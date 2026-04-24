Закаленный войной

Офицер, человек долга и чести, чья жизнь стала живой историей целой эпохи, он прошел через огонь войны, но сохранил в себе человечность.

О судьбе своего деда Таубая ­Кулшыкова рассказала его внучка Акзат Мукашева, поделившись семейными воспоминаниями.

Он родился в 1921 году в ауле Ушбулак Байганинского района Актюбинской области. Детство его прошло среди бескрайних степей, у тихих вод реки Жем. С ранних лет юноша отличался смекалкой, внутренней собранностью и зрелостью мышления. Старшие видели в нем будущего лидера, человека, на которого можно опереться. Как показало время, они не ошиблись в своих предположениях.

Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, Таубай Кулшыков, как и тысячи других молодых людей, встал на защиту Родины. Осенью его направили в Москву на трехмесячные курсы по военной подготовке. Там он научился говорить на русском языке. По окончании курса получил квалификацию пулеметчика «максима» и звание младшего лейтенанта.

В январе 1942-го оказался на передовой и был направлен на 1-й Украинский фронт, где был назначен командиром взвода в составе 1128-го стрелкового полка. С этого момента началась его фронтовая служба в условиях активных боевых действий.

Сталинград, Воронеж, города Украины – география его фронтовой жизни стала картой тяжелейших испытаний. Он не раз был ранен, но снова возвращался в строй. Особенно тяжелым стало третье ранение, полученное 23 ноября 1943 года на 1-м Украинском фронте в ходе ожесточенных боев в районе Житомира. Оно привело к серьезным последствиям для здоровья фронтовика и в дальнейшем стало причиной установления инвалидности III группы. В боях, где земля дрожала от разрывов снарядов, а воздух был пропитан дымом и болью, офицер Кулшыков оставался верен своему долгу.

В семейных воспоминаниях сохранился один из фронтовых эпизодов, особенно ярко передающий дух того времени. Эти сведения были обнаружены потомками солдата в архивной публикации газеты «Ленин туы» за 1975 год, где в описании одного из боев встречается имя их деда.

Речь идет о боях на Сталинградском направлении, на рубеже рек Дон и Волга. Подразделение, в котором служил Таубай Кулшыков, участвовало в атаке на укреп­ленную высоту. Враг держал оборону из дзотов, не давая поднять головы. Но приказ был один – продвигаться вперед. И взвод под шквалом огня и разрывов снарядов продолжал наступление. Многие бойцы пали в том сражении, значительная часть солдат получила ранения.

Несмотря на тяжелые условия боя, под­разделение продолжало наступление и штурм позиций противника. ­Таубай Кулшыков, участвовавший в бою в составе пулеметного расчета, тоже получил ранения, однако продолжал ­вести огонь из пулемета по противнику. Перед рассветом поступил приказ об отступлении. В том бою обе стороны понесли большие потери.

За мужество и стойкость Таубай Кулшыков был дважды награжден орденом Красной Звезды, а также медалью «За победу над Германией».

Таубай Кулшыкулы дошел до Берлина и встретил там Победу. Однако на этом служба в армии для него не завершилась. Разрушенный город нуждался не только в восстановлении зданий, но и в наведении порядка. Послевоенный Берлин представлял собой город руин, а его жители жили в страхе. Во многих районах возникали бандитские группировки, часто происходили беспорядки. Два года он служил там, охранял важные объекты – железнодорожные узлы, военные склады и стратегически значимые здания, обеспечивал безопасность мирных жителей, помогал тем, кто оказался на грани выживания. Он активно участвовал в организации гуманитарной помощи немецкому населению, доставке продовольствия и медицинской помощи, защите детей и пожилых людей. Это стало неотъемлемой частью его повседневной службы.

И именно там, вдали от родины, среди чужого города, он впервые по-настоя­щему столкнулся с другой культурой. Исторические здания, памятники и библиотеки разрушенного Берлина открыли перед молодым офицером новый мир. Он стал знакомиться с европейской культурой, искусством, архитектурой и литературой. Именно там он впервые услышал немецкую классическую музыку и познакомился с произведениями Бетховена и Баха.

Библиотеки и культурные центры ­Берлина были открыты для советских офицеров. Таубай Кулшыков воспользовался этой возможностью, читая историко-культурную литературу и углубляясь в историю мировой цивилизации. Развитие европейских стран, их отношение к искусству и науке, городская культура – вся полученная информация расширила его кругозор. Европейская дисциплина и аккуратность, ответственность за общественное пространство, уважение к историческому наследию впоследствии стали жизненными принципами Таубая Кулшыкулы.

И в то же время, находясь на чужбине, он часто вспоминал родную степь, ее запахи, тихие вечера аула. Эти воспоминания давали ему внутреннюю опору и силы пережить годы службы. Вернулся он в родной аул 2 июня 1947 года.

После возвращения с войны Таубай Кулшыков женился на Сәку Ергалиевой. Их семейная жизнь стала для него опорой и тихой гаванью после тяжелых лет фронта. Прожив вместе 36 лет, супруги вырастили четырех дочерей и троих сыновей – Нурилу, Рабигу, Мереке, Мурата, Кайрата, Нурзаду и Хамзу. Воспитывая детей, они уделяли большое внимание их образованию и постоянно объясняли им глубокий смысл слова «Родина». Сегодня у супругов 22 внука, 38 правнуков и 2 праправнука.

Для Таубая Кулшыкулы семья всегда была главным счастьем. Летом, даже устав после работы, он вел детей к берегу реки Жем. Там, наблюдая за их веселым плесканием в воде, тихо сидел на берегу наслаждаясь покоем.

Сына Мурата он брал с собой на выпас овец. Эта традиция укрепляла связь между отцом и сыном. Отец не только приучал его к труду, но и учил ценить природу и мирную жизнь.

С наступлением лета дом наполнялся любимыми им дынями и арбузами.

Он особенно любил эти моменты, когда вся семья собиралась за столом, а дети, перемазанные сладким соком, с радос­тью тянулись за очередным кусочком.

По инвалидности Таубай Кулшыков ежегодно получал путевки в санаторий и всегда передавал их своей супруге, объяс­няя ей: «Я видел много стран и мест, и теперь хочу остаться в своем ауле. А ты поезжай, посмотри мир».

Таубай Кулшыков долгое время проработал главным бухгалтером. Он отличался строгой дисциплиной, честностью и принципиальностью, за что пользовался глубоким уважением среди коллег и односельчан. Он прожил счастливую жизнь, оставив после себя большую семью и добрую память. Его потомки проживают сегодня в Актобе, Атырау, Актау, Астане и Алматы. В родительском доме в селе Жаркамыс остался сын ­Кайрат со своей семьей.

Такие простые, но теплые воспоминания о фронтовике – это настоящее наследие, которое помогает нынешнему поколению осознать ценность мирной жизни.

Память о Таубае Кулшыкове – это не только история одного фронтовика, а судьба поколения, прошедшего войну и сохранившего честь в мирной жизни.