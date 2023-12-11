За вклад в науку

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Рустам Алмазов

В Анкаре состоялась торжественная церемония награждения ученых «За значительный вклад в развитие тюркских языков», приуроченная к 100-летию Турции.

Фото из архива Е. Кажыбека

В мероприятии, организованном Высшей государственной научной организацией культуры, языка и истории, приняли участие спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмыш, губернатор Анкары Васип Шахин, заместитель министра культуры и туризма Гекхан Язги, президент «Академии тюркского языка – Тюрк Дил Куруму» Осман Мерт и другие представители творческой и научной интеллигенции.

По единогласному решению международного консилиума высокой награды «За значительный вклад в развитие тюркских языков» был удостоен президент Академии казахского языка и Международного тюркологического центра, член-корреспондент НАН РК, доктор филологических наук Ерден Кажыбек.

В свою очередь казахстанский ученый вручил благодарственные письма и национальные сувениры ветеранам тюркского языкознания – профессору Зейнеп Кормаз, которой в этом году исполнилось 102 года, и наставнику современных тюркологов, председателю правления Института тюркской культуры, профессору Ахмету Бижану Эржыласуну.

Ерден Кажыбек подчеркнул, что принимает эту награду как высокую оценку вклада в нау­ку всей казахстанской линг­вистической школы.

– В единстве и близости – наша сила. Наши предки сообща достигли невероятных высот, сегодня главы наших государств осуществляют конк­ретные меры в данном направлении, и наше будущее – только вместе, – резюмировал ученый.

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