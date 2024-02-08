Закуп препаратов у QazBioPharm рассмотрели в правительстве

Вопросы обеспечения казахстанского рынка отечественными препаратами и вакцинами обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: пресс-служба правительства

Участвовали в совещании представители министерств здравоохранения, сельского хозяйства и национального холдинга QazBioPharm. В текущем году Минздрав намерен приобрести у холдинга 50 тысяч доз вакцин QazVac.

QazBioPharm также выпускает и препараты ветеринарного назначения. Объемы их производства будут увеличены – министерство сельского хозяйства планирует закупить у нацхолдинга 25,8 млн доз ветпрепаратов и диагностикумов.

Глава компании Ергали Абдураимов выразил намерение заключать с госорганами долгосрочные контракты на производство и поставки данной продукции. Вопрос будет рассмотрен с заинтересованными ведомствами.