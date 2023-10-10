За все тебя благодарю Статьи 10 октября 2023 г. 0:20 0 Игорь Бургандинов Пожарные, спасатели, водолазы, кинологи, медицинские работники, а также летчики, психологи и военнослужащие стали героями фотовыставки, размещенной на «атырауском» мосту столицы. Сто двенадцать «картинок», как номер экстренной службы 112, это совсем не «фото на память». Это попытка средствами жанра производственного портрета написать фотоновеллу о людях этой опасной, казалось бы романтической, но такой тяжелой работы. И она на 100% удалась. Так, фотограф Руслан Мазунин, мастерски владея ремеслом светописца, играя выдержкой и диафрагмой в каждом кадре, сумел проявить немалую фантазию и, переходя от образа к образу, нашел особые подходы к каждому герою, не опустившись до «голливудских» красивостей светотени. Его герои мужественны и брутальны, что подчеркивается подчас жестким светом, а «задник» ясно говорит о работе спасателя. Брызги и пламя дополняют его образ, а грамотно подобранный колорит привносит «художественную» нотку. Выставка открылась в преддверии профессионального праздника работников МЧС, который состоится 19 октября, и стала коллективным портретом всех 29 тыс. представителей этой почетной профессии в Казахстане. На их счету более 413 тыс. спасенных жизней, из зон чрезвычайных ситуаций эвакуировано около 380 тыс. человек, а первая медицинская помощь оказана более чем 70 тыс. пострадавших. Черная плашка с QR-кодом отсылает на сайт rizamyz.com, где можно узнать истории наших героев. Сізге өте ризамын, скажем и мы.