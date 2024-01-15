Заманбеку Нуркадилову установят памятник в Алматинской области

В Алматы прошел поминальный обед в честь 80-летия казахстанского политического и общественного деятеля Заманбека Нуркадилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар».

Фото: silkadv.com

Письмо главы государства зачитал его пресс-секретарь Берик Уали. В нем сообщается, что монумент будет установлен в селе Кеген Алматинской области.

Также в Алматы, в доме, где проживал Заманбек Нуркадилов, повесят памятную доску.

Заманбек Нуркадилов родился 15 января 1944 года в селе Кеген Алматинской области. Занимал ряд госдолжностей, в том числе был акимом Алматы, Алматинской области, возглавлял Агентство по чрезвычайным ситуациям.