Забудем про колодцы Свежий выпуск 519 Ксения Черника, Южно-Казахстанская область

Арысцы наконец-то избавились от застарелой проблемы – многие годы питьевая вода поступала по графику, кое-где ее брали из колодцев и открытых водоемов. Новый центральный пункт подачи воды оснащен современным оборудованием. Вода поступает из 25 скважин, а после фильтрации подается населению.

Работы велись с 2008 года в три этапа. Общая сумма инвестиций, направленных на реализацию проекта, составила 1 млрд 312,95 млн тенге. На эти средства водопроводные сети проложены в ряде микрорайонов Арыси и вдоль центральных улиц села Акдала. Также введена подземная часть водопровода под железнодорожным полотном в населенном пункте Хлопком, сгруппированы коммуникационные сети частного сектора, построена вторая водонапорная подъемная станция.

Новый центральный групповой пункт подачи воды обеспечит бесперебойную доставку живительной влаги и в Ордабасынский район. Местные власти обещают, что уже к 2019 году все населенные пункты области будут снабжены питьевой водой.