Зооволонтеры по всей стране не устают подчеркивать: ответственное отношение к животным касается не только служб отлова, ветстанций и пунктов временного содержания, но в первую очередь – владельцев жучек и мурок. Подумайте трижды, прежде чем завести домашнего питомца: а справитесь ли вы? И речь не только о возможности уделять внимание и терпеть период взросления, но и о том, хватит ли вам средств.

«Будем кормить с нашего стола!» – принцип, который сегодня уже не так актуален, как лет 20 назад. Во-первых, это не всегда дешевле, поскольку кошки и собаки выдерживают далеко не весь человеческий рацион, и хождение по ветеринарным клиникам из-за несварения тоже обойдется в копеечку. Во-вторых, законы рынка и маркетинг делают свое дело: разнообразие кормов для домашних питомцев поражает. И как не порадовать своего четвероногого друга вкус­няшкой, которую можно купить и в любом супермаркете, и в магазине у дома?

Но, честно говоря, часто ли мы задумываемся о том, сколько тратим на еду для кошек и собак? Между тем это десятки тысяч тенге в месяц. Возьмем для примера кошек – ветеринары рекомендуют кормить их сухим и влажным кормом. Схема такая: сухой корм лежит в миске всегда, влажный дается два раза в сутки. Усредненная норма – 70 г сухого и два пакетика мягкого корма.

Ну и, конечно, специалисты напоминают: чем проще животное, тем дешевле его содержать. Породистым питомцам требуются специальные корма, и стоят они на порядок дороже того нехитрого лакомства, которое сердобольные старушки прикупают для дворовых матроскиных. Если за сухой масс-маркет корм вы заплатите 700 тенге за полкило, то за холистик (корма высшего класса, созданные по принципу максимальной натуральности) – больше 4 тыс. Упаковку мягкого корма, который не порекомендует ни один ветеринар, можно отыскать и за 100 тенге по акции, а вот качественная еда в том же объеме будет стоит в районе 500–600 тенге.

Путем нехитрых вычислений приходим к конкретным цифрам: ежемесячно для дворовой мурки нужно примерно 3 тыс. тенге за сухой и 6 тыс. за влажный корм эконом-сегмента, а с породистой питомицей – больше 16 тыс. за сухой холистик и еще 36 тыс. за мягкий. Собаки, как известно, едят больше.

– Ошибочно думать, что содержание домашних животных – это лишь питание, – рассказывает павлодарский зооволонтер, владелица двух собак и восьми кошек Елена Волкова. – И я даже не говорю про наполнитель для кошачьих лотков, хотя и на него уходит не меньше трех тысяч в месяц. Нужно быть готовым к постоянным расходам. Они начинаются сразу же, как только вы заводите питомца.

Первое, что требует казахстанское законодательство, – это чипирование для учета, стоимость услуги – от четырех тысяч тенге. Далее ветеринарные дела.

– Ежегодная вакцинация, по моему опыту, обходится в 10–15 тысяч с учетом глистогонной подготовки и проезда, – продолжает Елена. – Стерилизация – а это важная составляющая, без чего не будет ответственного отношения к животному – даже с волонтерской скидкой, которую дают не все ветклиники в нашем городе, стоит от 7 до 22 тысяч тенге для кошек, в зависимости от пола и размера животного, и от 15 до 30 тысяч для собак. Да, это разовая процедура, но при этом очень дорогая. Еще один важный пункт расходов – это лечение.

Поскольку Елена – волонтер, то и животные в ее поле зрения чаще всего уличные, брошенные, пострадавшие от жизни в сложных условиях и жестокости человека, так что их лечение – неизбежная часть ее общественной деятельности. Впрочем, девушка подчеркивает: домашние животные тоже болеют достаточно час­то, из-за простуды, например, или неправильного корма.

– Простая математика: прием у ветеринара – от двух до четырех тысяч, анализ крови и УЗИ в среднем по семь тысяч тенге, рентген – в районе пяти тысяч. А ведь может понадобиться и операция. Например, не так давно мою двухлетнюю кошку Эльзу, подобранную с улицы с отрезанными ушами и хвос­том, прооперировал молодой ветеринар Данил Асанов в клинике VetMed – он пересадил ей участок донорской роговицы. Это, кстати, была первая подобная операция в Павлодаре для животного. Обошлась она мне с большой скидкой в 60 тысяч тенге, – делится волонтер. – Ну и ветеринарные препараты стоят нисколько не дешевле человеческих. И тот же «Гептрал» им колят – по 20 тысяч за пять ампул, и ту же «Лидазу», одна ампула которой стоит 1 100, да еще днем с огнем не сыщешь. Вот и считай: если ты любишь свое животное и хочешь дать ему лучшее, будь готов хорошо зарабатывать.

И все, о чем рассказала Елена, далеко не последние графы в списке затрат на домашнего питомца. Не стоит забывать об уходе. Например, некоторые породы собак требуют регулярной стрижки, вычески и других гигие­нических процедур, с которыми владельцы самостоятельно не справятся. Для ориентира можно привести такие цифры: в Павлодаре груминг пуделя стоит в среднем 14 тыс. тенге, и делать его необходимо раз в полтора-два месяца. Услуги по экспресс-линьке кошки, то есть тщательному вычесыванию, усредненно оценивают в 8 тыс.

– А если вы завели питомца, который требует особого внимания, допустим, какого-нибудь джек-рассел-терьера или овчарку, то будьте готовы тратить заоблачные суммы, – отмечает Елена. – Ведь они требуют профессио­нальной дрессировки, чтобы животное развивалось в соответствии с породными качествами, чтобы характер формировался правильный и это было безопас­но как для собаки, так и для ее владельцев и окружающих.

В общем, содержание домашних животных – удовольствие недешевое, и статьи расходов могут впечатлять. Но за все деньги мира не купишь того, что они дарят взамен – бескорыстную преданность, радость от каждого возвращения домой, тихое мурлыканье рядом с вами и тепло, которое ощущается даже без слов.