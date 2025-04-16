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Закон и Порядок
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Учителя и домохозяйки чаще всего становятся вкладчиками финансовых пирамид в области Жетысу.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казалось бы, педагоги одно­знач­но должны избегать заманчивых предложений «строителей пирамид», но нет, именно они часто вкладываются в сомнительные организации.

– В последние годы благосос­тояние педагогов благодаря увеличению им заработной платы значительно увеличилось. Имея на руках свободные средства, люди под влиянием навязчивой рекламы пытаются превратить их в более крупные суммы, – пояс­нил руководитель департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства РК по финансовому мониторингу Еркин Тюмелиев. 

При этом в школьных коллективах они активно общаются, и один вкладчик в финансовые пирамиды рекомендует вложиться другим. «Приводит» коллег в пирамиды.

– Часто жертвами преступников оказываются не только сотрудники школ, но и других бюджетных организаций, – уточнил он.

Домохозяйки же много времени проводят в соцсетях, которые в последние годы стали рекламным полем для создателей незаконных финансовых организаций, как и, кстати, полем владельцев онлайн-казино. Бывает, финпирамиду ее создатели раскручивают в небольших группах, например, в WhatsApp. И такая пирамида может существовать годами, не попадая в поле зрения правоохранительных органов.

Тем не менее за 2023-й и 2024-й годы в области Жетысу выявлены четыре финансовые пирамиды: Qnet, Amanat drive, Elous, Livegood. Установлено порядка трехсот потерпевших, которым причинен ущерб в 306 млн тенге. Нынешние пирамиды – это не только предложения населению «делать деньги из денег», а организации, продвигающие «инвестиционные проекты», сказочно выгодное приобретение недвижимости или автомобилей, производство какого-либо продукта. Но результат всегда один – вкладчик теряет деньги.

– По поручению Главы государства, Агентством по финансовому мониторингу разработан комплекс мер по пресечению незаконных действий финансовых пирамид и снижению вреда от них гражданам, – рассказал Еркин Тюмелиев. – Для этого агентством изучена природа финансовых пирамид, выработаны профилактические меры. И основная наша задача – это пресечение деятельности финпирамид на ранних стадиях, а также сокращение их жизненного цикла. В интернет-пространстве ведется поиск противоправного контента. Нами проводятся профилактические мероприятия, в которые вовлечены местные исполнительные органы, учреждения образования, здравоохранения, духовенство, общественные объединения и блогеры. В городских и районных мечетях идет работа по разъяснению последствий вступления в финансовые пирамиды, а в госучреждениях, вузах и школах обучают основам финансовой грамотности.

#финансовая пирамида #мошенники #учителя #пирамида

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