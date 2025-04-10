В Восточно-Казахстанской области запущен пилотный проект, где борьба с наркопреступностью становится делом не только государства, но и всего общества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бдительные граждане, сообщающие о фактах хранения и сбыта наркотиков, получают за это денежное вознаграждение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Средства не бюджетные, а поступают от неравнодушных предпринимателей, которые сами решили стать частью этой борьбы.

В январе уже было выплачено 300 тысяч тенге за информацию, приведшую к изъятию 60 граммов мефедрона.

В марте – свыше 400 тысяч за точные данные о лице с более чем 80 граммами синтетических веществ. Размер выплат зависит от объема изъятых наркотиков.

Проект начал реально работать. Таким образом, государством поощряется гражданское мужество и солидарность в борьбе с преступностью.

Правоохранители призывают другие регионы поддержать инициативу.