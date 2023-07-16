Задержан начальник управления миграционной полиции Шымкента по подозрению в коррупции

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В МВД РК сообщили о задержании главы управления миграционной полиции Шымкента, передает Кazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

В результате проведенных совместных оперативных мероприятий сотрудниками ДКНБ и управления собственной безопасности ДП города Шымкент во время отпуска задержан начальник управления миграционной полиции.

Он подозревается в получении денежного вознаграждения в размере 1000 долларов.

В данное время проводятся необходимые следственные действия.

Все обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования.

#Шымкент #взятка #коррупция

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