Забота с первой минуты

Работа педиатрической службы Алматы направлена на повышение и улучшение качества жизни и здоровья подрастающего поколения.

О том, как функционирует перинатальная медицина, сообщили на специальном брифинге.

Главный внештатный педиатр Управления общественного здравоохранения Алматы, профессор кафедры клинических специальностей Высшей школы медицины факультета медицины и здравоохранения КазНУ им. аль-Фараби Карлыгаш Жубанышева напомнила, что здоровье маленьких пациентов – приоритет номер один для государства.

Она сообщила, что показатели детской смертности и заболевае­мости в Алматы относительно ниже других регионов страны и продолжают снижаться. Самые распространенные патологии, с которыми имеют дело врачи, – недоношенные дети, пациенты, которые должны наблюдаться в кабинетах катамнеза, с патологией центральной нервной системы, с заболеваниями, связанными с инфекционными патологиями.

Важное направление профилактики детских заболеваний – исключительно грудное вскармливание. Грудное молоко – уникальнейшее средство, которое содержит все необходимое для защиты здоровья ребенка на многие годы вперед.

Спикер также подробно рассказала о работе перинатальных цент­ров мегаполиса. Всего в Алматы функционируют семь родовспомогательных учреждений, которые работают по самым современным технологиям. Выхаживание детей происходит начиная с 500 граммов. Наблюдается снижение заболеваемости среди маловесных и больных детей.

– Сегодня перед специалистами стоят новые задачи, от решения которых зависит не только динамика младенческой смерт­ности, а это напрямую связано с выхаживанием детей с экстремально низкой массой тела, но и каким будет качество их жизни в последующие возрастные периоды, – подчеркнула Карлыгаш Жубанышева.