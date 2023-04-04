"Низкими ценами на газ пользуются потребители с высокими доходами" – Акчулаков

По его словам, цены на газ для населения необходимо сдерживать с учетом социально-экономического положения потребителей.

Фото: Kazpravda.kz

На заседании Правительства и. о. министра энергетики Болат Акчулаков доложил о планах работы по развитию энергоблока страны, передает Kazpravda.kz.

Как сообщил Акчулаков, внутреннее потребление природного газа выросло более чем на 2 млрд кубометров по сравнению с 2020 годом, и это с учетом роста экономики.

Министерство совместно с "QazaqGaz" и "КазМунайГаз" приняли ряд мер:

1. Приняты законодательные изменения по стимулированию добычи газа.

2. Ведется работа по реализации новых заводов по переработке газа, в том числе на месторождениях Кашаган, Карачаганак.

3. Достигнуты договоренности с Газпромом по импорту газа в рамках подписанной Дорожной карты.

Тем самым, уже с этого года ожидается прирост производства товарного газа.

«Цены на газ для населения необходимо сдерживать с учетом социально-экономического положения потребителей. Однако, низкими ценами на газ продолжают пользоваться также потребители с высокими доходами», - добавил и.о. министра энергетики.