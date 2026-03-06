Содержание домашних питомцев обходится недешево
Пешком по Европе
Имена, которые нас выбирают
Восемьдесят лет в ритме футбола
Траектория сильных: испытание духа и воли
Элитный статус и старт в Индиан-Уэллсе
Трагедия в одном подъезде
Призраки сада и тень «Авроры»
Музыкальные шедевры Моцарта и Дворжака прозвучали в «Астана Опере»
Все мы немного Панч
Эмоция в каждом флаконе
Повелительница ароматов
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
Климат и углеродные рынки
Благодаря глубокой переработке
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Дроны выявляют нарушителей
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
