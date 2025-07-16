О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс):

в пункте 1 статьи 1:

подпункт 53) дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом налоговыми агентами признаются операторы интернет-платформ, у которых оплата за оказанные услуги, выполненные работы производится через интернет-платформу;»;

часть вторую подпункта 62) изложить в следующей редакции:

«В целях настоящего подпункта вознаграждением также признаются:

вознаграждения, выплачиваемые по договорам банковского счета;

выплачиваемая по сделке исламским банком наценка на товар продавцу такого товара при его приобретении в целях использования денег исламским банком для осуществления деятельности исламского банка

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках

и банковской деятельности;»;

статью 14 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Операторы интернет-платформ, у которых оплата за оказанные услуги, выполненные работы не производится через интернет-платформу, обязаны представлять в налоговые органы сведения о лицах, зарегистрированных на интернет-платформе, оказывающих заказчикам услуги или выполняющих заказчикам работы с использованием интернет-платформы в порядке и сроки, которые определены уполномоченным органом.»;

в пункте 1 статьи 19:

в подпункте 6) слова «подпункте 13)» заменить словами

«подпунктах 13), 13-1) и 13-2) части первой»;

подпункт 8) после слов «об активах и обязательствах,» дополнить словами «о доходах и имуществе,»;

дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) применять средство биометрической идентификации

в информационных системах налоговых органов при налоговом администрировании.»;

статью 22 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. Налоговые органы в ходе налоговой проверки взаимодействуют

с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности по получению в отношении проверяемого налогоплательщика заключения

о соответствии размера страховых резервов по незаработанным премиям,

непроизошедшим убыткам, заявленным, но неурегулированным убыткам, произошедшим, но незаявленным убыткам по договорам страхования

и перестрахования, заключаемым Экспортно-кредитным агентством Казахстана, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности.

Уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности по запросу налогового органа представляет такое заключение

в порядке, определенном уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности совместно с уполномоченным органом.»;

5) в части первой статьи 24:

в подпункте 13):

абзац третий исключить;

абзац четвертый после слов «физического лица,» дополнить словами

«в том числе»;

дополнить подпунктами 13-1) и 13-2) следующего содержания:

«13-1) представлять в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса налогового органа сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках денег на этих счетах физического лица, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе;

13-2) представлять в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса налогового органа сведения о движении денег на банковских счетах физического лица, у которого возникла обязанность по представлению декларации о доходах в связи с приобретением в течение календарного года имущества стоимостью свыше 20 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода;»;

в подпункте 14):

часть первую после слов «об активах и обязательствах,» дополнить словами «о доходах и имуществе»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Сведения, предусмотренные подпунктом 13) части первой настоящей статьи, за исключением абзаца седьмого, а также сведения, предусмотренные подпунктами 13-1) и 13-2) части первой настоящей статьи, представляются

по форме, установленной уполномоченным органом по согласованию

с Национальным Банком Республики Казахстан. Сведения, предусмотренные частью первой настоящего подпункта, представляются по форме, установленной уполномоченным органом по согласованию

с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»;

абзац первый части первой подпункта 15) дополнить словами

«, возмещения материального ущерба и предоставления необходимой помощи из государственного бюджета и (или) от благотворительных организаций вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера»;

6) статью 26 дополнить пунктами 9-1, 29 и 30 следующего содержания:

«9-1. Уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности по запросу налогового органа в ходе налоговой проверки в отношении проверяемого налогоплательщика представляет заключение

о соответствии размера страховых резервов по незаработанным премиям,

непроизошедшим убыткам, заявленным, но неурегулированным убыткам, произошедшим, но незаявленным убыткам по договорам страхования

и перестрахования, заключаемым Экспортно-кредитным агентством Казахстана, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности, в порядке, определенном уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности совместно с уполномоченным органом.»;

«29. Участник Международного финансового центра «Астана», имеющий лицензию на осуществление деятельности по управлению заемной краудфандинговой платформой, представляет в уполномоченный орган сведения о заключенных договорах на краудфандинговых платформах,

а также выплаченных вознаграждениях резидентам и нерезидентам в порядке и по форме, которые установлены уполномоченным органом.

30. Кредитные бюро обязаны представлять сведения из кредитного отчета по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах

и имуществе, перед коллекторскими и (или) микрофинансовыми организациями, в порядке и по форме, которые установлены уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Положение настоящего пункта не распространяется на сведения, представляемые в кредитные бюро банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, созданными

в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для формирования кредитной истории физического лица.»;

7) в статье 30:

подпункт 16) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«16) о наличии (отсутствии) в декларации о доходах и имуществе требования по возврату суммы превышения индивидуального подоходного налога;»;

часть первую подпункта 4) пункта 3 после слов «охраны окружающей среды,» дополнить словом «ветеринарии,»;

8) пункт 3 статьи 48 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) физических лиц, к единовременным пенсионным выплатам которых не применены налоговым агентом стандартные налоговые вычеты по причине обращения физического лица с заявлением и подтверждающими документами на применение стандартных налоговых вычетов позже даты удержания индивидуального подоходного налога с дохода в виде единовременных пенсионных выплат, – в части указанного дохода.»;

9) статью 68 дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

«1-2. При налоговом администрировании налоговые органы вправе применять средство биометрической идентификации в информационных системах налоговых органов.

Порядок использования средств биометрической идентификации

в информационных системах налоговых органов определяется уполномоченным органом.»;

10) подпункт 8) пункта 1 статьи 88 изложить в следующей редакции:

«8) производство, сборка (комплектация) подакцизных товаров, предусмотренных подпунктом 6) части первой статьи 462 настоящего Кодекса, за исключением импорта подакцизных товаров, по которым произведена уплата акциза, в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, также при наличии соглашения о промышленной сборке;»;

11) статью 172 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. При розничной реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке, учет операций через контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных осуществляется исключительно путем считывания средств идентификации, нанесенных на товары.»;

12) пункт 4 статьи 190 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Налоговый учет Экспортно-кредитного агентства Казахстана, связанный с деятельностью по заключению и исполнению договоров страхования, перестрахования, основывается на данных отчетности, установленной уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, согласованной с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, уполномоченным органом и уполномоченным органом в области налоговой политики.»;

13) абзац шестой части первой пункта 10 статьи 208 дополнить словами «, за исключением их производства, сборки (комплектации) на территории свободного склада»;

14) в статье 212:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Срок представления деклараций об активах и обязательствах,

о доходах и имуществе не продлевается, за исключением случаев представления деклараций военнослужащими срочной службы.»;

пункт 5 исключить;

15) подпункт 2) пункта 1 статьи 226 изложить в следующей редакции:

«2) доход по договорам страхования, перестрахования;»;

16) в статье 231:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 231. Доходы по договорам страхования, перестрахования»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Экспортно-кредитное агентство Казахстана при применении налогового учета, установленного частью третьей пункта 4 статьи 190 настоящего Кодекса, определяет доходы по договорам страхования, перестрахования в соответствии с положениями настоящей статьи и

статьи 232 настоящего Кодекса, предусмотренными для страховой, перестраховочной организации по договорам страхования, перестрахования.»;

17) в подпункте 4) пункта 2 статьи 232:

слова «на 31 декабря 2026 года» заменить словами «на 31 декабря

2025 года»;

слова «на 2026 год» заменить словами «на 2025 год»;

18) часть первую пункта 1 статьи 241 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) полученные специальным фондом развития предпринимательства, созданным по решению Правительства Республики Казахстан, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу (далее – специальный фонд), в соответствии

с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан:

сумма обязательных и добровольных взносов в рамках

участия в системе гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства;

доходы, возникающие в связи с выделением средств из республиканского и местных бюджетов;

доходы, полученные в результате размещения активов гарантийного фонда при условии направления указанных доходов на увеличение гарантийного фонда;»;

19) статью 243 дополнить пунктом 19 следующего содержания:

«19. В целях настоящего раздела вычету Экспортно-кредитного агентства Казахстана по договорам страхования, перестрахования

при применении налогового учета, установленного частью третьей пункта 4

статьи 190 настоящего Кодекса, подлежат вычеты, предусмотренные

статьями 249, 250 и 251 настоящего Кодекса для страховых, перестраховочных организаций.»;

20) в статье 250:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Стоимость залога и другого обеспечения, а также сумма гарантии, предоставленной специальным фондом по обязательствам субъектов частного предпринимательства, учитываются при определении суммы провизий (резервов) в случаях и порядке, которые определены правилами создания провизий (резервов).»;

пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, уменьшают суммы расходов по провизиям (резервам) на сумму предоставленной за налоговый период гарантии специальным фондом

по обязательствам субъектов частного предпринимательства.»;

в пункте 6:

часть первую изложить в следующей редакции:

«6. Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

(за исключением ломбарда), имеют право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов) против сомнительных и безнадежных активов по предоставленным микрокредитам, а также вознаграждения по ним,

за исключением активов, предоставленных взаимосвязанной стороне либо третьим лицам по обязательствам взаимосвязанной стороны. Положения настоящего пункта в части исключения активов, предоставленных взаимосвязанной стороне либо третьим лицам по обязательствам взаимосвязанной стороны, не распространяются на микрокредиты, предоставляемые кредитными товариществами своим участникам

в соответствии с законодательством Республики Казахстан

о микрофинансовой деятельности.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

(за исключением ломбарда), уменьшают суммы расходов по провизиям (резервам) на сумму предоставленной за налоговый период гарантии специальным фондом по обязательствам субъектов частного предпринимательства.»;

пункт 7 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Налогоплательщики, предусмотренные настоящим пунктом, уменьшают суммы расходов по провизиям (резервам) на сумму предоставленной за налоговый период гарантии специальным фондом

по обязательствам субъектов частного предпринимательства.»;

21) статью 256 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Вычету у банков, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (за исключением ломбарда), и иных юридических лиц, являющихся участниками системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства, подлежит сумма обязательных и дополнительных взносов, перечисленных в связи

с гарантированием обязательств субъектов частного предпринимательства.»;

22) в пункте 2 статьи 257 слова «подпунктах 42) и 44)» заменить словами «подпунктах 46) и 48)»;

23) в абзаце первом пункта 1 статьи 289 слова «которая осуществляет» заменить словами «кооперативов собственников квартир (нежилых помещений), которые осуществляют»;

24) в статье 297:

в пункте 11:

в части первой слова «по корпоративному или индивидуальному подоходном налогу,» заменить словами «по корпоративному подоходному налогу или декларации о доходах и имуществе,»;

в абзаце первом подпункта 15) части второй слова «пункта 2

статьи 359 и пункта 2 статьи 638» заменить словами «пункта 2 статьи 638 и пункта 2 статьи 638-1»;

в подпункте 3) части первой пункта 15 слова «или индивидуальному подоходному налогу» заменить словами «подоходному налогу или декларации о доходах и имуществе»;

25) в подпункте 6) пункта 4 статьи 298 слова «или индивидуальному подоходному налогу» заменить словами «подоходному налогу или декларации о доходах и имуществе»;

26) абзац второй подпункта 13) пункта 2 статьи 307 дополнить словами «, кооперативов собственников квартир (нежилых помещений)»;

27) в статье 317:

в пункте 2 слова «39 и 40» заменить словами « 39, 40 и 71»;

в пункте 3 слова «главой 74» заменить словами «главами 71 и 74»;

пункт 6 исключить;

28) в пункте 2 статьи 319:

подпункты 18), 19), 29) и 41) изложить в следующей редакции:

«18) обязательные пенсионные взносы работодателя в единый



накопительный пенсионный фонд в размере, установленном законодательством Республики Казахстан;

19) доход, полученный физическим лицом при предоставлении ему медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан

об обязательном социальном медицинском страховании;»;

«29) материальная выгода, фактически произведенная автономной организацией образования, указанной в пункте 1 статьи 291 настоящего Кодекса, в виде оплаты (возмещения) расходов на проживание, медицинское страхование, в том числе на оплату страховых премий по договорам добровольного страхования на случай болезни, проезд воздушным транспортом от места жительства за пределами Республики Казахстан (страны, населенного пункта) до места осуществления деятельности

в Республике Казахстан и обратно, полученная иностранным лицом – резидентом:

являющимся работником такой автономной организации образования;

осуществляющим деятельность в Республике Казахстан

по выполнению работ, оказанию услуг такой автономной организации образования;

являющимся работником юридического лица – нерезидента, выполняющего работы, оказывающего услуги такой автономной организации образования, и непосредственно выполняющим такие работы и оказывающим такие услуги;»;

«41) исчисленные суммы:

индивидуального подоходного налога с доходов физического лица – резидента в соответствии с положениями настоящего Кодекса и уплаченные

в бюджет Республики Казахстан налоговым агентом за счет собственных средств без их удержания:

обязательных пенсионных взносов с доходов физического лица – резидента в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан и уплаченные агентом по уплате обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств без их удержания;»;

в подпункте 51) слова «51) списание» заменить словами «47) списание»;

29) в подпункте 17) статьи 321 слова «от налогового агента» заменить словами «в Республике Казахстан»;

30) в статье 331:

в части первой пункта 1:

в подпункте 8) слова «ценных бумаг,» исключить;

дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) ценных бумаг.»;

в подпункте 1) пункта 9 слова «При реализации ценных бумаг, приобретенных физическим лицом по опциону, стоимость приобретения определяется в размере цены исполнения опциона и премии опциона;» исключить;

дополнить пунктами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 следующего содержания:

«10. Доход от прироста стоимости при реализации ценных бумаг состоит из:

1) дохода от прироста стоимости при реализации ценных бумаг, кроме льготируемых ценных бумаг;

2) дохода от прироста стоимости при реализации льготируемых ценных бумаг.

11. Результат от реализации ценных бумаг, в том числе погашения долговых ценных бумаг, может иметь положительное или отрицательное значение и определяется по каждой операции выбытия за налоговый период как разница между стоимостью реализации, погашения ценной бумаги

и ее первоначальной стоимостью.

12. Общая сумма результатов от всех операций реализации ценных бумаг, кроме льготируемых ценных бумаг, за налоговый период признается:

доходом от прироста стоимости, если такая сумма имеет положительное значение;

равной нулю, если такая сумма имеет нулевое или отрицательное значение.

13. Общая сумма результатов от всех операций по реализации льготируемых ценных бумаг за налоговый период признается:

доходом от прироста стоимости льготируемых ценных бумаг, если такая сумма имеет положительное значение и учитывается в соответствии

с подпунктами 5), 6), 8-1), 15) и 16) пункта 1 статьи 341 настоящего Кодекса;

равной нулю, если такая сумма имеет нулевое или отрицательное значение.

Льготируемыми ценными бумагами являются ценные бумаги, указанные в подпунктах 5), 6), 8-1), 15) и 16) пункта 1 статьи 341 настоящего Кодекса, подпунктах 1) и 2) части первой пункта 7 статьи 6 Конституционного закона Республики Казахстан «О международном финансовом центре «Астана».

14. Доход от прироста стоимости при реализации ценных бумаг определяется путем последовательного в хронологическом порядке списания ценных бумаг в зависимости от даты их поступления.

15. Первоначальной стоимостью ценных бумаг является:

1) стоимость их приобретения, расходы на комиссионное вознаграждение за услуги по приобретению ценных бумаг

лицу, осуществляющему брокерскую деятельность в соответствии

с законодательством Республики Казахстан или иного государства.

По ценным бумагам, приобретенным физическим лицом по опциону, стоимость приобретения определяется в размере цены исполнения опциона

и премии опциона;

или

2) стоимость, по которой имущество получено акционером, участником, учредителем при распределении имущества, в том числе взамен ранее внесенного, отраженная в документе, подтверждающем прием

и передачу такого актива и заверенном подписями сторон, – в случае, если активы были получены акционером (участником, учредителем) в результате распределения имущества при ликвидации юридического лица или уменьшении уставного капитала, а также выкупе юридическим лицом

у учредителя, участника доли участия или ее части в этом юридическом лице, выкупе юридическим лицом – эмитентом у акционера акций, выпущенных этим эмитентом;

или

3) сумма ранее признанного дохода, полученного от налогового агента, или дохода, полученного из источников за пределами Республики Казахстан

и отраженного в декларации индивидуального предпринимателя или

в декларации о доходах и имуществе, – в случае получения ценных бумаг

в качестве выплаты такого дохода;

или

4) сумма дебиторской задолженности, в счет погашения которой получена ценная бумага, – в случае получения ценных бумаг в счет погашения дебиторской задолженности, возникшей не в связи с получением дохода;

или

5) стоимость, включенная ранее в доход в виде безвозмездно полученного имущества, – в случае, когда стоимость безвозмездно полученных ценных бумаг была включена в облагаемый доход индивидуального предпринимателя или облагаемый доход физического

лица;

или

6) рыночная стоимость ценной бумаги – в случае реализации ценных бумаг, полученных в виде наследования, благотворительной помощи.

Первоначальная стоимость ценных бумаг должна быть подтверждена документально. В случае отсутствия документов, подтверждающих первоначальную стоимость ценных бумаг, такая стоимость признается равной нулю.

Первоначальная стоимость единицы ценных бумаг при их реализации, передаче в качестве вклада в уставный капитал определяется по первоначальной стоимости ценных бумаг, поступивших первыми по времени.

16. Первоначальная стоимость ценных бумаг, кроме долговых ценных бумаг, права на которые или сделки по которым зарегистрированы

в компетентном органе государства с льготным налогообложением, равна нулю.

Первоначальная стоимость долговых ценных бумаг, эмиссия которых зарегистрирована в государстве с льготным налогообложением, равна нулю.

17. В случаях, когда положения пункта 15 настоящей статьи

не применимы для определения первоначальной стоимости, первоначальная стоимость ценных бумаг признается равной нулю.

18. В целях настоящей статьи рыночной стоимостью ценных бумаг является рыночная стоимость реализуемой (передаваемой) ценной бумаги на дату возникновения права собственности на нее, определенную в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности, если иное не установлено настоящим пунктом.

При этом такая рыночная стоимость должна быть определена налогоплательщиком не позднее срока, установленного для представления декларации о доходах и имуществе за налоговый период, в котором реализовано (передано) такое имущество.»;

31) в статье 332:

в пункте 4 слова «ценных бумаг, за исключением долговых ценных бумаг,» исключить;

пункт 5 исключить;

дополнить пунктами 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8 и 5-9 следующего содержания:

«5-1. Доход от прироста стоимости при реализации ценных бумаг, зарегистрированных за пределами Республики Казахстан, состоит из:

1) дохода от прироста стоимости при реализации ценных бумаг, зарегистрированных за пределами Республики Казахстан, кроме льготируемых ценных бумаг, зарегистрированных за пределами Республики Казахстан;

2) дохода от прироста стоимости при реализации льготируемых ценных бумаг, зарегистрированных за пределами Республики Казахстан.

5-2. Результат от реализации ценных бумаг, зарегистрированных за пределами Республики Казахстан, в том числе погашения долговых ценных бумаг, может иметь положительное или отрицательное значение и определяется по каждой операции выбытия за налоговый период как

разница между стоимостью реализации, погашения ценной бумаги, зарегистрированной за пределами Республики Казахстан, и ее первоначальной стоимостью.

5-3. Общая сумма результатов от всех операций реализации ценных бумаг, зарегистрированных за пределами Республики Казахстан, кроме льготируемых ценных бумаг, за налоговый период признается:

доходом от прироста стоимости, если такая сумма имеет положительное значение;

равной нулю, если такая сумма имеет нулевое или отрицательное значение.

5-4. Общая сумма результатов от всех операций по реализации льготируемых ценных бумаг, зарегистрированных за пределами Республики Казахстан, за налоговый период признается:

доходом от прироста стоимости льготируемых ценных бумаг, зарегистрированных за пределами Республики Казахстан, если такая

сумма имеет положительное значение и учитывается в соответствии

с подпунктами 5), 6), 8-1), 15) и 16) пункта 1 статьи 341 настоящего Кодекса;

равной нулю, если такая сумма имеет нулевое или отрицательное значение.

Льготируемыми ценными бумагами являются ценные бумаги, указанные в подпунктах 5), 6), 8-1), 15) и 16) пункта 1 статьи 341 настоящего Кодекса, подпунктах 1) и 2) части первой пункта 7 статьи 6 Конституционного закона Республики Казахстан «О международном финансовом центре «Астана».

5-5. Доход от прироста стоимости при реализации ценных бумаг, зарегистрированных за пределами Республики Казахстан, определяется путем последовательного в хронологическом порядке списания ценных бумаг

в зависимости от даты их поступления.

5-6. Первоначальной стоимостью ценных бумаг, зарегистрированных за пределами Республики Казахстан, является:

1) стоимость их приобретения, расходы на комиссионное вознаграждение за услуги по приобретению ценных бумаг

лицу, осуществляющему брокерскую деятельность в соответствии

с законодательством Республики Казахстан или иного государства.

По ценным бумагам, приобретенным физическим лицом по опциону, стоимость приобретения определяется в размере цены исполнения опциона и премии опциона;

или

2) стоимость, по которой имущество получено акционером, участником, учредителем при распределении имущества, в том числе взамен ранее внесенного, отраженная в документе, подтверждающем прием и передачу такого актива и заверенном подписями сторон, – в случае, если активы были получены акционером (участником, учредителем) в результате распределения имущества при ликвидации юридического лица или уменьшении уставного капитала, а также выкупе юридическим лицом у учредителя, участника доли участия или ее части в этом юридическом лице, выкупе юридическим лицом – эмитентом у акционера акций, выпущенных этим эмитентом;

или

3) сумма ранее признанного дохода, полученного от налогового агента, или дохода, полученного из источников за пределами Республики Казахстан

и отраженного в декларации индивидуального предпринимателя или декларации о доходах и имуществе, – в случае получения ценных бумаг

в качестве выплаты такого дохода;

или

4) сумма дебиторской задолженности, в счет погашения которой получена ценная бумага, – в случае получения ценных бумаг в счет погашения дебиторской задолженности, возникшей не в связи с получением дохода;

или

5) стоимость, включенная ранее в доход в виде безвозмездно полученного имущества, – в случае, когда стоимость безвозмездно полученных ценных бумаг была включена в облагаемый доход индивидуального предпринимателя или облагаемый доход физического лица;

или

6) рыночная стоимость ценных бумаг, зарегистрированных

за пределами Республики Казахстан, – в случае реализации ценных бумаг, полученных в виде наследования, благотворительной помощи.

Первоначальная стоимость ценных бумаг должна быть подтверждена документально. В случае отсутствия документов, подтверждающих первоначальную стоимость ценных бумаг, такая стоимость признается равной нулю.

Первоначальная стоимость единицы ценных бумаг при их реализации определяется по первоначальной стоимости ценных бумаг, поступивших первыми по времени.

5-7. Первоначальная стоимость ценных бумаг, кроме долговых ценных бумаг, права на которые или сделки по которым зарегистрированы в компетентном органе государства с льготным налогообложением, равна нулю.

Первоначальная стоимость долговых ценных бумаг, эмиссия которых зарегистрирована в государстве с льготным налогообложением, равна нулю.

5-8. В случаях, когда положения пункта 5-6 настоящей статьи не применимы для определения первоначальной стоимости, первоначальная стоимость ценных бумаг признается равной нулю.

5-9. В целях настоящей статьи рыночной стоимостью реализуемой ценной бумаги, зарегистрированной за пределами Республики Казахстан, полученной в виде наследования, является рыночная стоимость реализуемой ценной бумаги на дату возникновения права собственности на нее, определенная в отчете или ином документе о результатах оценки, проведенной по договору между независимым оценщиком и налогоплательщиком

в соответствии с законодательством того государства, в котором зарегистрирована такая ценная бумага.

При этом такая рыночная стоимость должна быть определена налогоплательщиком не позднее срока, установленного для представления декларации о доходах и имуществе за налоговый период, в котором реализовано такое имущество.»;

32) дополнить статьей 332-1 следующего содержания:

«Статья 332-1. Особенности налогообложения операций

с цифровыми активами

1. Настоящая статья устанавливает особенности налогообложения операций с цифровыми активами в целях настоящего раздела.

2. Стоимость реализации, приобретения цифрового актива, выраженная в необеспеченном цифровом активе с фиксированной стоимостью, переводится в тенге по рыночному курсу обмена валюты,

к которой привязана стоимость такого цифрового актива, определенному на последний рабочий день, предшествующий дате совершения реализации или приобретения цифрового актива.

3. В целях настоящей статьи при расчете стоимости реализации

или приобретения одна единица необеспеченного цифрового актива

с фиксированной стоимостью приравнивается к одной единице иностранной валюты, к которой привязана стоимость такого цифрового актива.

4. Не является реализацией цифрового актива для стороны, передающей необеспеченный цифровой актив с фиксированной стоимостью, передача необеспеченного цифрового актива с фиксированной стоимостью

с целью обмена на следующее имущество:

цифровой актив;

имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

имущество, подлежащее государственной или иной регистрации

в компетентном органе иностранного государства в соответствии

с законодательством иностранного государства.

5. Передача необеспеченного цифрового актива с фиксированной стоимостью с целью продажи является реализацией цифрового актива,

за исключением случаев, когда реализуемый необеспеченный цифровой актив с фиксированной стоимостью ранее приобретен в результате обмена на другой цифровой актив.

6. Доход, полученный по сделкам с производными финансовыми инструментами, где базовым активом является цифровой актив, определяется как разница между стоимостью полученных цифровых активов при завершении такой сделки и стоимостью использованных в ходе совершения сделки собственных цифровых активов.

7. При определении положительной разницы между стоимостью реализации и стоимостью приобретения цифровых активов используется метод учета поступившей первой по времени по международному стандарту финансовой отчетности.

8. В целях применения настоящей статьи критерии отнесения цифрового актива к необеспеченному цифровому активу с фиксированной стоимостью и перечень необеспеченных цифровых активов с фиксированной стоимостью утверждаются уполномоченным органом в сфере цифровых активов по согласованию с уполномоченным органом.

9. Стоимость реализации цифрового актива, за исключением случаев, указанных в пункте 4 настоящей статьи, определяется при:

1) передаче с целью продажи за иностранную или национальную валюту – в размере сделки в соответствующей иностранной или национальной валюте;

2) передаче с целью обмена на необеспеченный цифровой актив

с фиксированной стоимостью – в размере, выраженном в необеспеченном цифровом активе с фиксированной стоимостью, участвующем в сделке;

3) передаче с целью обмена на цифровой актив, за исключением указанного в абзаце третьем настоящего пункта, – в размере стоимости передаваемого цифрового актива, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи;

4) передаче за пределами Республики Казахстан с целью обмена

на любое имущество, за исключением цифрового актива, – в размере стоимости передаваемого цифрового актива, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи;

5) передаче цифрового актива по договору дарения, наследования –

в нулевом размере;

6) отсутствии стоимости реализации цифровых активов – в размере стоимости передаваемого цифрового актива, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи.

10. Стоимость приобретения цифрового актива, если иное не предусмотрено пунктом 11 настоящей статьи, определяется при:

1) приобретении за иностранную или национальную валюту – в размере сделки в соответствующей иностранной или национальной валюте;

2) приобретении в обмен на необеспеченный цифровой актив

с фиксированной стоимостью – в размере, выраженном в необеспеченном цифровом активе с фиксированной стоимостью, участвующем в сделке;

3) приобретении в обмен на цифровой актив, за исключением указанного в подпункте 2) настоящего пункта, – в размере стоимости приобретенного цифрового актива, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи;

4) приобретении за пределами Республики Казахстан в обмен на любое имущество, за исключением цифрового актива, – в размере стоимости приобретенного цифрового актива, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи;

5) безвозмездном получении цифрового актива – в нулевом размере;

6) получении цифрового актива от биржи цифровых активов –

в размере, выраженном в необеспеченном цифровом активе с фиксированной стоимостью на дату получения цифрового актива, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи;

7) получении цифрового актива в результате взаимодействия

с контрактом на блокчейне – в нулевом размере.

11. Первоначальная стоимость цифровых активов, полученных

из источников в государстве с льготным налогообложением, равна нулю. Перечень государств с льготным налогообложением утверждается уполномоченным органом.

12. В целях определения стоимости цифровых активов в случаях, предусмотренных подпунктами 3), 4) и 6) пункта 9 и подпунктами 3), 4) и 6) пункта 10 настоящей статьи, используется информация, размещенная на интернет-ресурсе, определенном уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в области цифровых активов.

Стоимость цифровых активов определяется как средневзвешенная цена за сутки, предшествующие дате реализации или приобретения цифровых активов на указанном интернет-ресурсе.

В случае отсутствия информации на интернет-ресурсе на дату проведения реализации цифрового актива применяется стоимость цифровых активов, определенная в последний день, предшествующий дню проведения реализации цифрового актива, когда проводились торги с таким цифровым активом.»;

33) в статье 333:

в пункте 1:

в подпункте 8) слова «ценных бумаг,» исключить;

дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) ценных бумаг.»;

в подпункте 1) пункта 9 слова «При этом при вкладе в уставный капитал ценных бумаг, приобретенных физическим лицом по опциону, стоимость приобретения определяется в размере цены исполнения опциона и премии опциона;» исключить;

дополнить пунктами 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 следующего содержания:

«11. Доход от прироста стоимости при передаче в качестве вклада

в уставный капитал ценных бумаг состоит из:

1) дохода от прироста стоимости при передаче в качестве вклада

в уставный капитал ценных бумаг, кроме льготируемых ценных бумаг;

2) дохода от прироста стоимости при передаче в качестве вклада

в уставный капитал льготируемых ценных бумаг.

12. Результат от передачи в качестве вклада в уставный капитал юридического лица ценных бумаг может иметь положительное или отрицательное значение и определяется по каждой операции выбытия

за налоговый период как разница между стоимостью ценной бумаги,

по которой она передана в качестве вклада в уставный капитал,

и ее первоначальной стоимостью.

13. Общая сумма результатов от всех операций передачи ценных бумаг в качестве вклада в уставный капитал, кроме льготируемых ценных бумаг,

за налоговый период признается:

доходом от прироста стоимости, если такая сумма имеет положительное значение;

равной нулю, если такая сумма имеет нулевое или отрицательное значение.

14. Общая сумма результатов от всех операций передачи льготируемых ценных бумаг в качестве вклада в уставный капитал за налоговый период признается:

доходом от прироста стоимости льготируемых ценных бумаг, если такая сумма имеет положительное значение и учитывается в соответствии

с подпунктами 5), 6), 8-1), 15) и 16) пункта 1 статьи 341 настоящего Кодекса;

равной нулю, если такая сумма имеет нулевое или отрицательное значение.

Льготируемыми ценными бумагами являются ценные бумаги, указанные в подпунктах 5), 6), 8-1), 15) и 16) пункта 1 статьи 341 настоящего Кодекса, подпунктах 1) и 2) части первой пункта 7 статьи 6 Конституционного закона Республики Казахстан «О международном финансовом центре «Астана».

15. Доход от прироста стоимости при передаче в качестве вклада

в уставный капитал ценных бумаг определяется путем последовательного

в хронологическом порядке списания ценных бумаг в зависимости от даты их поступления.

16. Первоначальной стоимостью ценных бумаг является:

1) стоимость их приобретения, расходы на комиссионное вознаграждение за услуги по приобретению ценных бумаг лицу, осуществляющему брокерскую деятельность в соответствии

с законодательством Республики Казахстан или иного государства.

По ценным бумагам, приобретенным физическим лицом по опциону, стоимость приобретения определяется в размере цены исполнения опциона и премии опциона;

или

2) стоимость, по которой имущество получено акционером, участником, учредителем при распределении имущества, в том числе взамен ранее внесенного, отраженная в документе, подтверждающем прием и передачу такого актива и заверенном подписями сторон, – в случае, если активы были получены акционером (участником, учредителем) в результате распределения имущества при ликвидации юридического лица или уменьшении уставного капитала, а также выкупе юридическим лицом у учредителя, участника доли участия или ее части в этом юридическом лице, выкупе юридическим лицом – эмитентом у акционера акций, выпущенных этим эмитентом;

или

3) сумма ранее признанного дохода, полученного от налогового агента, или дохода, полученного из источников за пределами Республики Казахстан и отраженного в декларации индивидуального предпринимателя или декларации о доходах и имуществе, – в случае получения ценных бумаг

в качестве выплаты такого дохода;

или

4) сумма дебиторской задолженности, в счет погашения которой получена ценная бумага, – в случае получения ценных бумаг в счет погашения дебиторской задолженности, возникшей не в связи с получением дохода;

или

5) стоимость, включенная ранее в доход в виде безвозмездно полученного имущества, – в случае, когда стоимость безвозмездно полученных ценных бумаг была включена в облагаемый доход индивидуального предпринимателя или облагаемый доход физического лица;

или

6) рыночная стоимость ценной бумаги – в случае передачи ценных бумаг, полученных в виде наследования, благотворительной помощи.

Первоначальная стоимость ценных бумаг должна быть подтверждена документально. В случае отсутствия документов, подтверждающих первоначальную стоимость ценных бумаг, такая стоимость признается равной нулю.

Первоначальная стоимость единицы ценных бумаг при их реализации, передаче в качестве вклада в уставный капитал определяется по первоначальной стоимости ценных бумаг, поступивших первыми по времени.

17. Первоначальная стоимость ценных бумаг, кроме долговых ценных бумаг, права на которые или сделки по которым зарегистрированы

в компетентном органе государства с льготным налогообложением, равна нулю.

Первоначальная стоимость долговых ценных бумаг, эмиссия которых зарегистрирована в государстве с льготным налогообложением, равна нулю.

18. В случаях, когда положения пункта 16 настоящей статьи не применимы для определения первоначальной стоимости, первоначальная стоимость ценных бумаг признается равной нулю.

19. В целях настоящей статьи рыночной стоимостью является рыночная стоимость передаваемой ценной бумаги на дату возникновения права собственности на нее, определенная в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии

с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности, если иное не установлено настоящим пунктом.

Рыночной стоимостью передаваемой ценной бумаги, зарегистрированной за пределами Республики Казахстан, полученной в виде наследования, является рыночная стоимость передаваемой ценной бумаги

на дату возникновения права собственности на нее, определенная

в отчете или ином документе о результатах оценки, проведенной

по договору между независимым оценщиком и налогоплательщиком

в соответствии с законодательством того государства, в котором зарегистрирована такая ценная бумага.

При этом такая рыночная стоимость должна быть определена налогоплательщиком не позднее срока, установленного для представления декларации о доходах и имуществе за налоговый период, в котором передано такое имущество.»;

34) статьи 336 и 337 изложить в следующей редакции:

«Статья 336. Доход лица, занимающегося частной практикой

1. К доходу лица, занимающегося частной практикой, относятся:

1) доход частного нотариуса;

2) доход частного судебного исполнителя;

3) доход адвоката;

4) доход профессионального медиатора.

2. Доходом лиц, занимающихся частной практикой, являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности профессионального медиатора, включая соответственно оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий,

а также полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.

3. Сумма индивидуального подоходного налога по доходам лиц, занимающихся частной практикой, исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца путем применения ставки, установленной пунктом 1 статьи 320 настоящего Кодекса, к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.

4. Сумма исчисленного налога подлежит уплате ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, по доходам за который исчислен налог.

Статья 337. Доход индивидуального предпринимателя

1. Доход индивидуального предпринимателя, применяющего общеустановленный режим, определяется в соответствии со статьей 366 настоящего Кодекса.

2. Доход индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим, определяется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, если иной порядок не установлен разделом 20 настоящего Кодекса.»;

35) в подпункте 4) части второй статьи 339 слова «статьи 359» заменить словами «статьи 638»;

36) пункт 1 статьи 341 дополнить подпунктами 14-1) и 39-1) следующего содержания:

«14-1) доход от личного подсобного хозяйства каждого лица, занимающегося личным подсобным хозяйством, – за год в пределах

282-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

При этом доходом от личного подсобного хозяйства признается доход от реализации лицом, занимающимся личным подсобным хозяйством, заготовительной организации в сфере агропромышленного комплекса, сельскохозяйственному кооперативу и (или) юридическому лицу, осуществляющему переработку сельскохозяйственного сырья, следующей сельскохозяйственной продукции от личного подсобного хозяйства:

скот крупный рогатый молочного стада живой;

скот крупный рогатый живой;

лошади и животные семейства лошадиных, прочие живые;

верблюды и верблюдовые живые;

овцы и козы живые;

свиньи живые;

домашняя птица живая;

яйца куриные в скорлупе свежие;

мясо скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных свежее или охлажденное;

молоко сырое скота крупного рогатого молочного стада;

мясо птицы домашней свежее или охлажденное;

картофель;

морковь;

капуста;

баклажаны;

помидоры;

огурцы;

чеснок;

лук;

свекла сахарная;

яблоки;

груши;

айва;

абрикосы;

вишня;

персики;

сливы;

шерсть щипаная, шкуры, кожи сырые скота крупного рогатого, животных семейства лошадиных, овец, коз.

Определение видов продукции в целях применения настоящего подпункта осуществляется в соответствии с классификатором продукции по видам экономической деятельности, утвержденным уполномоченным органом в области технического регулирования.

Положения настоящего подпункта применяются только одним налоговым агентом – заготовительной организацией в сфере агропромышленного комплекса, сельскохозяйственным кооперативом и (или) юридическим лицом, осуществляющим переработку сельскохозяйственного сырья, в отношении физического лица, представившего заготовительной организации в сфере агропромышленного комплекса, сельскохозяйственному кооперативу и (или) юридическому лицу, осуществляющему переработку сельскохозяйственного сырья, следующие документы:

подтверждение местного исполнительного органа о наличии используемых в личном подсобном хозяйстве:

земельного участка с указанием площади;

домашних животных с указанием количества;

домашних птиц с указанием количества;

заявление на применение корректировки доходов, подлежащих налогообложению.

При этом документы представляются налоговому агенту не менее одного раза в календарный год, в котором применена такая корректировка;»;

«39-1) стоимость путевок в детские лагеря для детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста;»;

37) в статье 342:

в пункте 1:

подпункт 2) дополнить словами «– в размере, установленном

законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) налоговый вычет по социальным отчислениям, удерживаемым

с доходов по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), – в размере, установленном законодательством Республики Казахстан о социальной защите.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Налоговые вычеты в виде добровольных пенсионных взносов и стандартного вычета, предусмотренного подпунктами 2) и 3) пункта 1

статьи 346 настоящего Кодекса, применяются на основании документов, подтверждающих право на применение налоговых вычетов. Оригиналы таких документов хранятся у физического лица в течение срока исковой давности, установленного пунктом 2 статьи 48 настоящего Кодекса.»;

38) в статье 343:

в пункте 1:

в абзаце первом слова «и взносов на обязательное социальное медицинское страхование,» заменить словами «, взносов на обязательное социальное медицинское страхование и социальных отчислений, удерживаемых с доходов по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг),»;

в подпункте 1) слова «по форме, установленной уполномоченным органом» исключить;

подпункт 2) после слова «документов» дополнить словами «, кроме прочих налоговых вычетов»;

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«При наличии у налогового агента за календарный месяц обязательств по выплате доходов одному физическому лицу в виде дохода работника и дохода от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг стандартный вычет применяется в пределах общей суммы стандартного вычета

за календарный месяц в следующей последовательности:

1) к доходу работника – в пределах суммы такого дохода;

2) к доходу от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг налоговому агенту – в оставшемся размере стандартного вычета.»;

39) дополнить статьями 345-1 и 345-2 следующего содержания:

«Статья 345-1. Налоговый вычет по взносам на обязательное

социальное медицинское страхование

1. Налоговый вычет по взносам на обязательное социальное медицинское страхование у налогового агента применяется на сумму взносов на обязательное социальное медицинское страхование, исчисленных

в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» в том налоговом периоде, на который приходится дата их исчисления.

2. Налоговый вычет по взносам на обязательное социальное медицинское страхование применяется физическим лицом самостоятельно на сумму взносов на обязательное социальное медицинское страхование, исчисленных в соответствии с Законом Республики Казахстан

«Об обязательном социальном медицинском страховании», на основании документа, подтверждающего уплату таких взносов в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:

дата исчисления взносов на обязательное социальное медицинское страхование;

дата уплаты взносов на обязательное социальное медицинское страхование.

Статья 345-2. Налоговый вычет по социальным отчислениям,

удерживаемым с доходов по договорам

гражданско-правового характера, предметом

которых является выполнение работ (оказание услуг)

Налоговый вычет по социальным отчислениям, удерживаемым по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), применяется у налогового агента на сумму социальных отчислений, удерживаемых по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), исчисленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

о социальной защите в том налоговом периоде, на который приходится дата их исчисления.»;

40) подпункты 1) и 2) пункта 1 статьи 347 изложить в следующей редакции:

«1) для одного из родителей многодетной семьи в 23,5-кратном размере месячного расчетного показателя за каждый месяц;

2) для каждого родителя многодетной семьи в 11,75-кратном размере месячного расчетного показателя за каждый месяц.»;

41) в подпункте 2) пункта 2 статьи 349:

после слов «в пользу» дополнить словом «представляемого»;

слова «, находящегося на иждивении» исключить;

42) в подпункте 2) пункта 2 статьи 350 слова «, находящегося на иждивении» исключить;

43) в статье 356:

в пункте 1:

в абзаце восьмом слова «статьей 345» заменить словами

«статьей 345-1»;

дополнить пунктами 1-3 и 1-4 следующего содержания:

«1-3. Сумма облагаемого дохода в виде пенсионных выплат определяется в следующем порядке:

1) из единого накопительного пенсионного фонда:

сумма дохода в виде пенсионных выплат, подлежащего налогообложению,

минус

сумма корректировки по индивидуальному подоходному налогу, предусмотренная пунктом 1 статьи 341 настоящего Кодекса,

минус

сумма налоговых вычетов в порядке и размерах, которые указаны

в пункте 1 статьи 345 и подпунктах 2) и (или) 3) пункта 1 статьи 346 настоящего Кодекса;

2) из добровольного накопительного пенсионного фонда в размере дохода в виде пенсионных выплат, подлежащего налогообложению.

1-4. Сумма облагаемого дохода физического лица у источника выплаты от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг налоговому агенту определяется в следующем порядке:

сумма доходов, подлежащих налогообложению у источника выплаты, начисленная за налоговый период,

минус

сумма корректировки дохода в текущем налоговом периоде, предусмотренная пунктом 1 статьи 341 настоящего Кодекса,

минус

сумма налоговых вычетов в виде обязательных пенсионных взносов

в размере, установленном законодательством Республики Казахстан

о социальной защите,

минус

сумма налоговых вычетов по взносам на обязательное социальное медицинское страхование в порядке и размере, которые установлены

статьей 345-1 настоящего Кодекса,

минус

сумма налоговых вычетов в виде социальных отчислений, удерживаемых по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), в порядке и размере, которые установлены статьей 345-2 настоящего Кодекса,

минус

сумма стандартных вычетов в порядке и размерах, которые установлены статьей 346 настоящего Кодекса с учетом положений пункта 3 статьи 343 настоящего Кодекса.»;

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Предварительная сумма прочих вычетов определяется физическим лицом как планируемая сумма прочих вычетов за календарный год в размере, не превышающем 282-кратного месячного расчетного показателя. Физическое лицо вправе самостоятельно определить сумму применения у налогового агента предварительной суммы прочих вычетов в размере 23,5-кратного месячного расчетного показателя за каждый календарный месяц либо

282-кратного месячного расчетного показателя за календарный месяц

с последующим переносом на последующие месяцы суммы превышения налоговых вычетов в пределах календарного года. Физическое лицо указывает такую сумму в заявлении о применении налоговых вычетов и представляет его налоговому агенту.»;

в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3. Сумма облагаемого дохода физического лица у источника выплаты, кроме дохода работника и дохода от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяется в следующем порядке:»;

в абзаце восьмом цифры «345» заменить цифрами «345-1»;

в абзаце десятом слова «установлены статьей» заменить словами «установлены подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи»;

44) статью 359 изложить в следующей редакции:

«Статья 359. Порядок выдачи налоговым агентом справки

о расчетах с физическим лицом

1. В случаях начисления и (или) выплаты в течение календарного года физическому лицу дохода, подлежащего налогообложению у источника выплаты, налоговый агент по требованию физического лица обязан выдать справку о расчетах с физическим лицом в течение пяти календарных дней после даты обращения физического лица.

2. Справка о расчетах с физическим лицом должна содержать информацию о суммах:

1) дохода, подлежащего налогообложению у источника выплаты;

2) корректировки дохода;

3) примененных налоговых вычетов в виде:

обязательных пенсионных взносов;

взносов на обязательное социальное медицинское страхование;

стандартных налоговых вычетов;

налогового вычета по социальным отчислениям, удерживаемым

по договорам гражданско-правового характера;

предварительной суммы прочих налоговых вычетов;

4) облагаемого дохода физического лица;

5) исчисленного индивидуального подоходного налога;

6) выплаченного дохода.»;

45) в пункте 2 статьи 360 слова «рыночного курса обмена валют, определенного в последний рабочий день, предшествующий дате выплаты (получения) дохода» заменить словами «официального курса обмена валюты Национального Банка Республики Казахстан в среднем за календарный год,

в котором получен доход»;

46) в пункте 2 статьи 361:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) дата оказания услуг, указанная в другом документе, подтверждающем факт оказания услуг, в случае отсутствия акта оказанных услуг.»;

подпункт 3) исключить;

47) статью 388 после слов «наземного обслуживания» дополнить словами «, розничными реализаторами нефтепродуктов»;

48) подпункт 9) части первой статьи 394 после слова «дома» дополнить словами «, кооператива собственников квартир (нежилых помещений)»;

49) пункт 2 статьи 397 дополнить подпунктом 21) следующего содержания:

«21) гарантирование обязательств субъектов частного предпринимательства, осуществляемое специальным фондом развития частного предпринимательства в рамках системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства.»;

50) главу 48 дополнить статьями 428-1 и 428-2 следующего содержания:

«Статья 428-1. Уплата налога на добавленную стоимость

на импортируемые товары методом зачета

1. Налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета

в порядке, определенном настоящей статьей, плательщиками налога на добавленную стоимость, указанными в подпункте 1) пункта 1 статьи 367 настоящего Кодекса, по следующим товарам, помещаемым под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления:

1) оборудование;

2) сельскохозяйственная техника;

3) грузовой подвижной состав автомобильного транспорта;

4) вертолеты и самолеты;

5) локомотивы железнодорожные и вагоны;

6) морские суда;

7) запасные части;

8) пестициды;

9) племенные животные и оборудование для искусственного осеменения;

10) крупный рогатый скот живой.

Перечень указанных товаров и порядок его формирования определяются уполномоченным органом в области налоговой политики.

В данный перечень включаются товары, производство которых отсутствует на территории Республики Казахстан.

В данный перечень включаются товары, указанные в подпунктах 8), 9) и 10) части первой настоящего пункта, которые не покрывают потребности Республики Казахстан.

2. Положения настоящей статьи в части уплаты налога на добавленную стоимость методом зачета применяются в отношении товаров, ввозимых плательщиком налога на добавленную стоимость, указанным в подпункте 1) пункта 1 статьи 367 настоящего Кодекса:

1) не предназначенных для дальнейшей реализации;

2) с целью передачи в финансовый лизинг, за исключением передачи

в международный финансовый лизинг;

3) указанных в подпункте 7) части первой пункта 1 настоящей статьи, используемых в производстве сельскохозяйственной техники, включенной

в перечень, установленный уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом.

3. Выпуск товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, для внутреннего потребления производится без фактической уплаты налога

на добавленную стоимость при условии уплаты в установленном порядке таможенных платежей и акцизов по подакцизным товарам.

4. Сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная методом зачета, отражается в декларации по налогу на добавленную стоимость одновременно в начислении и зачете в порядке, определенном налоговым законодательством Республики Казахстан.

В случае нарушения в течение пяти лет с даты выпуска товаров для внутреннего потребления на территорию Республики Казахстан требований, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, налог на добавленную стоимость на импортируемые товары подлежит уплате с начислением пеней

со срока, установленного для уплаты налога на добавленную стоимость на импортируемые товары, в порядке и размере, которые определены таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.

При этом не являются нарушениями требований, установленных настоящей статьей:

1) реализация мяса и мясных продуктов, полученных в результате вынужденного забоя животных, указанных в подпунктах 9) и 10) части первой пункта 1 настоящей статьи, или убыль (падеж) таких животных в пределах норм естественной убыли.

Порядок вынужденного забоя и нормы естественной убыли утверждаются уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса;

2) вывоз в соответствии с процедурой реэкспорта ранее ввезенных товаров;

3) снятие с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость после выпуска товаров;

4) выбытие (списание) товара в результате аварии, крушения и (или) неисправности при наличии документа, подтверждающего невозможность восстановления указанного товара.

5. Реализация товаров, по которым налог на добавленную стоимость на импортируемые товары уплачен методом зачета, по истечении пяти лет с даты их выпуска для внутреннего потребления на территорию Республики Казахстан не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость

на импортируемые товары.

Положения настоящего пункта применяются также при реализации после 31 декабря 2008 года товаров, ввезенных по 31 декабря 2008 года

для собственных производственных нужд, при импорте которых налог

на добавленную стоимость уплачен методом зачета.

6. Обороты по реализации товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, по которым налог на добавленную стоимость уплачен методом зачета, при передаче в финансовый лизинг освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Положения настоящего пункта применяются также при передаче после 31 декабря 2008 года в финансовый лизинг товаров, ввезенных по 31 декабря 2008 года для собственных производственных нужд, по которым налог

на добавленную стоимость уплачен методом зачета.

Статья 428-2. Уплата налога на добавленную стоимость на импортируемые товары на территорию Республики Казахстан с территории государств – членов Евразийского экономического союза методом зачета

1. Налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета

в порядке, определенном настоящей статьей, плательщиками налога на добавленную стоимость, указанными в подпункте 1) пункта 1 статьи 367 настоящего Кодекса, по следующим товарам, импортируемым на территорию Республики Казахстан с территории государств – членов Евразийского экономического союза:

1) оборудование;

2) сельскохозяйственная техника;

3) грузовой подвижной состав автомобильного транспорта;

4) вертолеты и самолеты;

5) локомотивы железнодорожные и вагоны;

6) морские суда;

7) запасные части;

8) пестициды;

9) племенные животные и оборудование для искусственного осеменения;

10) крупный рогатый скот живой.

Перечень указанных товаров и порядок его формирования определяются уполномоченным органом в области налоговой политики.

В данный перечень включаются товары, производство которых отсутствует на территории Республики Казахстан.

В данный перечень включаются товары, указанные в подпунктах 8), 9) и 10) части первой настоящего пункта, которые не покрывают потребности Республики Казахстан.

2. Положения настоящей статьи в части уплаты налога на добавленную стоимость методом зачета применяются в отношении товаров, ввозимых плательщиком налога на добавленную стоимость, указанным в подпункте 1) пункта 1 статьи 367 настоящего Кодекса:

1) не предназначенных для дальнейшей реализации;

2) с целью передачи в финансовый лизинг, за исключением передачи

в международный финансовый лизинг;

3) указанных в подпункте 7) части первой пункта 1 настоящей статьи, используемых в производстве сельскохозяйственной техники, включенной

в перечень, установленный уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом.

3. Плательщик налога на добавленную стоимость, указанный

в подпункте 1) пункта 1 статьи 367 настоящего Кодекса, одновременно

с заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов представляет

в налоговый орган:

1) документы, указанные в пункте 2 статьи 456 настоящего Кодекса;

2) документы, описывающие основные технические, коммерческие характеристики товаров, позволяющие отнести товар к конкретной товарной подсубпозиции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. При необходимости представляются фотографии, рисунки, чертежи, паспорта изделий, пробы, образцы товаров и другие документы.

4. Ввоз товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, производится без фактической уплаты налога на добавленную стоимость при условии уплаты в установленном порядке акцизов по подакцизным товарам.

5. Сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная методом зачета, отражается в декларации по налогу на добавленную стоимость одновременно в начислении и зачете в порядке, определенном налоговым законодательством Республики Казахстан.

В случае нарушения в течение пяти лет с даты ввоза товаров на территорию Республики Казахстан требований, установленных пунктами 1

и 2 настоящей статьи, налог на добавленную стоимость на ввозимые товары подлежит уплате с начислением пеней со срока, установленного для уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров, в порядке и размере, которые определены налоговым законодательством Республики Казахстан.

При этом не являются нарушениями требований, установленных настоящей статьей:

1) реализация мяса и мясных продуктов, полученных в результате вынужденного забоя животных, указанных в подпунктах 9) и 10) части первой пункта 1 настоящей статьи, или убыль (падеж) таких животных в пределах норм естественной убыли.

Порядок вынужденного забоя и нормы естественной убыли утверждаются уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса;

2) снятие с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость после даты принятия на учет импортированных товаров, определенной в соответствии со статьей 442 настоящего Кодекса;

3) выбытие (списание) товара в результате аварии, крушения и (или) неисправности при наличии документа, подтверждающего невозможность восстановления указанного товара.

6. Обороты по реализации товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, по которым налог на добавленную стоимость уплачен методом зачета, при передаче в финансовый лизинг освобождаются от налога на добавленную стоимость.

7. Положения настоящей статьи также распространяются на товары, импортированные на территорию Республики Казахстан с территории государств – членов Евразийского экономического союза по договорам (контрактам) лизинга в части суммы налога на добавленную стоимость, приходящейся на сумму лизингового платежа, предусмотренного договором лизинга, без учета вознаграждения.»;

51) в пункте 1 статьи 461:

подпункт 1) дополнить словами «, за исключением товаров, предусмотренных подпунктом 6) части первой статьи 462 настоящего Кодекса, производство, сборка (комплектация) которых осуществляются на территории свободного склада»;

подпункт 6) дополнить словами «, за исключением осуществления их сборки (комплектации) на территории свободного склада»;

52) абзац второй подпункта 1) пункта 1 статьи 464 дополнить словами «, за исключением товаров, предусмотренных подпунктом 6) части первой статьи 527 настоящего Кодекса, производство, сборка (комплектация) которых осуществляются на территории свободного склада»;

53) в подпункте 3) пункта 3 статьи 484 цифры «50)» заменить цифрами «53)»;

54) в графе 2 строки 2 таблицы пункта 2 статьи 553 слова

«и объединений собственников имущества многоквартирного жилого дома» заменить словами «, объединений собственников имущества многоквартирного жилого дома и кооператива собственников квартир (нежилых помещений)»;

55) в статье 580:

в подпункте 3) пункта 3 слова «государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира» заменить словами «органом в области рыбного хозяйства»;

в пункте 4 слова «животного мира и» заменить словами «животного мира, уполномоченный орган в области рыбного хозяйства и»;

56) пункт 2 статьи 585 изложить в следующей редакции:

«2. Не являются плательщиками платы:

лесовладельцы, осуществляющие лесопользование на участках частного лесного фонда, находящихся в их собственности или долгосрочном землепользовании в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан, при получении права лесопользования с целевым назначением для лесоразведения;

государственные лесовладельцы и лица, получившие право лесопользования в порядке, определенном Лесным кодексом Республики Казахстан, осуществляющие рубки промежуточного пользования и прочие рубки на участках, пройденных пожарами, если площадь таких пожаров составила свыше ста гектаров.»;

57) в абзаце третьем статьи 586:

подпункт 1) дополнить словами «, а также при проведении рубок промежуточного пользования и прочих рубок на участках, пройденных пожарами, если площадь таких пожаров составила свыше ста гектаров»;

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) объема древесно-кустарниковых пород, отпускаемых на корню лесовладельцами, при проведении рубок промежуточного пользования и прочих рубок на участках, пройденных пожарами, если площадь таких пожаров составила свыше ста гектаров.»;

58) пункт 2 статьи 595 дополнить строкой 16 следующего содержания:

«

16. Сотовая связь 5G/IMT (за полосу частот шириной 5 МГц на прием/5 МГц на передачу область, город республиканского значения и столица 1150

»;

59) подпункт 2) пункта 1 статьи 609 изложить в следующей редакции:

«2) за совершение нотариальных действий, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов уполномоченными лицами, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О нотариате»;»;

60) в подпункте 13) части первой статьи 616 слова «истцы – ветераны» заменить словом «ветераны»;

61) в статье 630:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Декларацию об активах и обязательствах обязаны представлять следующие физические лица:

1) лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг»;

2) граждане Республики Казахстан, резиденты Республики Казахстан

в случае наличия за пределами Республики Казахстан на праве собственности (требования) следующего имущества:

имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

денег на банковских счетах в иностранных банках в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер месячного расчетного показателя;

инвестиционного золота;

долей участия в уставном капитале юридического лица, созданного

за пределами Республики Казахстан;

долей участия в жилищном строительстве;

ценных бумаг, эмитенты которых зарегистрированы за пределами Республики Казахстан, за исключением производных ценных бумаг, базовым активом которых являются ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы на территории Республики Казахстан;

денег на иностранных брокерских счетах;

объектов интеллектуальной собственности, авторского права за пределами Республики Казахстан;

задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) за пределами Республики Казахстан, указанной в пункте 5 статьи 631 настоящего Кодекса;

прочего имущества, указанного в пункте 4 статьи 631 настоящего Кодекса;

граждане Республики Казахстан, резиденты Республики Казахстан

в случае наличия цифровых активов; лица, занимающиеся частной практикой.

Положения подпунктов 2) – 4) настоящего пункта не распространяются на лиц, представивших декларацию об активах и обязательствах до 1 января 2025 года.»;

пункты 4 и 5 исключить;

дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:

«5-2. При непредставлении физическим лицом первоначальной декларации об активах и обязательствах в срок, установленный статьей 632 настоящего Кодекса, налоговые органы при проведении налогового администрирования используют сведения об имуществе (активах) и обязательствах, полученных от уполномоченных органов, третьих лиц, банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году, в котором возникло обязательство или право представления декларации.

Уполномоченным органом в веб-приложении физического лица ежегодно в срок до 1 июня календарного года размещаются сведения по:

имуществу, подлежащему государственной или иной регистрации,

а также имуществу, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации;

остаткам денег на банковских счетах по состоянию на 31 декабря отчетного года;

доходам, полученным за отчетный календарный год.»;

в подпункте 2) пункта 6 слова «после представления таким физическим лицом первоначальной декларации об активах и обязательствах» заменить словами «в случае, если таким физическим лицом была представлена первоначальная декларация об активах и обязательствах»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. В целях настоящей главы под месячным расчетным показателем понимается месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 31 декабря отчетного налогового периода, предшествующего году представления декларации

об активах и обязательствах физического лица.»;

62) в статье 631:

в пункте 1:

в абзаце первом слова «в подпункте 1) пункта 2» заменить словами

«в пункте 2»;

в подпункте 2):

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«ценные бумаги, за исключением производных ценных бумаг, базовым активом которых являются ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы на территории Республики Казахстан, цифровые активы;»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«деньги на иностранных брокерских счетах;»;

в абзаце восьмом слова «при наличии нотариально засвидетельствованного (удостоверенного) договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования,

за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии

с законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» заменить словами «, указанные

в пункте 5 настоящей статьи»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В декларации об активах и обязательствах физическое лицо вправе указать другое имущество стоимостью за единицу свыше 1000-кратного размера месячного расчетного показателя при наличии стоимости

на 31 декабря отчетного налогового периода, определенной в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности либо законодательством иностранного государства.

При этом оценочная стоимость должна быть определена не позднее срока представления декларации, установленного статьей 632 настоящего Кодекса.

Положение настоящего пункта не применяется в отношении имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, а также имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. В декларации об активах и обязательствах отражается задолженность других лиц физическому лицу (дебиторская задолженность)

и (или) задолженность физического лица другим лицам (кредиторская задолженность), образовавшиеся на дату составления декларации:

1) между физическими лицами, – при наличии нотариально удостоверенного договора (сделки, соглашения), являющегося основанием возникновения обязательства или требования, заключенного с физическим лицом.

Задолженность, указанная в настоящем подпункте, должна быть нотариально удостоверена в срок не позднее срока представления декларации, установленного статьей 632 настоящего Кодекса;

2) между физическим лицом и юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем, в том числе являющимся

нерезидентом, – при наличии акта сверки и договора гражданско-правового характера, за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, микрофинансовым организациям, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) подтвержденная вступившим в законную силу решением суда.

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, подлежат обязательному приложению при представлении декларации об активах и обязательствах.

Задолженность, не подтвержденная приложенными документами, считается равной нулю.

При этом в декларации об активах и обязательствах не отражается дебиторская и (или) кредиторская задолженность при наличии договора, заключенного с использованием заемной краудфандинговой платформы участника Международного финансового центра «Астана», действующего

на основании выданной лицензии.»;

63) статью 632 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Срок представления декларации об активах и обязательствах для военнослужащих срочной службы продлевается без направления в налоговый орган уведомления о продлении на период прохождения срочной службы

со дня издания приказа об убытии из местного органа военного управления

к месту прохождения воинской службы.

При утрате статуса военнослужащего срочной службы на основании приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части физическое лицо представляет декларацию физического лица, по которой продлен срок представления, – не позднее шестидесяти календарных дней со дня издания приказа об исключении из списков воинской части.»;

64) в статье 633:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Если иное не установлено частью второй настоящего пункта, декларацию о доходах и имуществе представляют граждане Республики Казахстан, физические лица – резиденты при соответствии одному

из следующих условий в течение отчетного налогового периода:

1) лица, на которых в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе;

2) крупные участники банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющие инвестиционным портфелем в соответствии

с законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности

в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг», а также их супруги-резиденты;

3) руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10 процентами доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги-резиденты, за исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций;

4) лица, занимающиеся частной практикой;

5) лица, получившие за отчетный налоговый период доход, подлежащий налогообложению физическим лицом самостоятельно,

за исключением доходов от предпринимательской деятельности;

6) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся

за пределами Республики Казахстан, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер месячного расчетного показателя;

7) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

8) лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода в собственности цифровые активы;

9) лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество стоимостью свыше 20 000-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода, в Республике Казахстан и (или) за ее пределами:

недвижимое имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации;

механические транспортные средства и прицепы, подлежащие государственной регистрации;

доли участия в уставном капитале юридического лица;

ценные бумаги;

производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);

доли участия в жилищном строительстве;

инвестиционное золото;

10) лица, которые представили налоговому агенту заявление

о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.

Положения подпунктов 6) – 8) части первой настоящего пункта

не распространяются на лиц, в отношении которых одновременно в текущем отчетном периоде возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах в соответствии со статьей 630 настоящего Кодекса.»;

пункты 3 и 4 исключить;

65) в статье 634:

подпункт 7) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«7) задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) за пределами Республики Казахстан, указанной в пункте 6 статьи 634 настоящего Кодекса.»;

в абзаце первом части первой пункта 4 слова «, на которых

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» возложена обязанность по представлению деклараций физических лиц, также» заменить словами «, указанные в подпунктах 1) – 3) и 9) части первой пункта 1 статьи 633 настоящего Кодекса,»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. В декларации о доходах и имуществе отражается задолженность других лиц физическому лицу (дебиторская задолженность) и (или) задолженность физического лица другим лицам (кредиторская задолженность), образовавшиеся на дату составления декларации:

1) между физическими лицами, – при наличии нотариально удостоверенного договора (сделки, соглашения), являющегося основанием возникновения обязательства или требования, заключенного с физическим лицом.

Задолженность, указанная в настоящем подпункте, должна быть нотариально удостоверена в срок не позднее срока представления декларации, установленного статьей 632 настоящего Кодекса;

2) между физическим лицом и юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем, в том числе являющимся

нерезидентом, – при наличии акта сверки и договора гражданско-правового характера, за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, микрофинансовым организациям, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) подтвержденная вступившим в законную силу решением суда.

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, подлежат обязательному приложению при представлении декларации о доходах и имуществе.

Задолженность, не подтвержденная приложенными документами, считается равной нулю.

При этом в декларации о доходах и имуществе не отражается дебиторская и (или) кредиторская задолженность при наличии договора, заключенного с использованием заемной краудфандинговой платформы участника Международного финансового центра «Астана», действующего на основании выданной лицензии.»;

66) статью 635 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Срок представления декларации о доходах и имуществе для военнослужащих срочной службы продлевается без направления в налоговый орган уведомления о продлении на период прохождения срочной службы

со дня издания приказа об убытии из местного органа военного управления

к месту прохождения воинской службы.

При утрате статуса военнослужащего срочной службы на основании приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части физическое лицо представляет декларацию физического лица, по которой продлен срок представления, – не позднее шестидесяти календарных дней со дня издания приказа об исключении из списков воинской части.»;

67) статьи 636 и 637 изложить в следующей редакции:

«Статья 636. Определение облагаемого дохода физического

лица по итогам календарного года

1. Облагаемый доход физического лица по итогам календарного года определяется в соответствии с настоящей статьей.

2. Облагаемый доход физического лица, подлежащий налогообложению физическим лицом самостоятельно, за исключением дохода индивидуального предпринимателя и трудового иммигранта – резидента, определяется в следующем порядке:

доходы, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно, за исключением дохода индивидуального предпринимателя и трудового иммигранта – резидента,

плюс

налогооблагаемый доход лица, занимающегося частной практикой,

плюс

сумма начисленных работодателем доходов работника, подлежащих налогообложению у источника выплаты в случае применения к таким доходам

предварительной суммы прочих вычетов,

минус

корректировка дохода, предусмотренная статьей 341 настоящего Кодекса,

минус

налоговые вычеты, указанные в пункте 1 статьи 342 настоящего Кодекса.

3. Облагаемый доход индивидуального предпринимателя определяется в следующем порядке:

налогооблагаемый доход индивидуального предпринимателя, определенный в порядке, установленном пунктом 1 статьи 366 настоящего Кодекса,

минус

корректировка дохода, предусмотренная статьей 341 настоящего Кодекса,

минус

налоговые вычеты, указанные в пункте 1 статьи 342 настоящего Кодекса.

4. Облагаемая сумма дохода трудового иммигранта – резидента определяется в порядке, установленном статьей 642 настоящего Кодекса.

5. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, производят исчисление индивидуального подоходного налога по доходам, облагаемым в рамках указанных специальных налоговых режимов, в соответствии с главой 77 настоящего Кодекса.

Статья 637. Исчисление индивидуального подоходного

налога с доходов физического лица, подлежащих

налогообложению самостоятельно

1. Исчисление индивидуального подоходного налога с доходов физического лица, подлежащих налогообложению самостоятельно, производится физическим лицом:

1) в декларации по индивидуальному подоходному налогу по предпринимательской деятельности – по доходу индивидуального предпринимателя, определяемому в общеустановленном порядке;

2) в декларации о доходах и имуществе – по остальным доходам, подлежащим налогообложению самостоятельно.

2. Сумма индивидуального подоходного налога с доходов физического лица, подлежащих налогообложению самостоятельно, исчисляется путем применения ставок, установленных статьей 320 настоящего Кодекса,

к соответствующей сумме облагаемого дохода физического лица.

3. Сумма индивидуального подоходного налога, подлежащая уплате

в бюджет, определяется в следующем порядке:

сумма индивидуального подоходного налога, исчисленная в порядке, определенном пунктом 2 настоящей статьи,

минус

сумма индивидуального подоходного налога, исчисленная с доходов работника, подлежащих налогообложению у источника выплаты в случае применения к таким доходам предварительной суммы прочих вычетов,

минус

сумма индивидуального подоходного налога, на которую осуществляется зачет в соответствии со статьей 638 настоящего Кодекса,

минус

сумма корпоративного подоходного налога, на которую осуществляется зачет в соответствии со статьей 638-1 настоящего Кодекса.

4. Исчисление суммы индивидуального подоходного налога с доходов трудовых иммигрантов производится трудовыми иммигрантами самостоятельно в порядке, установленном в пункте 2 статьи 642 настоящего Кодекса.»;

68) дополнить статьей 638-1 следующего содержания:

«Статья 638-1. Зачет налога контролируемой иностранной компании

1. Индивидуальный подоходный налог уменьшается на величину, определяемую в одном из следующих порядков:

1) сумма корпоративного подоходного налога, удержанного

у источника выплаты в Республике Казахстан в налоговом периоде с дохода или налогооблагаемого дохода контролируемой иностранной компании из источников в Республике Казахстан, включенного в финансовую прибыль контролируемой иностранной компании, подлежащую налогообложению (обложенную налогом) в отчетном или предыдущем налоговом периоде в Республике Казахстан в соответствии со статьей 340 настоящего Кодекса, за исключением суммы корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты в Республике Казахстан с доходов в виде дивидендов. Положение настоящего подпункта применяется к сумме корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты, исчисленного с применением ставки, составляющей менее 10 процентов, и в случае, если резидентом не применяются положения пункта 2 статьи 638 настоящего Кодекса;

2) величина, определяемая в следующем порядке:

Нв = Д х (Ск - Сэ)/100 %, где:

Нв – налог, подлежащий вычету в соответствии с настоящим подпунктом;

Д – доход или налогооблагаемый доход, полученный контролируемой иностранной компанией из источников в Республике Казахстан, за исключением доходов в виде дивидендов;

Ск – ставка корпоративного подоходного налога, удержанного в Республике Казахстан с дохода или налогооблагаемого дохода контролируемой иностранной компании из источников в Республике Казахстан по ставке, составляющей менее 10 процентов (далее – ставка корпоративного подоходного налога);

Сэ – эффективная ставка иностранного налога на прибыль или иного иностранного налога, аналогичного корпоративному подоходному налогу в Республике Казахстан, уплаченного в иностранном государстве с финансовой прибыли контролируемой иностранной компании, включающей доход или налогооблагаемый доход из источников в Республике Казахстан, по которой исчислен иностранный налог на прибыль, отнесенный или подлежащий отнесению в зачет в соответствии с пунктом 2 статьи 638 настоящего Кодекса (далее – эффективная ставка иностранного налога на прибыль).

Положение настоящего подпункта используется в случаях, если резидентом применяются положения пункта 2 статьи 638 настоящего Кодекса и если ставка корпоративного подоходного налога больше эффективной ставки иностранного налога на прибыль.

2. Положения подпункта 1) или 2) пункта 1 настоящей статьи применяются при наличии у физического лица – резидента копий следующих документов:

подтверждающих удержание и перечисление резидентом в бюджет Республики Казахстан корпоративного подоходного налога у источника выплаты с дохода или налогооблагаемого дохода контролируемой иностранной компании, полученного из источников в Республике Казахстан;

составленного (составленных) на иностранном языке (с обязательным переводом на казахский или русский язык) внутреннего документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) включение

в подлежащую налогообложению (обложенную налогом) в Республике Казахстан финансовую прибыль контролируемой иностранной компании дохода или налогооблагаемого дохода из источников в Республике Казахстан;

указанных в части пятой пункта 4 статьи 303 настоящего Кодекса при применении подпункта 2) пункта 1 настоящей статьи.»;

69) абзац первый части первой статьи 641 изложить в следующей редакции:

«Уплата индивидуального подоходного налога, исчисленного

с облагаемого дохода физического лица по итогам календарного года, осуществляется налогоплательщиком не позднее 25 сентября года, следующего за отчетным налоговым периодом, в следующем порядке:»;

70) статью 643 изложить в следующей редакции:

«Статья 643. Декларация по индивидуальному подоходному налогу по предпринимательской деятельности

и сроки ее представления

1. Индивидуальные предприниматели, применяющие общеустановленный порядок налогообложения, представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу по предпринимательской деятельности.

2. Декларация по индивидуальному подоходному налогу по предпринимательской деятельности представляется в налоговый орган по месту нахождения не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, за исключением ликвидационной налоговой отчетности.

3. Срок представления ликвидационной декларации по индивидуальному подоходному налогу по предпринимательской деятельности при прекращении деятельности индивидуального предпринимателя установлен статьями 65, 66 и 67 настоящего Кодекса.»;

71) параграф 2 главы 71 дополнить статьей 643-1 следующего содержания:

«Статья 643-1. Порядок и сроки уплаты индивидуального подоходного

налога, исчисленного в декларации по

индивидуальному подоходному налогу

по предпринимательской деятельности

1. Если иное не установлено настоящей статьей, уплата индивидуального подоходного налога, исчисленного в декларации по индивидуальному подоходному налогу по предпринимательской деятельности, осуществляется по месту нахождения не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом.

2. Уплата индивидуального подоходного налога, исчисленного в ликвидационной декларации по индивидуальному подоходному налогу по предпринимательской деятельности, при прекращении деятельности индивидуального предпринимателя осуществляется по месту нахождения не позднее десяти календарных дней со дня представления ликвидационной налоговой отчетности.»;

72) в части четвертой пункта 12 статьи 650 слова «декларацию по подоходному налогу в сроки, установленные статьями 315 или 659 настоящего Кодекса» заменить словами «декларацию по корпоративному подоходному налогу или декларацию о доходах и имуществе в сроки, установленные статьями 635 или 659 настоящего Кодекса»;

73) в части восьмой пункта 5 статьи 658 слова «декларации по индивидуальному подоходному налогу» заменить словами «декларации о доходах и имуществе»;

74) статью 659 изложить в следующей редакции:

«Статья 659. Представление декларации о доходах и имуществе

Если иное не установлено настоящей статьей, декларация о доходах и имуществе представляется по месту жительства (пребывания) не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным календарным годом, физическим лицом – нерезидентом, получающим доходы из источников в Республике Казахстан, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно в соответствии с настоящим Кодексом.

В случае выезда за пределы Республики Казахстан в течение текущего налогового периода без последующего въезда на территорию Республики Казахстан до 31 марта года, следующего за текущим налоговым периодом, физическое лицо – нерезидент вправе представить декларацию о доходах и имуществе и уплатить индивидуальный подоходный налог в течение текущего налогового периода. При этом декларация о доходах и имуществе представляется за период с начала текущего налогового периода до даты выезда такого лица за пределы Республики Казахстан.

Декларация о доходах и имуществе представляется трудовыми иммигрантами – нерезидентами, получившими доходы, указанные в подпункте 21) части первой пункта 1 статьи 644 настоящего Кодекса, в случае превышения суммы индивидуального подоходного налога, исчисленной за отчетный налоговый период, над суммой предварительных платежей по индивидуальному подоходному налогу в налоговый орган по месту пребывания не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.

При этом в случае выезда за пределы Республики Казахстан трудового иммигранта – нерезидента, получившего доходы, указанные в подпункте 21) части первой пункта 1 статьи 644 настоящего Кодекса, в течение налогового периода, декларация (декларации) о доходах и имуществе представляется (представляются) до даты выезда такого лица за пределы Республики Казахстан.»;

75) в подпункте 5) пункта 2 статьи 739:

дополнить частью второй следующего содержания:

«Для целей настоящей главы сырым газом также признается сырой газ, использованный для производства товарного газа:

реализованного на внутреннем рынке Республики Казахстан;

использованного недропользователем – субъектом промышленно-инновационной деятельности, осуществление которой предусмотрено Законом Республики Казахстан «О промышленной политике».»;

в части второй:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Если иное не установлено настоящим подпунктом, в целях настоящего раздела сырым газом, использованным на собственные

производственные нужды, признается сырой газ, в том числе прошедший переработку, добытый недропользователем в рамках контракта

на недропользование и использованный в рамках данного контракта

в соответствии с утвержденными уполномоченным органом в сфере углеводородов документами:»;

в абзац седьмой внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

76) дополнить разделом 26 следующего содержания:

«Раздел 26. Переходные положения

Статья 781. Переходные положения по исчислению,

удержанию и уплате индивидуального

подоходного налога с 1 января 2025 года

1. Настоящая статья устанавливает переходные положения по исчислению, удержанию и уплате индивидуального подоходного налога с облагаемого дохода у источника выплаты и облагаемого дохода лиц, занимающихся частной практикой, за период с 1 января 2025 года по последнее число месяца, в котором введен в действие Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие» (далее для целей настоящей статьи – Закон).

2. Налоговый агент вправе применить по заявлению физического лица о применении налоговых вычетов предварительную сумму прочих вычетов, начиная с любого календарного месяца 2025 года в пределах календарного года.

3. Лицо, занимающееся частной практикой, осуществляет уплату индивидуального подоходного налога, исчисленного с облагаемого дохода за период с 1 января 2025 года по последнее число месяца, в котором введен

в действие Закон, не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем введения в действие Закона.

Статья 782. Установить, что положения пунктов 3 и 5 статьи 3 настоящего Кодекса с 1 января 2025 года до 1 января 2026 года не распространяются на налогоплательщиков при применении ими пункта 1 статьи 302, статей 223 и 313 настоящего Кодекса.

Статья 783. Приостановить с 1 января 2025 года до 1 января 2026 года:

1) действие статьи 223 настоящего Кодекса, установив, что в период приостановления данная статья действует в следующей редакции:

«Статья 223. Объекты налогообложения

Объектами обложения корпоративным подоходным налогом являются:

1) налогооблагаемый доход;

2) доход, облагаемый у источника выплаты;

3) чистый доход юридического лица – нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение;

4) облагаемый доход контролируемых иностранных компаний

и постоянных учреждений контролируемых иностранных компаний,

за исключением зарегистрированных в государствах с льготным налогообложением;

5) облагаемый доход контролируемых иностранных компаний

и постоянных учреждений контролируемых иностранных компаний, зарегистрированных в государствах с льготным налогообложением;

6) доход, определяемый в виде суммы следующих доходов за 2025 год по:

приросту стоимости при реализации государственных эмиссионных ценных бумаг (уменьшенных на убытки от реализации государственных эмиссионных ценных бумаг),

доходам по своп-операциям с валютой и обменом процентных ставок, заключенным на срок до одного года (уменьшенных на сумму убытков по своп-операциям с валютой и обменом процентных ставок, заключенным на срок до одного года), определенных в соответствии со статьей 279 настоящего Кодекса,

вознаграждениям по операциям репо, заключенным на срок до одного года (уменьшенных на сумму расходов в виде вознаграждения по операциям репо, заключенным на срок до одного года);

вознаграждениям по государственным эмиссионным ценным бумагам;

вознаграждениям по вкладам (депозитам), размещенным

в Национальном Банке Республики Казахстан на срок до одного года.»;

2) действие пункта 1 статьи 302 Налогового кодекса, установив, что

в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

«1. Корпоративный подоходный налог, за исключением корпоративного подоходного налога на чистый доход и корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, исчисляется

за налоговый период в следующем порядке:

произведение ставки, установленной пунктом 1 или 2 статьи 313 настоящего Кодекса, и налогооблагаемого дохода, уменьшенного на сумму доходов и расходов, предусмотренных статьей 288 настоящего Кодекса,





а также уменьшенного на сумму убытков, переносимых в соответствии

со статьей 300 настоящего Кодекса,

плюс

произведение ставки, установленной пунктом 1-1 статьи 313 настоящего Кодекса, и объекта налогообложения, определенного

подпунктом 4) статьи 223 настоящего Кодекса, уменьшенной на сумму убытков, переносимых в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 300 настоящего Кодекса,

плюс

произведение ставки, установленной пунктом 1-1 статьи 313 настоящего Кодекса, и объекта налогообложения, определенного

подпунктом 5) статьи 223 настоящего Кодекса,

плюс

произведение ставки, установленной пунктом 1-2 статьи 313 настоящего Кодекса, и объекта налогообложения, определенного

подпунктом 6) статьи 223 настоящего Кодекса,

минус

сумма корпоративного подоходного налога, на которую осуществляется зачет в соответствии со статьей 303 настоящего Кодекса,

минус

сумма корпоративного подоходного налога, удержанного в налоговом периоде у источника выплаты с дохода в виде выигрыша, на которую осуществляется уменьшение в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи,

минус

сумма корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, дивидендов, перенесенная из предыдущих налоговых периодов в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи,

минус

сумма корпоративного подоходного налога, удержанного в налоговом периоде у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, дивидендов,

на которую осуществляется уменьшение в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.»;

3) действие статьи 313 настоящего Кодекса, установив, что в период приостановления данная статья действует в следующей редакции:

«Статья 313. Ставки налога

1. Налогооблагаемый доход налогоплательщика, уменьшенный

на сумму доходов и расходов, предусмотренных статьей 288 настоящего Кодекса, и на сумму убытков, переносимых в порядке, определенном

статьей 300 настоящего Кодекса, подлежит обложению налогом по ставке

20 процентов, если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи.

1-1. Объекты налогообложения, определенные подпунктами 4) и 5) статьи 223 настоящего Кодекса, подлежат обложению налогом по ставке

20 процентов.

1-2. Объекты налогообложения, определенные подпунктом 6)

статьи 223 настоящего Кодекса, подлежат обложению налогом по ставке

10 процентов.

2. Налогооблагаемый доход юридических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства),

уменьшенный на сумму доходов и расходов, предусмотренных статьей 288

настоящего Кодекса, и на сумму убытков, переносимых в порядке, определенном статьей 300 настоящего Кодекса, подлежит обложению налогом по ставке 10 процентов в случае, если такой доход получен от осуществления

деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), переработке и реализации указанной продукции собственного производства, а также продуктов такой переработки.

Для целей настоящего Кодекса доходом, полученным от осуществления деятельности, указанной в части первой настоящего пункта, признаются в том числе бюджетные субсидии, предоставленные производителям сельскохозяйственной продукции, по следующим направлениям:

1) удешевление для субъектов агропромышленного комплекса ставок вознаграждения по лизингу сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, а также по кредитам на технологическое оборудование;

2) сохранение и развитие генофонда высокоценных сортов растений и пород сельскохозяйственных животных, птиц и рыб;

3) развитие семеноводства;

4) повышение продуктивности и качества продукции животноводства;

5) повышение продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства);

6) повышение урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур;

7) удешевление отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости удобрений (за исключением органических);

8) удешевление сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений;

9) развитие племенного животноводства;

10) закладка и выращивание (в том числе восстановление) многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда;

11) возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте;

12) удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте сельскохозяйственной продукции;

13) возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, направленных на создание новых или расширение действующих производственных мощностей для производства сельскохозяйственной продукции.

3. Доходы, облагаемые у источника выплаты, за исключением доходов нерезидентов из источников в Республике Казахстан, подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 15 процентов.

4. Доходы нерезидентов из источников в Республике Казахстан, определяемые подпунктами 1) – 9), 11) – 34) пункта 1 статьи 644 настоящего Кодекса, не связанные с постоянным учреждением таких нерезидентов,

а также доходы, указанные в подпункте 10) пункта 1 статьи 644 настоящего Кодекса, облагаются по ставкам, установленным статьей 646 настоящего Кодекса.

5. Чистый доход юридического лица – нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, подлежит обложению корпоративным подоходным налогом по ставке и в порядке, которые установлены статьей 652 настоящего Кодекса.».

Статья 784. Установить, что со дня введения в действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности и государственной статистики», деятельность международного технологического парка «Астана Хаб» и его участников, а также деятельность участников инновационного кластера «Парк инновационных технологий» считать как деятельность автономного кластерного фонда «Астана Хаб», инновационного кластера «Астана Хаб» и его участников.».

2. В Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»:

1) дополнить статьями 7-3, 26-1, 42-1, 42-2 и 42-3 следующего содержания:

«Статья 7-3. Приостановить с 1 января 2021 года до 1 января

2025 года действие подпункта 8) пункта 1 статьи 88 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный подпункт действует

в следующей редакции:

«8) производство, сборка (комплектация) подакцизных товаров, предусмотренных подпунктом 6) части первой статьи 462 настоящего Кодекса, за исключением налогоплательщиков, осуществляющих их производство, сборку (комплектацию) на территории свободного склада;»;

«Статья 26-1. Приостановить с 1 января 2021 года до 1 января

2025 года действие пункта 10 статьи 208 Налогового кодекса, установив, что

в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

«10. Обязательство по представлению налоговой отчетности

по акцизу распространяется на налогоплательщиков (налоговых агентов), осуществляющих следующие виды деятельности:

производство бензина (кроме авиационного), дизельного топлива;

оптовая и (или) розничная реализация бензина (кроме авиационного), дизельного топлива;

производство этилового спирта и (или) алкогольной продукции;

производство табачных изделий;

производство, сборка (комплектация) подакцизных товаров, предусмотренных подпунктом 6) статьи 462 настоящего Кодекса,

за исключением их производства, сборки (комплектации) на территории свободного склада.

Обязательство по представлению налоговой отчетности по акцизу распространяется на налогоплательщиков (налоговых агентов), осуществляющих облагаемые операции по сырой нефти, газовому конденсату (кроме сырой нефти, газового конденсата, реализованных на экспорт).

Обязательство по представлению налоговой отчетности по акцизу

не распространяется на налогоплательщиков (налоговых агентов), осуществляющих оптовую реализацию табачных изделий, изделий

с нагреваемым табаком, никотиносодержащей жидкости для использования в электронных сигаретах.»;

«Статья 42-1. Приостановить с 1 января 2021 года до 1 января

2025 года действие подпункта 1) пункта 1 статьи 461 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный подпункт действует

в следующей редакции:

«1) производят подакцизные товары на территории Республики Казахстан, за исключением подакцизных товаров, предусмотренных подпунктом 6) статьи 462 настоящего Кодекса, производство которых осуществляется на территории свободного склада;».

Статья 42-2. Приостановить с 1 января 2021 года до 1 января

2025 года действие подпункта 6) пункта 1 статьи 461 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный подпункт действует

в следующей редакции:

«6) осуществляют сборку (комплектацию) подакцизных товаров, предусмотренных подпунктом 6) части первой статьи 462 настоящего Кодекса, за исключением осуществления их сборки (комплектации) на территории свободного склада.».

Статья 42-3. Приостановить с 1 января 2021 года до 1 января

2025 года действие подпункта 1) пункта 1 статьи 464 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данный подпункт действует

в следующей редакции:

«1) следующие операции, осуществляемые плательщиком акциза,

с произведенными и (или) добытыми, и (или) розлитыми им подакцизными товарами:

реализация подакцизных товаров, за исключением товаров, предусмотренных подпунктом 6) части первой статьи 462 настоящего Кодекса, производство, сборка (комплектация) которых осуществляется

на территории свободного склада;

передача подакцизных товаров на переработку на давальческой основе;

передача подакцизных товаров, являющихся продуктом переработки давальческих сырья и материалов, в том числе подакцизных;

взнос в уставный капитал;

использование подакцизных товаров при натуральной оплате, кроме случаев передачи подакцизных товаров в натуральной форме в счет уплаты налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт;

отгрузка подакцизных товаров, осуществляемая производителем, своим структурным подразделениям;

использование производителем произведенных и (или) добытых,

и (или) розлитых подакцизных товаров для собственных производственных нужд и для собственного производства подакцизных товаров;

перемещение подакцизных товаров, осуществляемое производителем

с указанного в лицензии адреса производства;»;

2) подпункт 1-1) статьи 44 изложить в следующей редакции:

«1-1) до 1 января 2031 действие строк седьмой и шестнадцатой таблицы пункта 2 статьи 595 Налогового кодекса для операторов связи, принявших на себя обязательства в рамках выданных уполномоченным органом в области связи разрешений на использование радиочастотного спектра, самостоятельно или консолидированно направивших средства не менее высвобожденных

средств от снижения соответствующей ставки платы на финансирование

проектов широкополосного доступа к Интернету в городских и сельских



населенных пунктах, установив, что определенные годовые ставки платы уменьшаются на 90 процентов.

Возврат уплаченных плательщиками сумм платы не производится.

В целях оформления таких обязательств операторы связи направляют разрешение на использование радиочастотного спектра в уполномоченный орган в области связи, который вносит обязательства и возвращает разрешение на использование радиочастотного спектра оператору связи.

Операторы связи представляют в уполномоченный орган в области связи ежегодные аудированные сведения по финансированию указанных проектов до и после выполнения соответствующих обязательств, а также

на ежемесячной основе предоставляют информацию по обеспечению широкополосным доступом к Интернету городских и сельских населенных пунктов;».

3. В Закон Республики Казахстан от 12 декабря 2023 года «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»:

в подпункте 5) пункта 1 статьи 2 слова «, восемнадцатого – тридцать третьего» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпункта 75) пункта 1 статьи 1, который вводится в действие

с 1 января 2018 года;

2) абзацев первого, четвертого – седьмого подпункта 1) пункта 1

статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года;

3) подпункта 8) пункта 1 статьи 1, который вводится в действие

с 1 января 2021 года;

4) абзацев первого, шестого – восьмого подпункта 20) пункта 1

статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2022 года;

5) подпункта 4), абзацев первого и второго подпункта 6),

подпунктов 12), 15), 16), 17) и 19) пункта 1 и пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года;

6) абзацев первого – третьего подпункта 7), подпунктов 10), 13), 14) и 18), абзацев второго – пятого, девятого – двенадцатого подпункта 20),

подпунктов 21), 22), 24), 25), 27) – 33), абзацев первого – девятого, одиннадцатого – тринадцатого подпункта 34), подпунктов 35) – 47), 49) – 53), 56) – 58), 60) – 74), абзацев первого – шестьдесят второго подпункта 76)

пункта 1 и подпункта 2) пункта 2 статьи 1, которые вводятся



в действие с 1 января 2025 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 15 июля 2025 года

№ 208-VІIІ ЗРК