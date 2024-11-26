Каким должникам запрещают выезд за границу

Суд
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Венера Баталова
корреспондент

В Судебной администрации обсудили проблемные вопросы, связанные с выездом должников за пределы страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мероприятие инициировано по результатам проведенного анализа практики санкционирования судами постановлений судебных исполнителей о приостановлении временного ограничения на выезд за пределы Казахстана должников по исполнительным документам.

Ограничивают выезд, как правило, тем, кто имеет не погашенные более 3-х месяцев долги  свыше 147 тысяч тенге (40 МРП).

Итоги анализа показали, что за 10 месяцев текущего года отказано в санкционировании 867 постановлений из 1 768, или каждого второго из внесенных в суды.

Отказ в санкционировании связан с недоказанностью необходимости проведения лечения за рубежом и отсутствии возможности лечения в своей стране.

К примеру, судом отказано в санкционировании постановления судоисполнителя о приостановлении временного ограничения на выезд должника, поскольку каких-либо медицинских документов о необходимости лечения заболевания за границей, кроме приглашения заграничной клиники на лечение травмы коленного сустава, не представлено.

Судоисполнителями допускались факты вынесения постановлений о приостановлении временного ограничения на выезд по непредусмотренным законом основаниям (командировки, участие в соревнованиях, похороны близких родственников и др.).

Должниками в качестве оснований для выезда за пределы страны на лечение указывались самые распространенные болезни, которые успешно лечатся в Казахстане (остеохондроз, гастриты, артриты, пульпиты и др.).

Способствует такому положению отсутствие перечня заболеваний, для лечения которых в Казахстане отсутствуют соответствующие технологии и оборудование.

Сроки приостановления также не регламентированы.

 

#суд #должники #заграница

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