Более 100 тысяч деревьев высадили в Кызылординской области

Такую статистику привели в акимате Кызылординской области в сообщении о первых итогах проекта «Таза Казахстан»

Фото: акимат Кызылординской области

В Кызылорде жители многоэтажных жилых домов улицы Муратбаева совместно с работниками КСК организовали акцию по санитарной очистке и благоустройству города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

В мероприятии приняли участие около 50 местных жителей, которые собирали мусор и занимались благоустройством близлежащих территорий. Они совместными усилими провели уборку, побелку и покраску в придворовых территориях.

Горожане решили показать, что забота об экологии начинается с себя и пригласили активистов последовать их примеру.

Такая же акция продолжилась и на проспекте Абая, 47, фасады которого были обновлены в прошлом году.

Во дворе жилого дома компанией «Қыран» проведены работы по благоустройству детской площадки.

В администрации региона напомнили, что с начала проекта «Таза Казахстан» в нем приняли участие более 548 299 жителей области.