Закреплены начальная и конечная точки казахстанско-узбекской границы

В соответствии с договором начальной точкой казахстанско-узбекской государственной границы является точка стыка государственных границ Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а конечной точкой линии границы является точка стыка границ Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Фото: gazeta.uz

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы был подписан 22 декабря 2022 года в городе Ташкент.

Главной целью договора является международно-правовое закрепление правовых основ демаркации линии государственной границы между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан.

В соответствии с договором начальной точкой казахстанско-узбекской государственной границы является точка стыка государственных границ Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а конечной точкой линии границы является точка стыка границ Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Договором предусмотрено обозначение на местности пограничными знаками демаркированной линии государственной границы, протяженность которой составляет 2356.666 км. При этом прохождение линии государственной границы, местоположение пограничных знаков, их геодезические координаты, отметки высот и другие данные каждого пограничного знака отражены и указаны в приложениях к договору.

Наряду с этим, в отдельном приложении к договору отражена государственная принадлежность островов на пограничных реках Келес и Сырдарья, их координаты и площадь.

«Ратификация договора позволит юридически закрепить обозначение линии казахстанско-узбекской государственной границы на местности, завершить ее международно-правовое оформление и устранить возможные предпосылки для возникновения территориальных споров с Республикой Узбекистан», - говорится в заключении.