Заключить договор долевого участия теперь можно онлайн

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 14 мая вступили в силу новые правила ведения учета договоров долевого участия (ДДУ) в системе ИС «Казреестр», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром

В министерстве рассказали о преимуществах заключения ДДУ в цифровом формате.

Поскольку доступ на платформу получают только проверенные объекты, пользователи получают защиту от рискованных сделок.

Все договора находятся под контролем госорганов.

Кроме того, недобросовестные компании больше не смогут оформлять несколько ДДУ на одну недвижимость, таким образом, исключаются двойные продажи. При этом государство вмешивается в случае проблемных объектов.

Ранее оформление ДДУ на бумаге не гарантировало защиту от недобросовестных застройщиков. Теперь, благодаря оцифровке этот риск минимизирован.

На сегодня в системе более 800 объектов долевого строительства, более 100 зарегистрированных строительных компаний, более 130 тыс. заключенных договоров долевого участия.