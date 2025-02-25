Зампреда правительства России Александра Новака приняли в Акорде

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя правительства России Александра Новака, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент подчеркнул, что сегодня межгосударственные отношения Казахстана и России развиваются весьма динамично в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнув высокий уровень диалога и сотрудничества между странами.

Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики.

 

#переговоры #Токаев #сотрудничество #Акорда #Новак

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