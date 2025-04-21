Приговором Мунайлинского районного суда Мангистауской области осуждены председатель Актауского городского суда Шайдуллин Б.Ж. к 9 годам лишения свободы и частный судебный исполнитель Джанахметов Р.М. к 8 годам лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ANTIKOR

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они признаны виновными в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки, путем получения незаконного вознаграждения в размере 18 млн тенге, под предлогом назначения подсудимой меры наказания, не связанной с лишением свободы.

В качестве дополнительной меры наказания, Шайдуллин Б.Ж. и Джанахметов Р.М. пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.