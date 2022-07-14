Задержана отбиравшая бизнес у известных предпринимателей рейдерская группа – АФМ

Деятельность рейдерской группы по захвату известных бизнес-структур пресечена в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент экономических расследований по Алматы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресек деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур.

«Злоумышленники путем применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность.

На сегодня в ДЭР находятся дела по 4 заявлениям о рейдерских захватах, совершенных указанной группой лиц в Алматы и Алматинской области. Имеется информация о совершении аналогичных преступлений как минимум еще в трех регионах страны», – заявили в АФМ.

Помимо этого, указанная группа активно занималась теневым бизнесом, доходы от которой легализовывались путем приобретения дорогой недвижимости, машин и другого.

В настоящее время активные члены группы задержаны.

Досудебное расследование продолжается, иная информация в силу статьи 201 УПК разглашению не подлежит.