Заметает зима

Январские снегопады стали причиной высокой лавинной опас­ности. Экстренные службы то и дело закрывают дорожные участки. На этой неделе стихийная лавина сошла на 63-м километ­ре горной трассы Усть-Каменогорск – Алтай. К счастью, никто не пострадал. Водители в течение двух часов самостоятельно расчистили часть дороги, полицейские обеспечили поочередный пропуск колонны скопившихся автомобилей. Чуть позже на помощь прибыла дорожная техника.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, за наи­более опасными участками на горных трассах в Глубоковском, Уланском, Катон-Карагайском районах, а также в районах Алтай и Самар установлен постоянный контроль. Например, 9 января специалисты Казселезащиты провели спуски на семи лавиносборах вдоль трассы Усть-Каменогорск – Алтай. Высота снега здесь достигла 75 см. Общий объем снятых снежных шапок составил 10,7 тыс. кубометров. На следующий день на участке Горная Ульбинка – Северное, где много баз отдыха, взрывники спустили со склонов 4,6 тыс. кубометров снега.

– Снег очень тяжелый, стекает легко и быстро, – пояснил руководитель областного филиала Казселезащиты Советбек Станбеков. – Лавины – самая страшная опасность в горах.

Как напомнили чеэсники, стихию могут спровоцировать шум и крики. Если человек оказался в зоне лавины, нужно как можно быстрее избавиться от рюкзака, лыж, сноуборда. Постараться плавательными движениями удержаться на поверхности. Если есть возможность – укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду. К слову, у спасателей действуют расчеты с собаками-поисковиками. Они чуют человека, даже если его накрыл сугроб. Собаки подают голос, а спасатели как можно быстрее откапывают пострадавшего. В таких ситуациях счет идет даже не на минуты, а на секунды.