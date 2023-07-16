Задержан начальник управления миграционной полиции Шымкента по подозрению в коррупции
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В МВД РК сообщили о задержании главы управления миграционной полиции Шымкента, передает Кazpravda.kz.
В результате проведенных совместных оперативных мероприятий сотрудниками ДКНБ и управления собственной безопасности ДП города Шымкент во время отпуска задержан начальник управления миграционной полиции.
Он подозревается в получении денежного вознаграждения в размере 1000 долларов.
В данное время проводятся необходимые следственные действия.
Все обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования.