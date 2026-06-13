Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

часть третью пункта 2 статьи 70 после слов «несут ответственность» дополнить словами «за его здоровье, жизнь, безопасность, а также».

2. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктом 121-1) следующего содержания:

«121-1) врач-интерн – врач, обучающийся в рамках интернатуры и проходящий профессиональную подготовку с ограниченным допуском к клинической и (или) санитарно-эпидемиологической практике под руководством наставника;»;

в подпункте 215) слово «надзором» заменить словом «руководством»;

подпункт 240) изложить в следующей редакции:

«240) наставник – медицинский или фармацевтический работник со стажем не менее пяти лет, назначаемый руководителем организации здравоохранения, организации образования в области здравоохранения для сопровождения обучающихся по программам медицинского и фармацевтического образования и молодых специалистов в процессе освоения профессиональных компетенций, практических навыков и профессиональной адаптации, осуществляющий деятельность на основе триединства образования, науки и практики;»;

2) статью 7 дополнить подпунктами 17-1), 17-2), 17-3), 17-4), 17-5) и 17-6) следующего содержания:

«17-1) утверждает минимальные нормативы оснащения симуляционных кабинетов (центров) организаций образования в области здравоохранения и симуляционных кабинетов (центров) организаций здравоохранения;

17-2) утверждает правила приема на обучение в организации образования в области здравоохранения по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;

17-3) утверждает правила определения потребности в кадрах в области здравоохранения и объема приема на обучение по медицинским специальностям;

17-4) утверждает потребность в кадрах в области здравоохранения и объем приема на обучение по медицинским специальностям;

17-5) утверждает правила организации и финансирования подготовки медицинских и фармацевтических кадров;

17-6) определяет порядок направления на работу специалиста, обучившегося на основе государственного образовательного заказа;»;

3) в подпункте 35) пункта 2 статьи 12 слова «интернов» и «интернам» заменить соответственно словами «врачей-интернов» и «врачам-интернам»;

4) в подпункте 1) пункта 4 статьи 27:

слова «врачей-резидентов» заменить словами «врачей-интернов и врачей-резидентов»;

слово «надзором» заменить словом «руководством»;

5) в пункте 12 статьи 66 слова «(опыта одного из учредителей (участников) реализации проектов по строительству или эксплуатации технически сложных объектов здравоохранения» заменить словами «по строительству или эксплуатации технически сложных объектов здравоохранения у них или у юридических лиц, контрольный пакет акций (долей участия) которых принадлежит потенциальному частному партнеру или учредителям (участникам, акционерам) потенциального частного партнера»;

6) в пункте 4 статьи 155:

слова «и учебных» исключить;

дополнить словами «и (или) учебных целях»;

7) в статье 220:

в подпункте 2) пункта 3 слова «и послевузовского медицинского образования (резидентура, докторантура)» заменить словами «медицинского (высшего медицинского образования, интернатуры) и послевузовского (резидентуры) образования»;

в пункте 4:

часть первую дополнить словами «, базы санитарно-эпидемиологической практики»;

часть вторую после слов «к ним,» дополнить словами «методика расчета расходов на обучение на научно-практических базах, типовая форма договора о совместной деятельности между организацией образования и научно-практической базой»;

8) в статье 221:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Государственные общеобязательные стандарты по уровням образования в области здравоохранения утверждаются уполномоченным органом и определяют совокупность общих требований к объему учебной нагрузки (количеству кредитов) и компетентности выпускника.

Объем учебной нагрузки и содержание циклов общеобразовательных и базовых дисциплин образовательных программ высшего образования в области здравоохранения определяются уполномоченным органом.

Объем базовых дисциплин образовательных программ высшего образования в области здравоохранения должен составлять не менее 140 кредитов, за исключением специальности «Сестринское дело», предусматривающей не менее 120 кредитов.

Организации высшего и (или) послевузовского образования самостоятельно разрабатывают образовательные программы в соответствии с требованиями государственных общеобязательных стандартов, а также с учетом требований к уровню квалификации, установленных профессиональными стандартами в области здравоохранения.

Образовательные программы высшего образования в области здравоохранения должны обеспечивать освоение навыков научно-исследовательской деятельности и клинического мышления.

Перечень образовательных программ содержится в реестре образовательных программ по уровням образования в области здравоохранения. Ведение реестра и порядок включения в реестр образовательных программ по уровням образования в области здравоохранения осуществляются в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Уполномоченный орган дает экспертное заключение к образовательным программам высшего и послевузовского образования в области здравоохранения для включения их в реестр.

3. Подготовка врачебных кадров осуществляется по программам интегрированного медицинского образования, которые включают высшее медицинское образование и интернатуру.»;

пункт 4 после слов «за исключением» дополнить словами

«врачей-интернов в период обучения в интернатуре и»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Послевузовское медицинское и фармацевтическое образование включает резидентуру, магистратуру и докторантуру.»;

9) дополнить статьей 221-1 следующего содержания:

«Статья 221-1. Интернатура

1. Реализация программ интернатуры осуществляется организациями высшего и (или) послевузовского образования в области здравоохранения на клинических базах, базах санитарно-эпидемиологической практики, в клиниках организаций образования в области здравоохранения и университетских больницах.

Интернатура проводится под руководством наставников и направлена на формирование профессиональных компетенций для получения допуска к самостоятельной клинической практике в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и медицинских организациях, расположенных в регионах районного уровня или моногородах, а также для допуска к работе по специальностям санитарно-эпидемиологического профиля.

Программы интернатуры реализуются в форме профессиональной подготовки по медицинским специальностям, перечень которых утверждается уполномоченным органом.

2. Для привлечения врача-интерна к предоставлению медицинских услуг на клинических базах, базах санитарно-эпидемиологической практики, в клиниках организаций образования в области здравоохранения и университетских больницах составляется договор об обучении, заключаемый между организацией высшего и (или) послевузовского образования, организацией здравоохранения и врачом-интерном по типовой форме, утверждаемой уполномоченным органом.

Обучение в интернатуре предусматривает предоставление рабочего места врачу-интерну на клинических базах, базах санитарно-эпидемиологической практики, в клиниках организаций образования в области здравоохранения и университетских больницах.

В период обучения на врача-интерна распространяются правила трудового распорядка, требования страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а также требования по безопасности и охране труда научно-практической базы.

3. Обучение в интернатуре является обязательным условием допуска к самостоятельной клинической практике лиц, окончивших программу высшего медицинского образования и получивших квалификацию «врач», за исключением специалистов санитарно-эпидемиологического профиля, которым присваивается квалификация «врач» по завершении интернатуры.

По завершении обучения в интернатуре выпускнику, прошедшему оценку профессиональной подготовленности, выдается документ государственного образца с присвоением специальности.

4. Врачи-интерны в период прохождения профессиональной подготовки под руководством наставников имеют право доступа к медицинским цифровым системам организаций здравоохранения в объеме, необходимом для выполнения учебных и клинических задач, с обеспечением требований конфиденциальности, защиты персональных данных и медицинской тайны.»;

10) в статье 222:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Резидентура направлена на приобретение или изменение профессиональной квалификации врача по соответствующей специальности под руководством наставника для допуска к самостоятельной клинической практике на всех уровнях оказания медицинской помощи.»;

в пункте 4 слово «надзором» заменить словом «руководством»;

часть четвертую пункта 5 после слова «требования» дополнить словами «страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а также требования»;

в пункте 6:

слово «обязательным» исключить;

слова «непрерывного интегрированного медицинского образования и получивших квалификацию «врач» заменить словами «интегрированного медицинского образования»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Врачи-резиденты в период прохождения профессиональной подготовки на научно-практических базах под руководством наставников имеют право доступа к медицинским цифровым системам организаций здравоохранения в объеме, необходимом для выполнения учебных и клинических задач, с обеспечением требований конфиденциальности, защиты персональных данных и медицинской тайны.»;

11) пункт 5 статьи 223 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«По итогам изучения базовых дисциплин обучающиеся проходят оценку знаний и навыков.

Обучающиеся, не набравшие пороговый балл при оценке знаний и навыков, подлежат отчислению.»;

12) пункт 1 статьи 266 изложить в следующей редакции:

«1. Национальная система учета кадровых ресурсов в области здравоохранения (профессиональный регистр) является цифровой платформой, содержащей сведения об обучающихся и специалистах в области здравоохранения, их оценке деятельности, квалификации, профессиональной ответственности, уровне оплаты труда, участии в программах непрерывного профессионального развития, данные о миграции и оттоке кадров, а также штатное расписание, утвержденное в соответствии с номенклатурой должностей работников системы здравоохранения.

Порядок формирования, сопровождения, системно-технического обслуживания и обеспечения кибербезопасности Национальной системы учета кадровых ресурсов в области здравоохранения (профессионального регистра), а также порядок учета в ней обучающихся и специалистов в области здравоохранения определяются уполномоченным органом.»;

13) в пункте 3 статьи 270:

слова «Врачи-резиденты» заменить словами «Врачи-интерны и врачи-резиденты»;

слово «надзором» заменить словом «руководством»;

14) статью 276 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Лица, обучающиеся по программам непрерывного интегрированного медицинского образования с соответствующими сроками обучения, вправе завершить обучение по соответствующим программам либо продолжить обучение по программам интегрированного медицинского образования.».

3. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года:

1) подпункт 4) пункта 1 статьи 30 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«обеспечение участия республиканских победителей в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, конкурсах научных проектов, конкурсах исполнителей, спортивных соревнованиях, конкурсах профессионального мастерства;»;

2) подпункт 4) пункта 1 статьи 31 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

«обеспечение участия региональных победителей в республиканских конкурсах научных проектов, конкурсах исполнителей, республиканских и (или) международных конкурсах профессионального мастерства;»;

3) подпункт 4) пункта 1 статьи 32 дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«обеспечение участия региональных победителей в республиканских конкурсах научных проектов, конкурсах исполнителей, республиканских и (или) международных конкурсах профессионального мастерства;».

4. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) в статье 1:

подпункты 2-1), 2-2), 2-3) и 2-4) изложить в следующей редакции:

«2-1) академическая честность – совокупность норм, правил и ценностей, определяющих поведение участников образовательного процесса, основанных на принципах честности, справедливости, уважения, ответственности и доверия, соблюдаемых ими при обучении, воспитании, преподавании и (или) осуществлении научной деятельности;

2-2) академический кредит – унифицированная единица измерения объема научной и (или) учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) преподавателя (педагога), необходимого для достижения результатов обучения образовательной программы;

2-3) академическая мобильность – перемещение обучающихся или преподавателей-исследователей, педагогов для обучения, стажировки или проведения исследований на определенный академический период (семестр или учебный год) в другую организацию технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования (внутри страны или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных результатов обучения (модулей), учебных программ, дисциплин в виде академических кредитов в своей организации технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования или для продолжения учебы в другой организации технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования;

2-4) аккредитационный орган – юридическое лицо, которое проводит институциональную и (или) специализированную (программную) аккредитацию организаций образования на основе стандартов (регламентов) аккредитации;»;

дополнить подпунктом 2-5) следующего содержания:

«2-5) стандарты (регламенты) аккредитации – документы аккредитационного органа, устанавливающие требования к процедуре аккредитации;»;

подпункт 28) изложить в следующей редакции:

«28) интернатура – форма подготовки обучающихся по медицинским специальностям для получения допуска к клинической или санитарно-эпидемиологической практике в рамках интегрированного медицинского образования;»;

в подпункте 48):

слова «учебно-клинический центр» заменить словами «симуляционный кабинет (центр)»;

после слов «послевузовского образования» дополнить словами «в области здравоохранения либо организации здравоохранения»;

2) в части первой статьи 5:

в подпункте 14) слова «разрабатывает и» исключить;

подпункт 32):

после слов «спортивных соревнований,» дополнить словами «международных конкурсов профессионального мастерства,»;

после слов «(награжденные дипломами» дополнить словами

«(или сертификатами)»;

дополнить подпунктом 95-1) следующего содержания:

«95-1) разрабатывает и утверждает правила использования абонентского устройства сотовой связи обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования;»;

3) в подпункте 17-1) части первой статьи 5-3:

после слова «деятельности» дополнить словами «филиалов зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования,»;

слова «и (или) их филиалов» исключить;

4) в статье 6:

пункт 2 дополнить подпунктами 9-1) и 9-2) следующего содержания:

«9-1) обеспечивает участие обучающихся, являющихся региональными победителями, в олимпиадах по общеобразовательным предметам, конкурсах научных проектов республиканского уровня по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования;

9-2) обеспечивает участие обучающихся, являющихся региональными победителями, в конкурсах исполнителей, спортивных соревнованиях республиканского уровня, а также конкурсах профессионального мастерства республиканского и (или) международного уровней по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования;»;

пункт 3 дополнить подпунктами 15-1) и 15-2) следующего содержания:

«15-1) обеспечивает участие обучающихся, являющихся региональными победителями, в олимпиадах по общеобразовательным предметам, конкурсах научных проектов республиканского уровня по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования;

15-2) обеспечивает участие обучающихся, являющихся региональными победителями, в конкурсах исполнителей, спортивных соревнованиях республиканского уровня, а также конкурсах профессионального мастерства республиканского и (или) международного уровней по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования;»;

5) в части первой статьи 8-2 слова «(государственные общеобязательные стандарты образования, типовые учебные планы, типовые учебные программы)» исключить;

6) статью 9-1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Филиалы зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, иностранные учебные заведения в течение одного года с момента их создания проходят аккредитацию в зарубежных аккредитационных органах, которые аккредитовали головные организации высшего и (или) послевузовского образования.

В случае если проведение аккредитации зарубежным аккредитационным органом не предусмотрено законодательством страны регистрации головной организации высшего и (или) послевузовского образования, то аккредитация осуществляется международным аккредитационным органом, признанным для аккредитации филиалов зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранных учебных заведений.

Критерии признания международных аккредитационных органов для аккредитации филиалов зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранных учебных заведений устанавливаются в требованиях и правилах признания, включения и исключения из реестра признанных аккредитационных органов, в том числе зарубежных, в сфере высшего и послевузовского образования.

Филиалы зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранные учебные заведения, прошедшие аккредитацию, вносятся в реестр аккредитованных организаций высшего и (или) послевузовского образования.»;

7) пункт 8 статьи 14 дополнить частью второй следующего содержания:

«Типовые учебные программы по медицинским и фармацевтическим специальностям должны содержать практические навыки и результаты обучения.»;

8) пункт 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«5. Подготовка врачебных кадров осуществляется по программам интегрированного медицинского образования, включает высшее медицинское образование и интернатуру.

Правила подготовки медицинских кадров в интернатуре утверждаются уполномоченным органом в области здравоохранения.»;

9) в пункте 3 статьи 22:

слово «обязательным» исключить;

слова «непрерывного интегрированного образования по клиническим специальностям, перечень которых утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения» заменить словами «интегрированного медицинского образования, за исключением образовательных программ санитарно-эпидемиологического профиля»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Перечень специальностей резидентуры утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения.»;

10) часть вторую пункта 3 статьи 26:

после слов «спортивных соревнований» дополнить словами «, международных конкурсов профессионального мастерства»;

после слов «(награжденные дипломами» дополнить словами

«(или сертификатами)»;

11) дополнить статьей 36-1 следующего содержания:

«Статья 36-1. Образовательная деятельность филиалов зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранных учебных заведений

1. Граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего и (или) послевузовского образования в филиалах зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранных учебных заведениях, зарегистрированных на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Филиалы зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранные учебные заведения осуществляют образовательную деятельность в соответствии с правилами признания в Республике Казахстан филиалов зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранных учебных заведений, осуществляющих образовательную и научно-исследовательскую деятельность на территории Республики Казахстан (далее – правила признания), утвержденными уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

3. Образовательная деятельность филиалов зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранных учебных заведений осуществляется на основе:

1) разрешительного документа головной организации высшего и (или) послевузовского образования, выданного в стране его регистрации;

2) аккредитации, проводимой аккредитационным органом в соответствии с настоящим Законом;

3) решения головной организации высшего и (или) послевузовского образования об открытии филиала зарубежной организации высшего и (или) послевузовского образования или иностранного учебного заведения на территории Республики Казахстан и о выдаче его выпускникам эквивалентного документа об образовании головной организации высшего и (или) послевузовского образования.

4. Филиалы зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранные учебные заведения обеспечивают качество образования не ниже требований соответствующих государственных общеобязательных стандартов образования с обязательным изучением дисциплин «История Казахстана» и «Казахский язык».

Филиалы зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранные учебные заведения создают обучающимся условия для проживания.»;

12) в статье 39:

дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:

«5-2. Документы об образовании собственного образца выдают филиалы зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранные учебные заведения, прошедшие аккредитацию в аккредитационных органах, внесенных в реестр признанных аккредитационных органов, в том числе зарубежных.

Форма и требования к заполнению документов об образовании собственного образца определяются филиалами зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранными учебными заведениями с учетом основных требований к содержанию документов об образовании собственного образца.»;

пункт 8 дополнить частью второй следующего содержания:

«Документы об образовании, выданные филиалами зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранными учебными заведениями, созданными в соответствии с пунктом 4 статьи 42 настоящего Закона, признаются в Республике Казахстан без прохождения процедур признания документов об образовании.»;

13) части третью и четвертую пункта 5 статьи 40 исключить;

14) в статье 42:

в заголовке слова «и ликвидация» заменить словами «, ликвидация и прекращение деятельности»;

в части первой пункта 1 слова «и ликвидация», «и ликвидацию» заменить соответственно словами «, ликвидация и прекращение деятельности», «, ликвидацию и прекращение деятельности»;

в части первой пункта 2 слова «или ликвидации» заменить словами «, ликвидации или прекращения деятельности»;

в части первой пункта 3 слова «или ликвидации» заменить словами «, ликвидации или прекращения деятельности»;

дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4. Создание и прекращение деятельности филиалов зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранных учебных заведений, соответствующих правилам признания, осуществляются на основе международных договоров Республики Казахстан или по решению уполномоченного органа в области науки и высшего образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Создание и прекращение деятельности международных учебных заведений в Республике Казахстан и (или) их филиалов осуществляются на основе международных договоров Республики Казахстан или по решению уполномоченного органа в области науки и высшего образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

15) подпункт 2-6) пункта 3 статьи 43 исключить;

16) в статье 47:

в пункте 3:

подпункт 6) дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6-1) настоящего пункта»;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) восстановление или перевод на образовательные программы высшего или послевузовского образования направлений подготовки кадров

в области образования и здравоохранения, в том числе из зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, при наличии сертификата единого национального тестирования или комплексного тестирования с баллом не ниже установленного порогового балла согласно типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие программы высшего и послевузовского образования, сдаче специального экзамена, а также соблюдении требований, определяемых уполномоченным органом в области науки и высшего образования (кроме лиц, обучавшихся в ведущих зарубежных организациях высшего и (или) послевузовского образования, критерии для которых определяет уполномоченный орган в области науки и высшего образования);»;

в пункте 10-1 слова «краткосрочными учебными планами в учебных целях» заменить словами «правилами использования абонентского устройства сотовой связи обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования, утвержденными уполномоченным органом в области образования»;

17) пункт 2 статьи 49 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) уважать права и законные интересы педагога, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.»;

18) статью 57 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Филиалы зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранные учебные заведения осуществляют образовательную деятельность в соответствии со статьей 36-1 настоящего Закона.»;

19) статью 59 дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. Филиалы зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранные учебные заведения подлежат проверке и профилактическому контролю с посещением в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

20) в части третьей пункта 5 статьи 62 слова «пунктом 4 статьи 65 настоящего Закона» заменить словами «настоящим Законом»;

21) часть первую пункта 4 статьи 65 исключить.

5. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

пункт 3 статьи 177 дополнить частью второй следующего содержания:

«В состав совета директоров организации высшего и (или) послевузовского образования в форме некоммерческого акционерного общества (акционерного общества) с участием государства помимо лиц, указанных в части первой настоящего пункта, вправе входить представитель местного исполнительного органа.».

6. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

пункт 2 статьи 28 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) филиалами зарубежной организации высшего и (или) послевузовского образования и иностранными учебными заведениями, осуществляющими образовательную деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании»;».

7. В Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве»:

1) заголовок главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. Заключительные и переходные положения»;

2) дополнить статьей 58-1 следующего содержания:

«Статья 58-1. Особенности реализации концессионных проектов, инициированных до 1 января 2025 года

1. Внесение изменений и (или) дополнений в конкурсную (аукционную) документацию концессионных проектов, утвержденную до 1 января 2025 года, осуществляется с применением подпунктов 4) и 9) статьи 20, подпункта 3) статьи 21, подпункта 3) пункта 2 статьи 26 настоящего Закона.

2. При проведении конкурса по выбору концессионера по концессионным проектам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, разработка технико-экономического обоснования с заключением комплексной вневедомственной экспертизы в составе концессионных заявок потенциальных концессионеров не требуется.

3. В случае если по концессионным проектам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, стоимость объекта концессии после утверждения проектно-сметной документации будет определена менее стоимости объекта концессии, указанной в договоре концессии, то договор должен быть скорректирован в соответствии со стоимостью, определенной проектно-сметной документацией.».

8. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года «О статусе педагога»:

1) в статье 6:

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) истребование от него отчетности либо информации, не предусмотренной законодательством Республики Казахстан в области образования, также возложение обязанности по ведению документов одновременно на бумажном носителе и в электронной форме;»;

в пункте 3 слово «среднего» исключить;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Педагог и (или) руководитель организации образования несут ответственность за происшествия, произошедшие с обучающимися и (или) воспитанниками, исключительно в период осуществления ими профессиональной деятельности, в том числе в процессе выполнения должностных обязанностей, связанных с образовательной деятельностью.».

9. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О науке и технологической политике»:

подпункт 11) части первой статьи 8 после слов «и программ» дополнить словами «, в том числе с участием обучающихся в организациях среднего образования под руководством научных руководителей,».

10. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «О концессиях»:

часть вторую пункта 3 статьи 2 дополнить словами «, если иное не предусмотрено статьей 58-1 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве».

11. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2025 года «О профилактике правонарушений»:

пункт 2 статьи 78 дополнить подпунктами 13), 14), 15) и 16) следующего содержания:

«13) находящиеся в группе риска у педагогов-психологов и социальных педагогов организаций среднего образования и организаций, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, в том числе несовершеннолетние, сообщившие о насилии и жестоком обращении, с суицидальными намерениями и фактами совершения попыток суицида;

14) находящиеся на сопровождении центров поддержки семьи и центров психологической поддержки;

15) дела которых рассмотрены на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

16) выявленные мобильными группами по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, где установлены факты бытового насилия.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 12 июня 2026 года

№ 309-VІIІ ЗРК