​За всестороннее развитие партнерства

Парламентариев приняла председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Гульнар Иксанова.

Беседа началась со слов соболезнования болгарской стороны в связи с трагическими событиями, вызванными терактом в Актобе, и продолжилась разговором о необходимости совместного противодействия терроризму. В связи с этим отмечена актуальность Манифеста «Мир. ХХI век», с которым выступил в марте в Вашингтоне на саммите ООН Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Говоря о востребованных временем задачах в борьбе с новыми вызовами, Д. Дариткова подчерк­нула, что сотрудничество должно быть направлено в пользу народов.

– Мы открыты и готовы обсуждать точки для развития по всем направлениям, – заявила в свою очередь Г. Иксанова.

Стороны обсудили аспекты сотрудничества в сферах охраны здоровья, медицины, демографии, аспекты социальной политики.

– Казахстан заинтересован в использовании инвес­тиционных возможностей европейских стран в реа­лизации стратегии «Нұрлы жол», – отметила Г. Иксанова, пригласив Болгарию к активному участию в выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.

– Мы – за развитие энергии будущего, – заверила глава болгарской делегации Д. Дариткова.