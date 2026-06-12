Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

1) по всему тексту слова «иностранцами», «иностранцы», «Иностранцы», «иностранца», «Иностранцам», «иностранцам», «иностранцев» заменить соответственно словами «иностранными гражданами», «иностранные граждане», «Иностранные граждане», «иностранного гражданина», «Иностранным гражданам», «иностранным гражданам», «иностранных граждан»;

2) в статье 1:

в части второй:

после слов «на всей территории Республики» дополнить словом «Казахстан»;

слово «неконституционными» заменить словами «не соответствующими Конституции»;

слова «утрачивают юридическую силу» заменить словами «прекращают свое действие»;

в части четвертой слова «законодательные акты» заменить словом «законы»;

3) в части первой статьи 2 после слов «окружающей среды,» дополнить словом «основ»;

4) в статье 3:

абзац второй пункта 4) после слов «создание угрозы» дополнить словом «национальной»;

пункт 15) после слова «подрыв» дополнить словом «основ»;

в пункте 16):

слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

в пункте 28):

слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

слова «районов, городов областного значения,» исключить;

5) в части второй статьи 15 слова «родовой, расовой, сословной» заменить словами «этнической, расовой»;

6) часть шестую статьи 71 после слов «конституционного строя и» дополнить словом «национальной»;

7) часть первую статьи 72 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«При рассмотрении судом вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного день условно-досрочного освобождения определяется с учетом примененного (примененных) к нему условного сокращения (условных сокращений) срока лишения свободы.»;

8) часть вторую статьи 73 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«При рассмотрении судом вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращении срока назначенного наказания в порядке, определенном частью четвертой настоящей статьи в отношении осужденного, к которому применено (применены) условное сокращение (условные сокращения) срока лишения свободы, окончательный срок или размер наказания определяется с учетом ранее примененного условного сокращения (примененных условных сокращений) срока лишения свободы.»;

9) дополнить статьей 73-1 следующего содержания:

«Статья 73-1. Условное сокращение срока лишения свободы

1. Лицу, отбывающему лишение свободы, при отсутствии у него дисциплинарного взыскания в течение одного года оставшийся неотбытый срок лишения свободы подлежит условному сокращению судом на один месяц.

В случае применения к осужденному дисциплинарного взыскания условное сокращение срока лишения свободы применяется через один год со дня его погашения или снятия и при условии соблюдения в этот период требований, предусмотренных настоящей статьей.

После применения условного сокращения срока лишения свободы и при соблюдении осужденным требований, предусмотренных настоящей статьей, очередное применение данной меры осуществляется через один год.

2. Условное сокращение срока лишения свободы не применяется в отношении осужденных, совершивших уголовное правонарушение в период отбывания наказания, осужденных к пожизненному лишению свободы, а также осужденных за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случаев совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за террористическое или экстремистское преступление, повлекшее гибель людей либо сопряженное с совершением особо тяжкого преступления.

3. Если в период отбывания лишения свободы осужденный, к которому было применено (применены) условное сокращение (условные сокращения) срока лишения свободы, совершил уголовное правонарушение, суд отменяет условное сокращение (условные сокращения) срока лишения свободы:

1) по преступлениям – при назначении наказания по правилам назначения наказания по совокупности приговоров;

2) по уголовным проступкам – при назначении наказания;

3) в отношении осужденных, освобожденных от уголовной ответственности судом или органом уголовного преследования на основании части первой статьи 65, частей первой и третьей статьи 68, частей второй и четвертой статьи 78 Уголовного кодекса Республики Казахстан, – по представлению учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

4. Условное сокращение (условные сокращения) срока лишения свободы включается (включаются) в отбытый срок наказания в случаях освобождения осужденного в связи с отбытием наказания, условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части срока наказания более мягким видом наказания, сокращения срока наказания в порядке, определенном частью четвертой статьи 73 настоящего Кодекса, перевода в учреждение уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы минимальной безопасности.»;

10) часть пятую статьи 77 после слов «конституционного строя и» дополнить словом «национальной»;

11) в абзаце первом части первой статьи 78 слово «Парламентом» заменить словом «Курултаем»;

12) абзац первый части второй статьи 148 дополнить словами «или с применением цифровых технологий»;

13) заголовок и абзац первый части первой статьи 161 дополнить словами «, вооруженного конфликта»;

14) заголовок статьи 163 после слов «ведения войны» дополнить словами «и вооруженных конфликтов»;

15) абзац первый части первой и абзац первый части третьей статьи 170 после слова «подрыв» дополнить словом «основ»;

16) в статье 174:

в заголовке слова «родовой, расовой, сословной» заменить словами «этнической, расовой»;

в абзаце первом части первой:

слова «родовой, расовой, сословной» заменить словами «этнической, расовой»;

слова «сословной, национальной, родовой» заменить словами «национальной, этнической»;

слова «родовую, расовую, сословную» заменить словами «этническую, расовую»;

17) в статье 179:

заголовок после слов «насильственное изменение» дополнить словом «основ»;

абзац первый части первой и абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

«1. Пропаганда или публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти в нарушение Конституции Республики Казахстан, насильственному изменению основ конституционного строя Республики Казахстан либо подрыву национальной безопасности, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов такого содержания, –»;

«3. Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Республики Казахстан либо насильственное изменение основ конституционного строя Республики Казахстан, подрыв национальной безопасности, –»;

18) абзац первый части первой статьи 181 после слов «или изменения» дополнить словом «основ»;

19) абзац первый статьи 183 изложить в следующей редакции:

«Дача разрешения на публикацию в печати и других средствах массовой информации сведений и материалов, направленных на разжигание национальной, этнической, расовой, социальной и религиозной вражды, пропагандирующих войну, вооруженные конфликты, содержащих призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти, насильственному изменению основ конституционного строя Республики Казахстан, посягательству на территориальную целостность Республики Казахстан, подрыву национальной безопасности, –»;

20) в пункте 4) части четвертой статьи 362 слова «законодательным актом» заменить словом «законом»;

21) в заголовке, абзаце первом части первой, абзаце первом части третьей и примечании статьи 376 слово «Парламента» заменить словом «Курултая»; 22) в абзаце первом части второй статьи 404:

слова «родовую, социальную, сословную» заменить словами «этническую, социальную»;

после слов «насильственному ниспровержению» дополнить словом «основ»;

после слова «подрыву» дополнить словом «национальной».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) по всему тексту слова «иностранец», «иностранцев», «иностранца» «иностранцем» заменить соответственно словами «иностранный гражданин», «иностранных граждан», «иностранного гражданина», «иностранным гражданином»;

2) в абзаце первом части четвертой статьи 1 слова «законодательные акты» заменить словом «законы»;

3) часть вторую статьи 10 изложить в следующей редакции:

«2. Суды не вправе применять законы и иные нормативные правовые акты, их отдельные положения, ущемляющие закрепленные Конституцией Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина.

Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, его отдельные положения, подлежащие применению, ущемляют закрепленные Конституцией Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Суд Республики Казахстан с представлением о признании этого акта или его отдельных положений неконституционными.»;

4) заголовок и часть первую статьи 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Неприкосновенность частной жизни

1. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту персональных данных от их незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий, гарантируется законом.

Каждый человек имеет право на тайну банковских операций, личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, передаваемых средствами связи, в том числе с применением цифровых технологий.»;

5) часть вторую статьи 27 изложить в следующей редакции:

«2. В случаях, предусмотренных законом, гражданам оказывается не оплачиваемая ими квалифицированная юридическая помощь.»;

6) в части первой статьи 30 слово «наравне» заменить словом «наряду»;

7) в пункте 6) части первой статьи 35:

вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

слово «неконституционным» заменить словами «не соответствующими Конституции»;

слова «подлежащего применению по данному уголовному делу, от которого» заменить словами «его отдельных положений, подлежащих применению по данному уголовному делу, от которых»;

8) в части второй статьи 45:

в абзаце первом:

слова «неконституционным подлежащего» заменить словами «неконституционными подлежащих»;

слово «ущемляющего» заменить словами «его отдельных положений, ущемляющими»;

в абзаце втором:

слово «подлежащего» заменить словами «его отдельных положений, подлежащих»;

слово «неконституционным» заменить словом «неконституционными»;

9) в части первой статьи 58:

цифры «83» заменить цифрами «84»;

слова «возврату активов» заменить словами «защите прав инвесторов»;

слова «областей, городов республиканского значения, столицы» заменить словами «столицы, областей, городов республиканского значения»;

10) часть вторую статьи 64 после слов «обязан разъяснить подозреваемому» дополнить словами «основания ограничения свободы и»;

11) в части восьмой статьи 68 слова «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» заменить словами «Об адвокатской деятельности и квалифицированной юридической помощи»;

12) в абзаце двадцать седьмом части шестой статьи 71 слова «юридическая помощь потерпевшему предоставляется бесплатно» заменить словами «потерпевшему предоставляется не оплачиваемая им квалифицированная юридическая помощь»;

13) в абзаце первом части второй и абзаце первом части третьей статьи 122 слова «законодательными актами» заменить словом «законами»;

14) в абзаце первом части первой статьи 131:

слова «При задержании» заменить словами «В момент задержания»;

после слов «устно объявляет лицу» дополнить словами «основания ограничения его свободы»;

15) в части четвертой статьи 178 слова «юридическую помощь бесплатно» заменить словами «неоплачиваемую квалифицированную юридическую помощь»;

16) в пункте 1) части первой статьи 186 слова «области, города республиканского значения, столицы» заменить словами «столицы, области, города республиканского значения»;

17) в статье 188:

в части первой слова «(области, городе республиканского значения, столице)» заменить словами «(столице, области, городе республиканского значения)»;

в части третьей:

слова «(области, городе республиканского значения, столице)» заменить словами «(столице, области, городе республиканского значения)»;

слова «(области, города республиканского значения, столицы)» заменить словами «(столицы, области, города республиканского значения)»;

18) в абзаце первом части первой статьи 213 слова «области, города республиканского значения, столицы» заменить словами «столицы, области, города республиканского значения»;

19) абзац второй части первой статьи 243 дополнить словами «, в том числе с применением цифровых технологий»;

20) в части шестой статьи 390:

слово «подлежащего» заменить словами «его отдельных положений, подлежащих»;

слово «неконституционным» заменить словом «неконституционными»;

21) абзац второй пункта 4) части первой статьи 398 изложить

в следующей редакции:

«Суд при назначении наказания в виде лишения свободы указывает в приговоре вид учреждения, в котором осужденный должен отбывать наказание, а также разъясняет положения статьи 73-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а при назначении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, устанавливает обязанность его явки в течение десяти суток после вступления приговора в законную силу в службу пробации для постановки на учет.»;

22) в статье 476:

дополнить пунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) об условном сокращении срока лишения свободы, а также отмене ранее примененного условного сокращения (примененных условных сокращений) срока лишения свободы (часть первая и пункт 3) части третьей статьи 73-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан);»;

в пункте 15):

слово «неконституционным» заменить словами «не соответствующими Конституции»;

слово «примененного» заменить словами «его отдельных положений, примененных»;

23) в статье 478:

часть вторую после цифр «12),» дополнить цифрами «13-1),»;

часть четвертую после слов «поступления ходатайства» дополнить словом «, представления»;

24) в пункте 5) части второй статьи 499:

слово «неконституционным» заменить словами «не соответствующими Конституции»;

слова «который был применен» заменить словами «его отдельных положений, которые были применены»;

25) в пункте 2) части четвертой статьи 501:

слово «неконституционным» заменить словами «не соответствующими Конституции»;

после слов «правового акта» дополнить словами «, его отдельных положений»;

26) в статье 547:

в заголовке, частях первой и второй слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Депутат Курултая Республики Казахстан в течение срока своих полномочий не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнут домашнему аресту, приводу, привлечен к уголовной ответственности без согласия Курултая Республики Казахстан на лишение неприкосновенности.»;

в части четвертой:

слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

слова «Сенат или Мажилис Парламента» заменить словом «Курултай»;

в части пятой слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

в частях шестой и седьмой слова «соответствующая Палата Парламента» заменить словом «Курултай»;

в части восьмой слова «соответствующая Палата Парламента Республики Казахстан не дала» заменить словами «Курултай Республики Казахстан не дал»;

в части девятой:

слова «соответствующая Палата Парламента Республики Казахстан не дала» заменить словами «Курултай Республики Казахстан не дал»;

слова «соответствующих Палат Парламента» заменить словом «Курултая»;

в части десятой слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

27) в заголовке, частях первой и второй статьи 548 слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

28) в статье 549:

в заголовке, частях первой и второй слова «, заместителя Председателя,» заменить словом «или»;

части третью и четвертую изложить в следующей редакции:

«3. Председатель или судья Конституционного Суда Республики Казахстан в течение срока своих полномочий не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления либо совершения тяжких или особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнут домашнему аресту, приводу, привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента Республики Казахстан либо Курултая Республики Казахстан соответственно.

4. Для получения согласия на привлечение Председателя Конституционного Суда Республики Казахстан к уголовной ответственности, задержание, содержание под стражей, домашний арест, привод Генеральный Прокурор Республики Казахстан вносит представление Президенту Республики Казахстан.

Для получения согласия на привлечение судьи Конституционного Суда Республики Казахстан к уголовной ответственности, задержание, содержание под стражей, домашний арест, привод Генеральный Прокурор Республики Казахстан вносит представление в Курултай Республики Казахстан.

Представление вносится перед предъявлением Председателю или судье Конституционного Суда Республики Казахстан постановления о квалификации деяния подозреваемого, внесением в суд ходатайства о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста, решением вопроса о необходимости задержания, принудительного привода его в орган досудебного расследования.»;

в части пятой слова «, заместителя Председателя,» заменить словом «или»;

в части шестой слово «Парламента» заменить словами «Президента Республики Казахстан либо Курултая»;

29) в статье 550:

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Судья не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнут домашнему аресту, приводу, привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента Республики Казахстан, основанного на заключении Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, либо в случае, предусмотренном подпунктом 11) статьи 56 Конституции Республики Казахстан, – без согласия Курултая Республики Казахстан.»;

в части четвертой слова «3) статьи 55 Конституции Республики Казахстан, – в Сенат Парламента» заменить словами «11) статьи 56 Конституции Республики Казахстан, – в Курултай»;

в части шестой слова «Сената Парламента» заменить словом «Курултая»;

30) в статье 551:

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Генеральный Прокурор Республики Казахстан в течение срока своих полномочий не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнут домашнему аресту, приводу, привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента Республики Казахстан на лишение неприкосновенности.»;

в части четвертой слова «в Сенат Парламента» заменить словом «Президенту»;

в части пятой слова «Сената Парламента» заменить словом «Президента»;

31) в статье 551-1:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан в течение срока своих полномочий не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнут домашнему аресту, приводу, привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента Республики Казахстан на лишение неприкосновенности.»;

в части третьей слова «в Сенат Парламента» заменить словом «Президенту»;

в части 3-1 слова «Сената Парламента» заменить словом «Президента»;

32) в статье 552:

в заголовке:

слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

слова «, заместителя Председателя,» заменить словом «или»;

в части второй:

слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

слова «, заместителю Председателя,» заменить словом «или»;

слова «4 статьи 52, пункте 5 статьи 71, пункте 2 статьи 79, пункте 3 статьи 83 и пункте 3 статьи 83-1» заменить словами «3 статьи 55, пункте 6 статьи 72, пункте 2 статьи 80, пункте 4 статьи 84 и пункте 4 статьи 85»;

33) в пункте 1) части второй статьи 569 слова «суверенитету, безопасности,» заменить словами «Суверенитету, национальной безопасности,»;

34) в части второй статьи 617-4 слово «законодательных» заменить словом «законах»;

35) пункт 2) части первой статьи 631 после слов «конституционного строя и» дополнить словом «национальной».

3. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан

от 5 июля 2014 года:

1) по всему тексту слова «иностранцы», «иностранца», «иностранец» заменить соответственно словами «иностранные граждане», «иностранного гражданина», «иностранный гражданин»;

2) в абзаце первом части первой статьи 18 слова «области, города республиканского значения, столицы, района, города» заменить словами «столицы, областей, городов республиканского значения, районов, городов»;

3) в части первой статьи 32:

в подпункте 1):

слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

слова «областей, городов республиканского значения и столицы» заменить словами «столицы, областей и городов республиканского значения»;

в подпункте 5) слова «области, городе республиканского значения и столице» заменить словами «столице, области и городе республиканского значения»;

4) в части первой статьи 33 слова «областная, города республиканского значения, столицы» заменить словами «столицы, области, города республиканского значения»;

5) в статье 34:

в абзаце втором части первой слова «областную, города республиканского значения, столицы общественную наблюдательную комиссию» заменить словами «общественную наблюдательную комиссию столицы, области и города республиканского значения»;

в части второй слова «области, города республиканского значения, столицы» заменить словами «столицы, области, города республиканского значения»;

6) статью 90 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«4. Администрация учреждения смешанной безопасности обязана в течение одного рабочего дня после дня получения вступившего в силу приговора или постановления суда письменно ознакомить осужденного с положениями статьи 73-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.»;

7) в статье 96:

часть первую дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«При рассмотрении вопроса об изменении вида учреждения в отбытый осужденным срок наказания включается (включаются) условное сокращение (условные сокращения) срока лишения свободы, примененное (примененные) на основании части первой статьи 73-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.»;

абзац третий части 3-1 изложить в следующей редакции:

«Изменение вида на учреждение полной безопасности не допускается в отношении осужденных женщин, а также осужденных с инвалидностью.»;

8) в части восьмой статьи 97 и части третьей статьи 103 слова «области, города республиканского значения, столицы» заменить словами «столицы, области, города республиканского значения»;

9) в подпункте 5) части третьей статьи 104 слова «в республиканском» заменить словами «во всенародном»;

10) статью 109 дополнить частью третьей следующего содержания:

«3. Ограничения в телефонных переговорах, установленные частью второй настоящей статьи, не распространяются на осужденных женщин, имеющих или воспитывающих малолетнего ребенка, и осужденных мужчин, воспитывающих в одиночку малолетнего ребенка, для которых право телефонных переговоров сохраняется исключительно для поддержания связи с малолетними детьми в соответствии с периодичностью, установленной частью первой настоящей статьи.»;

11) часть вторую статьи 110 изложить в следующей редакции:

«2. Осужденным запрещаются получение, приобретение, подписка, хранение и распространение изданий, содержащих пропаганду или агитацию насильственного изменения основ конституционного строя, посягательства на территориальную целостность, Суверенитет и Независимость Республики Казахстан, нарушения общественного порядка, подрыва национальной безопасности, войны, вооруженных конфликтов, социального, расового, национального, этнического, религиозного превосходства или розни, культа жестокости и насилия, а также порнографического характера.»;

12) часть вторую статьи 113 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Осужденные женщины, имеющие или воспитывающие малолетнего ребенка, и осужденные мужчины, воспитывающие в одиночку малолетнего ребенка, имеют право два раза в год на краткосрочный выезд за пределы учреждения минимальной безопасности для свидания с ними.»;

13) статью 116 дополнить частями 3-1 и 3-2 следующего содержания:

«3-1. При условии надлежащей охраны и изоляции допускается, чтобы роды происходили не в учреждении, а в родильном отделении медицинских организаций здравоохранения по месту нахождения учреждения. Если же ребенок рождается в учреждении, то об этом не указывается в свидетельстве о рождении.

3-2. Осужденные беременные женщины и кормящие матери

в соответствии с медицинским заключением могут приобретать продукты питания за счет собственных средств в количестве и ассортименте, необходимых для поддержания нормального здоровья матери и ребенка.»;

14) предложение второе части третьей статьи 129 дополнить словами «, за исключением осужденных женщин, имеющих или воспитывающих малолетнего ребенка, и осужденных мужчин, воспитывающих в одиночку малолетнего ребенка»;

15) дополнить статьями 136-1 и 138-1 следующего содержания:

«Статья 136-1. Условия отбывания наказания в учреждениях средней безопасности для содержания женщин

1. Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, проживают в общежитиях или камерах.

Они вправе:

1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности временного размещения денег, в размере до девяти месячных расчетных показателей;

2) получать семь посылок или передач и семь бандеролей в течение года;

3) иметь семь краткосрочных и три длительных свидания в течение года.

2. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, проживают в общежитиях или камерах.

Они вправе:

1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности временного размещения денег, в размере до пятнадцати месячных расчетных показателей;

2) получать двенадцать посылок или передач и двенадцать бандеролей в течение года;

3) иметь семь краткосрочных и семь длительных свиданий в течение года.

3. Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, проживают в общежитиях или камерах.

Они вправе:

1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности временного размещения денег, в размере до восемнадцати месячных расчетных показателей;

2) получать пятнадцать посылок или передач и пятнадцать бандеролей в течение года;

3) иметь двенадцать длительных свиданий в течение года, краткосрочные свидания без ограничения их количества.

4. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в общежитиях или камерах.

Они вправе:

1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности временного размещения денег, в размере до пяти месячных расчетных показателей;

2) получать четыре посылки или передачи и четыре бандероли в течение года;

3) иметь три краткосрочных свидания в течение года;

4) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью два часа.»;

«Статья 138-1. Условия отбывания наказания в учреждениях максимальной безопасности для содержания женщин

1. Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, проживают в общежитиях или камерах.

Они вправе:

1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности временного размещения денег, в размере до семи месячных расчетных показателей;

2) получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение года;

3) иметь пять краткосрочных и два длительных свидания в течение года.

2. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, проживают в общежитиях или камерах.

Они вправе:

1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности временного размещения денег, в размере до двенадцати месячных расчетных показателей;

2) получать восемь посылок или передач и восемь бандеролей в течение года;

3) иметь шесть краткосрочных и шесть длительных свиданий в течение года.

3. Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, проживают в общежитиях или камерах.

Они вправе:

1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности временного размещения денег, в размере до пятнадцати месячных расчетных показателей;

2) получать десять посылок или передач и десять бандеролей в течение года;

3) иметь семь длительных свиданий в течение года, краткосрочные свидания без ограничения их количества.

4. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в общежитиях или камерах.

Они вправе:

1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности временного размещения денег, в размере до четырех месячных расчетных показателей;

2) получать три посылки или передачи и три бандероли в течение года;

3) иметь три краткосрочных свидания в течение года;

4) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью два часа.»;

16) в абзацах первом и втором части восьмой и части десятой статьи 143 слова «соответствующей области, города республиканского значения, столицы» заменить словами «столицы, соответствующей области, города республиканского значения»;

17) в абзаце втором части восьмой статьи 150 слова «области, города республиканского значения, столицы» заменить словами «столицы, области, города республиканского значения»;

18) дополнить статьей 162-1 следующего содержания:

«Статья 162-1. Порядок представления к условному сокращению срока лишения свободы

1. Администрация учреждения обязана уведомить осужденного о наступлении правовых оснований для применения к нему условного сокращения срока лишения свободы в течение пяти дней после отбытия им одного года лишения свободы со дня:

1) вступления приговора либо постановления суда в законную силу;

2) предыдущего применения условного сокращения срока лишения свободы;

3) погашения или снятия последнего взыскания и при условии отсутствия действующего взыскания.

2. В течение десяти дней со дня наступления у осужденного правовых оснований для применения к нему условного сокращения срока лишения свободы администрация учреждения направляет в суд представление с приложением подтверждающих материалов, а также в письменной форме уведомляет прокурора.

3. Если осужденный в период отбывания лишения свободы совершил новое уголовное правонарушение, администрация учреждения в течение десяти дней:

1) со дня начала досудебного расследования направляет в орган уголовного преследования для приобщения к делу материалы, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого, с приложением сведений, подтверждающих примененное (примененные) к осужденному условное сокращение (условные сокращения) срока лишения свободы;

2) со дня получения постановления о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 65, частями первой и третьей статьи 68, частями второй и четвертой статьи 78 Уголовного кодекса Республики Казахстан, направляет представление в суд об отмене ранее примененного условного сокращения (примененных условных сокращений) срока лишения свободы.

Одновременно администрация учреждения в письменной форме уведомляет прокурора о соблюдении положений, предусмотренных настоящей статьей. Материалы в суд и уведомление прокурору могут направляться в виде электронного документа.»;

19) в абзаце первом части первой статьи 166:

слова «области, города республиканского значения, столицы» заменить словами «столицы, области, города республиканского значения»;

слово «жилья» заменить словом «жилища»;

20) в абзаце первом части первой статьи 168 слова «области, города республиканского значения, столицы» заменить словами «столицы, области, города республиканского значения».

4. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года:

1) по всему тексту слова «законодательные акты», «законодательных актов», «законодательным актом», «законодательными актами», «законодательного акта» заменить соответственно словами «законы», «законов», «законом», «законами», «закона»;

2) по всему тексту слова «иностранцев», «Иностранцы», «иностранцами», «иностранца», «иностранец», «иностранцам», «иностранцу», «иностранцем» заменить соответственно словами «иностранных граждан», «Иностранные граждане», «иностранными гражданами», «иностранного гражданина», «иностранный гражданин», «иностранным гражданам», «иностранному гражданину», «иностранным гражданином»;

3) по всему тексту слова «областей, городов республиканского значения и столицы», «областей, городов республиканского значения, столицы», «области, города республиканского значения, столицы», «области, городе республиканского значения, столице» и «области, города республиканского значения и столицы» заменить соответственно словами «столицы, областей и городов республиканского значения», «столицы, областей, городов республиканского значения», «столицы, области, города республиканского значения», «столице, области, городе республиканского значения» и «столицы, области и города республиканского значения»;

4) в части третьей статьи 8:

в абзаце первом:

после слов «правовые акты,» дополнить словами «их отдельные положения,»;

слова «подлежащий применению, ущемляет» заменить словами «его отдельные положения, подлежащие применению, ущемляют»;

слово «неконституционным» заменить словами «или его отдельных положений неконституционными»;

в абзаце втором слова «признанном неконституционным» заменить словами «его отдельных положениях, признанных не соответствующими Конституции»;

5) статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Неприкосновенность частной жизни и охрана тайны

Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту персональных данных от их незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий, гарантируется законом.

Каждый человек имеет право на тайну банковских операций, личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, передаваемых средствами связи, в том числе с применением цифровых технологий.

Ограничения этих прав в ходе производства по делу об административном правонарушении допускаются только в случаях и порядке, прямо установленных законом.»;

6) часть вторую статьи 20 изложить в следующей редакции:

«2. В случаях, предусмотренных законом, гражданам оказывается не оплачиваемая ими квалифицированная юридическая помощь.»;

7) в абзаце семнадцатом части первой статьи 44 слово «тенге» заменить словом «теңге»;

8) в части второй статьи 63 слово «Парламентом» заменить словом «Курултаем»;

9) в заголовке главы 11 слова «в республиканском» заменить словами «во всенародном»;

10) в заголовке и абзаце первом статьи 101 слово «республиканского» заменить словом «всенародного»;

11) в абзаце первом статьи 102 слово «республиканского» заменить словом «всенародного»;

12) в заголовке и абзаце первом статьи 105 слово «республиканского» заменить словом «всенародного»;

13) в абзаце первом статьи 106:

слово «республиканского» заменить словом «всенародного»;

слово «выборщиков,» исключить;

слова «в республиканском» заменить словами «во всенародном»;

14) в заголовке, абзаце первом части первой и абзаце первом

части второй статьи 107 слова «в республиканском» заменить словами «во всенародном»;

15) в абзаце первом статьи 110 слово «республиканского» заменить словом «всенародного»;

16) в статье 111:

в заголовке слово «республиканском» заменить словом «всенародном»;

в абзаце первом слово «республиканского» заменить словом «всенародного»;

17) в статье 112:

часть пятую изложить в следующей редакции:

«5. Опубликование или выпуск в эфир агитационных материалов кандидатов, политических партий, участвующих в выборах, средствами массовой информации, пользователями онлайн-платформ, которые не позднее пяти дней до начала проведения предвыборной агитации не объявили и не опубликовали, а также не представили в избирательную комиссию сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади или количества публикаций агитационных материалов, –

влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц – в размере тридцати, на юридических лиц – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

дополнить частью 6-1 следующего содержания:

«6-1. Отказ пользователями онлайн-платформ в предоставлении объема информации одному из кандидатов, политической партии, выдвинувшей партийный список, в случае, если другому кандидату, политической партии, выдвинувшей партийный список, этим же пользователем онлайн-платформы было дано согласие на предоставление объема информации, –

влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц – в размере тридцати, на юридических лиц – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

часть восьмую изложить в следующей редакции:

«8. Создание преимущества тому или иному кандидату, политической партии, выдвинувшей партийный список, условиями договора о предоставлении кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим партийные списки, эфирного времени, печатной площади в средствах массовой информации, объема информации пользователями онлайн-платформ, –

влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц – в размере тридцати, на юридических лиц – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

18) в абзаце первом статьи 113 слово «республиканского» заменить словом «всенародного»;

19) в заголовке статьи 115 слово «республиканского» заменить словом «всенародного»;

20) дополнить статьей 116-1 следующего содержания:

«Статья 116-1. Привлечение финансирования или принятие иной материальной помощи, помимо избирательных фондов

Привлечение кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими партийные списки, иных денег из других источников, помимо своих избирательных фондов, в целях оплаты расходов, связанных с выступлениями в средствах массовой информации, на онлайн-платформах, проведением публичных предвыборных мероприятий, изданием дополнительных агитационных материалов, покрытием транспортных и командировочных расходов, а также принятие любых не оплаченных из средств избирательных фондов кандидатами товаров, работ и услуг физических и юридических лиц, используемых кандидатами в ходе избирательной кампании, оказание указанным физическим и юридическим лицам любого содействия со стороны кандидата за предоставление этих услуг, –

влекут штраф на физических лиц в размере двадцати пяти,

на юридических лиц – в размере пятидесяти пяти месячных расчетных показателей.»;

21) в статье 119:

в заголовке слово «республиканского» заменить словом «всенародного»;

в абзаце первом части третьей слово «республиканском» заменить словом «всенародном»;

22) в статье 120:

абзац первый части первой после слов «средствами массовой информации» дополнить словами «, пользователями онлайн-платформ»;

абзац первый части второй после слов «в средствах массовой информации» дополнить словами «, на онлайн-платформах»;

23) в заголовке и абзаце первом статьи 121 слово «(выборщиков)» исключить;

24) статью 125 изложить в следующей редакции:

«Статья 125. Нецелевое расходование средств, выделенных из государственного бюджета на проведение предвыборной агитации

Нецелевое расходование кандидатами в депутаты или на иную выборную должность средств, выделенных из государственного бюджета на проведение предвыборной агитации, –

влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.»;

25) в абзаце первом части четвертой статьи 193 и абзаце первом части первой статьи 252-1 слово «тенге» заменить словом «теңге»;

26) в абзаце первом подпункта 2) части первой статьи 434-1 слова «, сословной и родовой» заменить словами «и этнической»;

27) статью 444 дополнить частями 3-1 и шестой следующего содержания:

«3-1. Допуск граждан Республики Казахстан в казино, залы игровых автоматов, допуск в которые в соответствии с действующим законодательством разрешен только иностранным гражданам, лицам без гражданства, работникам игорного заведения и иным лицам, находящимся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей, –

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.»;

«6. Действие, предусмотренное частью 3-1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет приостановление действия лицензии.»;

28) в статье 445:

дополнить частью 4-1 следующего содержания:

«4-1. Непредставление или несвоевременное представление организатором игорного бизнеса отчетности и (или) справки о наличии и движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада, –

влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.»;

часть одиннадцатую после слова «четвертой,» дополнить цифрами

«4-1,»;

29) статью 445-1 дополнить частями 4-1 и 5-1 следующего содержания:

«4-1. Несоблюдение требований к распространению (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, установке лотерейных терминалов, выразившееся в нарушении:

1) требования по распространению электронных лотерейных билетов оператором лотереи самостоятельно, через свой официальный интернет-ресурс и лотерейное мобильное приложение;

2) запрета распространения лотерейных билетов и установки лотерейных терминалов в многоквартирных жилых домах, общежитиях, организациях образования и в радиусе ста метров от них, организациях здравоохранения и в радиусе ста метров от них, культовых зданиях (сооружениях), отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, –

влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.»;

«5-1. Деяние, предусмотренное частью 4-1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере сорока, на субъектов малого предпринимательства – в размере ста шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.»;

30) абзац первый части первой, абзац первый части второй и абзац первый части четвертой статьи 453 изложить в следующей редакции:

«1. Изготовление, хранение, ввоз, перевозка на территории Республики Казахстан продукции масс-медиа, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения основ конституционного строя, посягательства на территориальную целостность, Суверенитет и Независимость Республики Казахстан, нарушения общественного порядка, подрыва национальной безопасности, войны, вооруженных конфликтов, социального, расового, национального, этнического, религиозного превосходства или розни, культа жестокости, насилия и порнографии, –»;

«2. Распространение на территории Республики Казахстан продукции масс-медиа, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения основ конституционного

строя, посягательства на территориальную целостность, Суверенитет и Независимость Республики Казахстан, нарушения общественного порядка, подрыва национальной безопасности, войны, вооруженных конфликтов, социального, расового, национального, этнического, религиозного превосходства или розни, культа жестокости и насилия, пропаганду и оправдание экстремизма или терроризма, а также раскрывающие технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, –»;

«4. Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан иной продукции, не относящейся к масс-медиа, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения основ конституционного строя, посягательства на территориальную целостность, Суверенитет и Независимость Республики Казахстан, нарушения общественного порядка, подрыва национальной безопасности, войны, вооруженных конфликтов, социального, расового, национального, этнического, религиозного превосходства или розни, культа жестокости, насилия и порнографии, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –»;

31) в статье 455:

в абзаце первом части пятой цифры «1-1,» исключить;

дополнить частью шестой следующего содержания:

«6. Действия, предусмотренные частью 1-1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на физических лиц в размере ста семидесяти,

на должностных лиц – в размере двухсот, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере шестисот пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

32) в подпункте 4) части первой статьи 472 слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

33) абзац первый статьи 508 после слов «частной жизни» дополнить словами «, личной и семейной тайне»;

34) в статье 584:

заголовок после слов «эксплуатации судов» дополнить словами «, в том числе маломерных судов,»;

абзац первый части третьей после слов «за борт судна» дополнить словами «, в том числе маломерного судна,»;

35) в статье 647:

заголовок после слова «гражданами» дополнить словами «Республики Казахстан»;

абзац первый после слова «гражданина» дополнить словами «Республики Казахстан»;

36) абзац первый статьи 649 после слова «гражданина» дополнить словами «Республики Казахстан»;

37) абзац первый статьи 655 после слова «гражданина» дополнить словами «Республики Казахстан»;

38) заголовок и абзац первый части первой статьи 664-1 после слова «постановления» дополнить словами «, указания, предписания»;

39) часть первую статьи 684:

после цифр «116» дополнить цифрами «, 116-1»;

после слов «444 (частью первой),» дополнить словами «445 (частями третьей и двенадцатой), 445-1 (частью седьмой),»;

40) в статье 686:

часть первую дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) в области обеспечения надлежащего порядка эксплуатации маломерных судов, предусмотренных статьями 580, 581 (частью второй), 582, 583 (частями второй и третьей), 584, 586 настоящего Кодекса.»;

дополнить частью 4-1 следующего содержания:

«4-1. Рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с обеспечением надлежащего порядка эксплуатации маломерных судов, и налагать административные взыскания от имени уполномоченного органа в сфере гражданской защиты вправе сотрудники, военнослужащие территориальных органов уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, осуществляющие контроль и надзор в сфере гражданской защиты.»;

41) в статье 691:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 230 (частью второй) (в части правонарушений, совершенных перевозчиками на железнодорожном, морском и внутреннем водном транспорте), 464, 564 (частями первой, второй, третьей и четвертой), 565, 580 (за исключением дел о нарушениях, связанных с обеспечением безопасности пассажиров на маломерном судне), 581 (частью первой), 582 (за исключением дел о нарушениях, связанных с эксплуатацией и (или) управлением маломерным судном), 583 (частью первой), 633, 634 настоящего Кодекса.»;

абзацы первый и четвертый части второй изложить в следующей редакции:

«2. Органы транспортного контроля рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 464, 559 (частями второй, третьей, четвертой, шестой, седьмой, восьмой и девятой), 561, 571, 571-1, 572, 573, 575, 577, 578, 579, 580 (за исключением дел о нарушениях, связанных с обеспечением безопасности пассажиров на маломерном судне), 581 (частью первой), 582 (за исключением дел о нарушениях, связанных с эксплуатацией и (или) управлением маломерным судном), 583 (частью первой), 584 (за исключением дел о нарушениях, связанных с эксплуатацией маломерного судна), 585, 587, 588, 590 (частью восьмой), 616, 618, 621 (частями первой, второй и четвертой), 623, 624-1, 625 (в части нарушений на автомобильном транспорте), 627, 628 настоящего Кодекса.»;

«2) по административным правонарушениям, предусмотренным статьями 464 (частью первой), 561, 571 (частями второй, 2-1, третьей, четвертой, пятой, седьмой и восьмой), 571-1 (частью первой), 572, 573, 582 (за исключением дел о нарушениях, связанных с эксплуатацией и (или) управлением маломерным судном), 583 (частью первой), 584 (за исключением дел о нарушениях, связанных с эксплуатацией маломерного судна), 585, 587, 588, 616 (частью первой), 621 (частями первой, второй и четвертой), 623, 625 (в части нарушений на автомобильном транспорте), 627 настоящего Кодекса, – уполномоченные на то должностные лица органов транспортного контроля.»;

42) в части первой статьи 729 слова «455 (частью первой, подпунктами 1), 2), 4), 6), 7), 8) и 9) части второй, частями третьей и пятой)» заменить словами «455 (частями первой, 1-1, подпунктами 1), 2), 4), 6), 7), 8) и 9) части второй, частями третьей, пятой и шестой)»;

43) в части первой статьи 732 слова «444 (частями третьей, четвертой и пятой), 445, 445-1, 455 (частью 1-1)» заменить словами «444 (частями третьей, 3-1, четвертой, пятой и шестой), 445 (частями первой, второй, четвертой, 4-1, пятой, шестой, 6-1, седьмой, восьмой, девятой, десятой, 10-1, 10-2 и одиннадцатой), 455 (частями 1-1 и шестой)»;

44) дополнить статьей 732-2 следующего содержания:

«Статья 732-2. Уполномоченный орган в сфере лотереи и лотерейной деятельности

1. Уполномоченный орган в сфере лотереи и лотерейной деятельности рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 445-1 (частями первой, второй, третьей, четвертой, 4-1, пятой, 5-1 и шестой) настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель уполномоченного органа в сфере лотереи и лотерейной деятельности.»;

45) часть первую статьи 738 изложить в следующей редакции:

«1. Производство по делам об административных правонарушениях в Республике Казахстан ведется на казахском языке, наряду с казахским официально употребляется русский язык, а при необходимости и другие языки.»;

46) в подпункте 4) части первой статьи 741 слово «неконституционными» заменить словами «не соответствующими Конституции»;

47) статью 787 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

«16) сотрудниками, военнослужащими территориальных органов уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, осуществляющими контроль и надзор в сфере гражданской защиты, – при нарушении правил, обеспечивающих безопасность эксплуатации маломерных судов.»;

48) в статье 788:

часть третью после слов «или гражданина» дополнить словами «Республики Казахстан»;

в части четвертой слова «Задержанному лицу разъясняются» заменить словами «В момент задержания лицу разъясняются основания ограничения его свободы,»;

часть пятую после слов «задержанному лицу» дополнить словами «оснований ограничения его свободы,»;

49) часть вторую статьи 796 дополнить словами «, а также сотрудниками, военнослужащими территориальных органов уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, осуществляющими контроль и надзор в сфере гражданской защиты»;

50) абзац первый части второй статьи 797 изложить в следующей редакции:

«2. Задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного средства, судна, в том числе маломерного судна, производятся сотрудниками органов внутренних дел, военнослужащими Пограничной службы Комитета национальной безопасности при охране и защите Государственной границы Республики Казахстан, сотрудниками, военнослужащими территориальных органов уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, осуществляющими контроль и надзор в сфере гражданской защиты, военнослужащими органов военной полиции при совершении административного правонарушения лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, должностными лицами органов транспортного контроля в пределах их полномочий, органов лесного и охотничьего хозяйства, особо охраняемых природных территорий, государственной охраны животного мира (при нарушении законодательства в области лесного, рыбного, охотничьего хозяйства, особо охраняемых природных территорий), уполномоченного органа в области ветеринарии, по карантину растений и в области защиты растений, органов государственных доходов в пределах их полномочий.»;

51) в статье 804:

в части первой:

подпункт 14) после слов «444 (часть первая),» дополнить словами «445 (части третья и двенадцатая),»;

в подпункте 14-1):

слово «статья» заменить словом «статьи»;

слово «девятнадцатая)» заменить словами «девятнадцатая),

445-1 (часть седьмая)»;

подпункт 1) части третьей изложить в следующей редакции:

«1) должностные лица уполномоченного органа в области транспорта и коммуникаций (статьи 230 (часть вторая) (когда эти нарушения совершены перевозчиками пассажиров), 582 (за исключением дел о нарушениях, связанных с эксплуатацией и (или) управлением маломерным судном), 621 (часть четвертая), 622 (часть первая), 623, 625 (за совершение правонарушений на автомобильном транспорте и городском рельсовом транспорте));»;

52) часть первую статьи 805 после цифр «116» дополнить цифрами «, 116-1»;

53) подпункт 4) части первой статьи 807 после цифр «116» дополнить цифрами «, 116-1»;

54) подпункт 6) части первой статьи 818 изложить в следующей редакции:

«6) разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, в том числе право на получение не оплачиваемой гражданами квалифицированной юридической помощи в соответствии с законом;»;

55) подпункт 6) части первой статьи 829-10 изложить в следующей редакции:

«6) разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, в том числе право на получение не оплачиваемой гражданами квалифицированной юридической помощи в соответствии с законом;»;

56) подпункт 5) части второй статьи 852 изложить в следующей редакции:

«5) признание Конституционным Судом Республики Казахстан не соответствующими Конституции закона или иного нормативного правового акта, его отдельных положений, которые были применены в данном деле об административном правонарушении.»;

57) в статье 870:

в заголовке слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

в части первой:

слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

слова «соответствующей Палаты Парламента» заменить словом «Курултая»;

в части второй:

слова «соответствующую Палату Парламента» заменить словом «Курултай»;

слова «, депутатом которой является лицо, совершившее административное правонарушение» исключить;

в части третьей:

слова «соответствующей Палаты Парламента» заменить словом «Курултая»;

слово «Парламенте» заменить словом «Курултае»;

в частях четвертой и пятой слова «соответствующая Палата Парламента» заменить словом «Курултай»;

в частях шестой и седьмой слова «соответствующая Палата Парламента Республики Казахстан не дала» заменить соответственно словами «Курултай Республики Казахстан не дал»;

в части восьмой слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

58) в заголовке, частях первой и второй статьи 871 слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

59) в статье 872:

в заголовке слова «, заместителя Председателя» исключить;

части первую и вторую изложить в следующей редакции:

«1. Председатель или судья Конституционного Суда Республики Казахстан в течение срока своих полномочий не может быть подвергнут приводу, административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, без согласия Президента Республики Казахстан либо Курултая Республики Казахстан соответственно.

2. Для получения согласия на привлечение Председателя Конституционного Суда Республики Казахстан к административной ответственности, влекущей наложение административного взыскания в судебном порядке, привод Генеральный Прокурор Республики Казахстан вносит представление Президенту Республики Казахстан.

Для получения согласия на привлечение судьи Конституционного Суда Республики Казахстан к административной ответственности, влекущей наложение административного взыскания в судебном порядке, привод Генеральный Прокурор Республики Казахстан вносит представление в Курултай Республики Казахстан.

Представление вносится перед направлением дела об административном правонарушении в суд, решением вопроса о необходимости принудительного доставления Председателя или судьи Конституционного Суда Республики Казахстан в суд, в органы (к должностному лицу), уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.»;

в части третьей слово «Парламента» заменить словами «Президента Республики Казахстан либо Курултая»;

60) в статье 873:

в части первой:

слово «арестован,» исключить;

цифры «3)» и «55» заменить соответственно цифрами «11)» и «56»;

слова «Сената Парламента» заменить словом «Курултая»;

в части второй:

цифры «3)» и «55» заменить соответственно цифрами «11)» и «56»;

слова «Сенат Парламента» заменить словом «Курултай»;

в части третьей слова «Сената Парламента» заменить словом «Курултая»;

61) в статье 874:

в части первой слова «Сената Парламента» заменить словом «Президента»;

в части второй слова «в Сенат Парламента» заменить словом «Президенту»;

в части третьей слова «Сената Парламента» заменить словом «Президента»;

62) в статье 874-1:

в части первой слова «Сената Парламента» заменить словом «Президента»;

в части второй слова «в Сенат Парламента» заменить словом «Президенту»;

в части третьей слова «Сената Парламента» заменить словом «Президента»;

63) в статье 875:

в заголовке:

слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

слова «, заместителя Председателя» исключить;

в части второй:

слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

слова «, заместителю Председателя» исключить;

слова «4 статьи 52, пункте 5 статьи 71, пункте 2 статьи 79, пункте 3 статьи 83» заменить словами «3 статьи 55, пункте 6 статьи 72, пункте 2 статьи 80, пункте 4 статьи 84».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2026 года, за исключением:

1) абзаца третьего подпункта 9) пункта 2 статьи 1, который вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) подпунктов 7), 8) и 9) пункта 1, подпункта 21), абзацев второго и третьего подпункта 22), подпункта 23) пункта 2, подпунктов 6), 7), 10), 12), 13), 14), 15) и 18) пункта 3, подпунктов 17), 20), 22), 24), 27), 28), 29), 31), 38), 39), 42), 43) и 44), абзацев второго, третьего, четвертого, пятого и шестого подпункта 51), подпунктов 52) и 53) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 11 июня 2026 года

№ 307-VІIІ ЗРК