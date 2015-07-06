За вклад в укрепление дружбы и добрососедства

601
Главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в ключевых сферах, а также пути взаимодействия в рамках региональных и международных структур. Также были затронуты наиболее актуальные аспекты международной повестки дня.
Нурсултан Назарбаев­ обратил внимание на историческую, языковую и культурную близость народов двух стран.
– Мысли всех казахстанцев направлены на то, чтобы в Кыргызстане сохранялись стабильность и спокойствие, страна продолжала развиваться, став крепким государством, – сказал Президент Казахстана.
Алмазбек Атамбаев от имени народа Кыргызстана вручил Нурсултану Назарбаеву орден «Манас» I степени за значительный вклад в укрепление дружбы и добрососедства между двумя странами.
В свою очередь Президент Казахстана поблагодарил за высокую награду, отметив важность дальнейшего развития взаимодействия.
– Буду стараться быть достойным этой награды, укреплять дружбу и братство между нашими странами, обеспечивая дальнейшее повышение уровня наших отношений, – сказал Нурсултан Назарбаев.

