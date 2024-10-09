Более 100 тысяч деревьев высадили в Кызылординской области

Такую статистику привели в акимате Кызылординской области в сообщении о первых итогах проекта «Таза Казахстан»
В Кызылорде жители многоэтажных жилых домов улицы Муратбаева совместно с работниками КСК организовали акцию по санитарной очистке и благоустройству города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области
В мероприятии приняли участие около 50 местных жителей, которые собирали мусор и занимались благоустройством близлежащих территорий. Они совместными усилими провели уборку, побелку и покраску в придворовых территориях.
Горожане решили показать, что забота об экологии начинается с себя и пригласили активистов последовать их примеру.
Такая же акция продолжилась и на проспекте Абая, 47, фасады которого были обновлены в прошлом году.
Во дворе жилого дома компанией «Қыран» проведены работы по благоустройству детской площадки.
В администрации региона напомнили, что с начала проекта «Таза Казахстан» в нем приняли участие более 548 299 жителей области.
«Всего было вывезено более 21 360 тонн мусора, очищены 505 скверов и парков, территории 225 памятников исторической культуры, 791 социального объекта, 1130 объектов промышленности и бизнеса, 294 водных объекта, 47 451 дворов и улиц. Кроме того, было задействовано около 548 единиц спецтехники и посажено 129 358 саженцев деревьев», – говорится в официальном сообщении.