За каждым обрядом – мудрость народа

На площади Наурыз развернулась живая энциклопедия культуры, традиций и обычаев казахов. Гостей здесь встречают красочно убранные юрты. Пришедших восхищают яркие национальные костюмы, не оставляют равнодушными народные песни и зажигательные танцы.

Центральное место в программе занимают обычаи и традиции, которыми издревле была наполнена жизнь кочевников. Многие из них связаны с рождением и воспитанием детей. Все они очень красивы, зрелищны и наполнены глубоким смыслом.

Горожанам, в частности, показали обряд тұсаукесер (разрезание пут), являющийся одной из самых старинных казахских традиций, которая соблюдается до сих пор. Считается, что он помогает годовалому малышу быстрее встать на ноги, научиться твердо и уверенно ходить. Но не только. Обряд является залогом того, что дальнейшая дорога в жизни ребенка будет легкой и светлой.

Наполнен глубоким философским смыс­лом и житейской мудростью и обряд атқа отырғызу – первая посадка на лошадь. У него тоже глубокие корни, уходящие в кочевое прошлое казахов. Атқа отырғызу – это подготовка ребенка к кочевой жизни, важный шаг в жизни каждого мальчика.

Обряд атқа отырғызу проводился в присутствии многочисленной родни. Мальчика сажали на подаренного, а согласно эпосу – на предназначенного ему коня. Старшие члены семьи благословляли ребенка, желая ему стать удалым всадником и храбрым воином.

Одна из самых популярных народных традиций – қымызмұрындық (праздник кумыса). На первую пробу кобыльего молока созывают всех, гостям предлагают отведать саумал и кумыс.

Тонкостями его правильного приготовления и знаниями о лечебных свойствах напитка поделились умелые хозяйки.

– Очень красочный и зрелищный праздник получился, – говорит жительница Шымкента Наталья Пермякова. – Я с удовольствием окунулась в народные традиции. Не отходила от сцены, чтобы ничего не пропустить. Восхищаюсь мудростью предков казахов, ведь в каждой традиции – столько здравомыслия, рассудительности и душевного тепла. Это правильно, что Наурыз теперь длится десять дней. Есть возможность каждый день узнать что-то новое. Всех с праздником!