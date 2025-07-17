Заготовили треть от необходимого запаса

Сельское хозяйство
126
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

По данным управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, для успешного прохождения зимовки животноводам регио­на требуется 1 млн 630 тыс. тонн кормов. Восток страны располагает почти 279 тыс. га сенокосных угодий, 2,47 млн га пастбищ, 119,3 тыс. га посевов кормовых культур.

фото автора

На заготовке задействовано более 13 тыс. единиц техники. Наиболее активно работы ведутся в Глубоковском, Зайсанском, Уланском районах, а также в районе Улкен Нарын. В целом на сегодня заготовлено свыше 30% кормов от годового плана.

В этом году общая посевная площадь в Восточном Казахстане составила 621,1 тыс. га: 252 тыс. га заняли зерновые и зернобобовые культуры, 238 тыс. га – масличные, в основном подсолнечник, чуть больше 119 тыс. га – кормовые, 7,9 тыс. га – картофель, 4 тыс. га – овощи и бахчевые культуры. При этом из десяти районов области в половине увеличены площади под посевы кормовых культур.

#сельское хозяйство #скот #корма #заготовки

Популярное

Все
У косарей работы нынче много
Три завода – три судьбы
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Больше квадратура – выше тариф
Детсадов в Алматы станет существенно больше
Заготовили треть от необходимого запаса
Главное – обеспечить достойные условия
На пути к устойчивости и солидарности
В стране продолжается рост числа юридических лиц
К единым стандартам управления и обслуживания
В Караганде подорожает проезд в автобусе
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
25-летнюю теннисистку из Индии застрелил ее отец
Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам
Вместо хаджа: аксакал из Павлодара отдал свои накопления особенным детям
Угледобывающая компания «Богатырь Комир» занизила КПН на 777 млн тенге
Колония «супермуравьев» приближается к Великобритании
Ермек Кошербаев ознакомился с туристической инфраструктурой Капшагайского водохранилища
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Беларусь
День работников рыбного хозяйства
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Барби с диабетом: компания Mattel представила новую куклу
Токаев ответил Трампу на письмо по поводу пошлин на казахстанские товары
Сенатор Ольга Булавкина: Развитие села начинается с создания условий для людей
Бектенов дал ряд поручений по устранению проблем в сфере туризма
В ущелье Аюсай дан старт проекту «Алатау аманаты»
Пока не поздно: как предотвратить возникновение онкологии
Возврат активов: драгоценности на торгах оказались никому не нужны
Способен дать фору другим
Астанчан призвали внимательно выбирать частные образовательные учреждения
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан

Читайте также

У косарей работы нынче много
Казахстан и Иордания обсудили вопросы экспорта мяса и живог…
Казахстан представил свою продукцию на крупнейшей зерновой …
День работников рыбного хозяйства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]