Зампреда правительства России Александра Новака приняли в Акорде
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В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества
Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя правительства России Александра Новака, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент подчеркнул, что сегодня межгосударственные отношения Казахстана и России развиваются весьма динамично в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнув высокий уровень диалога и сотрудничества между странами.
Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики.