово-предупредительный ремонт, который был проведён на 4284 километрах путей. Такие работы выполняются в целях предотвращения преждевременного износа железнодорожного полотна и обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов.

Наряду с модернизацией существующей инфраструктуры, в стране активно реализуются проекты по строительству новых железнодорожных линий. В период с 2019 по 2025 годы в Казахстане построено 911 километров новых железнодорожных путей.

Среди наиболее значимых инфраструктурных проектов можно выделить строительство участка Достык – Мойынты протяжённостью 836 километров, который играет важную роль в увеличении грузопотока между Казахстаном и международными транспортными коридорами.

Также реализован проект обводной железнодорожной линии станции Алматы протяжённостью 75 километров. Введение данной линии позволило разгрузить транспортный узел Алматы, повысить эффективность перевозок и оптимизировать движение грузовых поездов в южном регионе страны.