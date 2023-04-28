Мужчина, сидя в тюрьме, "сдавал в аренду" фейковое жилье в Астане

Заключенного в Астане уличили в мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда города.

Фото: astana.sud.kz

Осужденный за особо тяжкое преступление Ш. занимался мошенничеством в тюрьме. Он через сотовый телефон с выходом в социальные сети разместил на сайте krisha.kz фейковое объявление о сдаче в аренду жилья.

Жертвами обмана стали 5 человек, которые отдали Ш. 305 тысяч тенге.

Ш. вину признал и раскаялся.

Суд №2 Алматинского района Астаны признал его виновным в мошенничестве и мелком хищении (часть 1 статьи 187, пункт 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК).

Мужчине по совокупности приговоров (неотбытое наказание по приговору суда от 2 декабря 2015 года) назначено 7 лет лишения свободы и штраф в 122 520 тенге.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены полностью.

Приговор не вступил в законную силу.