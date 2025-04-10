За информацию о наркотиках жители ВКО получают денежное вознаграждение

Закон и Порядок
90
Венера Баталова
корреспондент

В Восточно-Казахстанской области запущен пилотный проект, где борьба с наркопреступностью становится делом не только государства, но и всего общества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бдительные граждане, сообщающие о фактах хранения и сбыта наркотиков, получают за это денежное вознаграждение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Средства не бюджетные, а поступают от неравнодушных предпринимателей, которые сами решили стать частью этой борьбы.

В январе уже было выплачено 300 тысяч тенге за информацию, приведшую к изъятию 60 граммов мефедрона.

В марте – свыше 400 тысяч за точные данные о лице с более чем 80 граммами синтетических веществ. Размер выплат зависит от объема изъятых наркотиков.

Проект начал реально работать. Таким образом, государством поощряется гражданское мужество и солидарность в борьбе с преступностью.

Правоохранители призывают другие регионы поддержать инициативу.

#ВКО #наркотики #преступность

Популярное

Все
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
Когда господдержка эффективней приватизации
От кустарного цеха – до современной фабрики
Потребителей приучат к бережливости
Не надо путать ларек с супермаркетом!
Чтобы успешно влиться в общество
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Вместе с ней ушла эпоха
В Северо-Казахстанской области активно развивается дуальное обучение
Голос великого Абая – в сердцах юных
Мост творчества и дружбы
Снимки о соколиной охоте в Казахстане удостоены международной премии
Халтура или… норма?
Прощайте, Лев Юрьевич...
Область вырывается в лидеры
Окружающая среда: одни берегут – другие губят
Кодекс Республики Казахстан
По 5 млн тенге получат к празднику фронтовики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Поэтическая стрела Серика Аксункара
В каких районах Астаны появятся новые школы
Остались ордена на парадном костюме
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
Cохранить культурное наследие стран тюркского мира
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме

Читайте также

Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Чтобы успешно влиться в общество
Членов земельной комиссии наказали за нарушение в СКО
Свыше 6,5 тыс. SIM-карт изъяли у кибермошенника в Жетісу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]