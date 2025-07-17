На заготовке задействовано более 13 тыс. единиц техники. Наиболее активно работы ведутся в Глубоковском, Зайсанском, Уланском районах, а также в районе Улкен Нарын. В целом на сегодня заготовлено свыше 30% кормов от годового плана.

В этом году общая посевная площадь в Восточном Казахстане составила 621,1 тыс. га: 252 тыс. га заняли зерновые и зернобобовые культуры, 238 тыс. га – масличные, в основном подсолнечник, чуть больше 119 тыс. га – кормовые, 7,9 тыс. га – картофель, 4 тыс. га – овощи и бахчевые культуры. При этом из десяти районов области в половине увеличены площади под посевы кормовых культур.