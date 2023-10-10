За все тебя благодарю

Сто двенадцать «картинок», как номер экстренной службы 112, это совсем не «фото на память». Это попытка средствами жанра производственного портрета написать фотоновеллу о людях этой опасной, казалось бы романтической, но такой тяжелой работы. И она на 100% удалась.

Так, фотограф Руслан Мазунин, мастерски владея ремеслом светописца, играя выдерж­кой и диафрагмой в каждом кадре, сумел проявить немалую фантазию и, переходя от образа к образу, нашел особые подходы к каж­дому герою, не опустившись до «голливудских» красивостей светотени. Его герои мужественны и брутальны, что подчеркивается подчас жестким светом, а «задник» ясно говорит о работе спасателя. Брызги и пламя дополняют его образ, а грамотно подобранный колорит привносит «художественную» нотку.

Выставка открылась в преддверии профессионального праздника работников МЧС, который состоится 19 октября, и стала коллективным портретом всех 29 тыс. представителей этой почетной профессии в Казахстане. На их счету более 413 тыс. спасенных жизней, из зон чрезвычайных ситуаций эвакуировано около 380 тыс. человек, а первая медицинская помощь оказана более чем 70 тыс. пострадавших. Черная плашка с QR-кодом отсылает на сайт rizamyz.com, где можно узнать истории наших героев. Сізге өте ризамын, скажем и мы.